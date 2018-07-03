«Моя дочь не рада»: с британских школьниц снимают юбки

В Великобритании развернулась дискуссия о запрете на ношение юбок в средних школах. После исследования, опубликованного накануне Sunday Times, выяснилось, что сейчас носить эти предметы одежды не разрешается в 40 школах страны. Как правило, подобные запреты вводятся ради комфорта школьников-трансгендеров, которые чувствуют себя неуютно из-за насильственного разделения школьного дресс-кода на мужской и женский. К 40 школам, которые уже запретили девочкам носить юбки, могут добавиться и другие.

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По информации британских школ, одно из учебных заведений, Прайори-Скул в Льюисе в Восточном Суссексе, ввело запрет на юбки девочкам после того, как сами ученики школы задались вопросом, почему юноши и девушки носят разную одежду, и подчеркнули, что

для комфорта трансгендеров следовало бы ввести одинаковую униформу для всех.

В Высшей школе Коплстона, Ипсуич, юбки вошли в список запрещенных к ношению предметов одежды и аксессуаров наряду с облегающими джинсами-скинни и пирсингом. Всем ученикам этого учебного заведения предписано носить «простые серые брюки». Это не единственная школа Ипсуича, входящего в число старейших городов Англии, где ученицы не могут носить юбки — в общей сложности здесь насчитывается восемь школ, в которых существует такой запрет.

В Высшей школе Вудли в городе Бери в большом Манчестере девочкам отказали в праве носить юбки не из желания уважить чувства трансгендеров. Здесь считается, что юбки на девочках, которые сидят на полу в коридорах или на уроках театрального мастерства, выглядят «недостойно и неприлично», и это смущает сотрудников и посетителей школы.

Отметим, что в Великобритании призывают бороться с «неприличными» юбками и другим способом. В марте этого года доктор Мэри Бустед, глава Ассоциации учителей и преподавателей, призвала обязать девочек надевать под юбки шорты — из-за того что в школах появляется все больше любителей залезать одноклассницам под юбки и фотографировать. По мнению доктора Бустед, сегодня дети имеют доступ к фотокамерам на телефонах, и сексуальные домогательства в школах со стороны учеников к девочкам переходят в разряд нормы.

В Лидсе (Йоркшир), Гримсби (Линкольншир) и Брэдфорде (Уэст-Йоркшир) многим школьницам также запрещено носить юбки, поскольку это неприлично — это делается из уважения к чувствам членов мусульманской общины.

Здесь от девочек ждут, что они будут одеваться скромно, чтобы не травмировать живущих здесь последователей ислама.

Несмотря на то что запреты на ношение юбок власти отдельно взятых британских школ вводят из лучших побуждений, далеко не все одобряют подобные решения. В Великобритании их критикуют их с разных сторон.

Прежде всего, критики задаются вопросом, не ограничивают ли эти запреты свободу самих учениц. «Почему мы должны запрещать юбки в школах? — спрашивает в твиттере пользовательница под ником Sian Walsh — Учите людей контролировать себя вместо того, чтобы заставлять девушек думать, будто им стоит стыдиться своих ног». Алан, 34-летний отец 10-летней девочки из Бирмингема, тоже недоумевает: «Моя дочь не была бы рада этому, — сказал он изданию HuffPost UK. — Ей 10 лет, и она такая девочка-девочка. Думаю, девочкам должно быть позволено сохранять индивидуальность».

18-летняя Сара, с которой тоже поговорило издание, не столь категорична, однако считает, что это решение подходит не для всех. Если для нее было бы «предпочтительнее», чтобы школы вели гендерно нейтральную политику (то есть не разделяли детей по половому признаку), то для многих ее знакомых это неприемлемо. «Я действительно знаю множество девушек, которых это вывело бы из себя», — сказала она HuffPost UK.

Члены ЛГБТ-сообщества тоже не слишком вдохновлены подобными нововведениями, направленными, казалось бы, в том числе на уважение их чувств и потребностей.

Так, в твиттере организации Trans Actual, борющейся за права трансгендеров, появилась следующая запись: «Политика в отношении униформы, не дающая студентам права носить юбки, на самом деле не пойдет на пользу ученикам-трансгендерам. Многие девочки-трансгендеры хотели бы носить юбки в школу».

Примерно в том же ключе высказывается в твиттере и бигендер под ником Aiden: «Это очень плохо. У предметов одежды нет закрепленного за ними гендера. Если вы хотите, чтобы трансгендеры были больше включены, позвольте всем ученикам носить юбки, если они хотят. Это решение было бы куда лучше, чем просто запретить девочкам носить юбки. Да еще и при такой погоде!»

Неудовольствие учеников уже начинает выливаться в официальные требования отменить запрет.

В Высшей школе Филлипса в городе Бери было выпущено предписание, согласно которому с сентября 2018 года всем новым ученикам учебного заведения будет запрещено носить юбки. Однако студентки ответили петицией, в которой объяснили, как именно им навредит это новое правило: «Мы чувствуем себя более уверенными в юбках, а школьные брюки плохо сидят. Самооценка чрезвычайно важна для тинейджеров, так что лишение нас возможности носить юбки, в которых мы чувствуем себя наилучшим образом, нанесет вред нашему душевному здоровью и плохо скажется на успеваемости».

Кроме того, ученики школы заявили, что подобные запреты означают сексуализацию детского тела, и в детских коленках и бедрах нет ничего вызывающего. Если же кто-то уверен в обратном, то его нужно немедленно уволить за серьезное нарушение дисциплины.