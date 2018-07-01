«Вечеринка окончена»: как немцы пережили вылет с ЧМ-2018

При упоминании о футболе и болельщиках на ум приходят такие страны, как Бразилия или Аргентина, где этот вид спорта уже давно является частью культуры. При упоминании Германии вспоминаются пиво, баварские колбаски, упорядоченность и пунктуальность, но количество и закалка местных футбольных болельщиков ничуть не уступает другим странам.

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Сборная Германии по футболу является одной из самых титулованных в мире. Она четырежды занимала третье место, четырежды — второе и столько же раз становилась победителем на чемпионате мира: в 1954 году в Швейцарии, в 1974 году в Германии, в 1990 году в Италии и выиграла предыдущий чемпионат в 2014 году в Бразилии. Больше побед, чем Германия, одерживала только Бразилия, однако на вторых и третьих местах она оказывалась лишь дважды.

Еще в апреле немцы начали интересоваться, как идет подготовка к чемпионату в нашей стране и рады ли мы провести у себя такое масштабное соревнование. Они очень удивлялись, что я не помню точную дату открытия чемпионата, потому что в этот день играет сборная России.

В конце мая в супермаркеты Германии уже поступили лимитированные коллекции чипсов и шоколадок с флагом на упаковке, мармелад и леденцы черного, красного и золотого цветов, шоколадные мячи. Доходило до абсурда: на прилавках были даже куриные яйца, выкрашенные в цвета флага. В каждом магазине появились стеллажи, где можно было собрать стартовый набор болельщика из красок для грима, складного пивного стакана, дудки, флага и дурацкой шапки цветов немецкого флага. Магазины с товарами для дома и полезными мелочами и вовсе полностью окрасились в черный, красный и золотой.

Если захочешь купить одноразовую скатерть подешевле, у тебя нет выбора: черно-красно-золотая. Конечно, совпадение, но показательное.

Реклама в интернете — на футбольную тематику, в McDonald's — специальный рыбный бургер к матчу Швеция — Германия, который можно было купить всего одну неделю.

Ирина Власова/«Газета.Ru»

Во время каждого матча город вымирал. Все либо дома, потому что смотрели футбол, либо в барах — по этой же причине. По улицам катались пустые трамваи, а в пекарнях и кафешках за столиками сидел сам персонал и наблюдал за экраном. Такая же ситуация и в азиатской закусочной, хотя работают в ней явно не коренные немцы. Чем ближе подходил момент решающего матча Германия — Южная Корея, когда решалась судьба немецкой сборной, тем больше накалялась обстановка.

23 июня, Германия играет с командой Швеции. В баре, который пустует даже в самую жаркую пятницу, в дождливый день нет места. За большим столом сидит группа девушек, у которых на одном плече висит лента «Подружка невесты», а на другом — лей (гирлянда из цветов на гавайский манер) в цвет флага. Из сумочки достается потрепанный флаг, вероятно, смятый в гневе после поражения сборной Германии в матче с Мексикой.

Чем ближе конец матча, тем чаще из бара выходят на перекур и нервно наблюдают за экраном через стекло. Несмотря на ничью, на глазах у одной из девушек уже наворачиваются слезы, потому что проигрыш однозначно отправит страну домой.

Как только сборная пробивает заветный гол, меняется все: все вскакивают из-за столов, начинают радостно кричать и обниматься — друг с другом, с официантами, с барменом. У кого-то из рук выпадает кружка, пиво разливается по столам, потому что каждый пытается стукнуться с тобой своим бокалом. Настроение меняется во всем городе: на улицы выходят разрисованные болельщики, трубят и размахивают шапками, улыбаются абсолютно все. Нам тут же пытаются продать более крепкий алкоголь, чтобы продолжить маленький праздник.

Ирина Власова/«Газета.Ru»

«Нам осталось выиграть всего лишь Корею, и мы в плей-офф», — говорит один из моих друзей и ухмыляется. Он уверен в победе.

Однако следующий матч обернулся для Германии настоящим трауром. Болельщики, как всегда, были настроены отлично и последнее, во что они могли поверить 27 июня — это проигрыш. Я пришла посмотреть матч в один из ресторанных дворов, где с разных сторон расположены большие экраны и есть специальные посадочные места, однако там было сложно даже встать. Но для Германии смотреть матчи стоя — совершенно обыденное дело.

В перерыве я немного поговорила с фанатами. Но после когда я сказала, что я журналистка из России, вопросы начали задавать мне. Мне любезно нашли место, чтобы я могла присесть, нарисовали на щеке немецкий флаг и поделились своей любовью к футболу.

«Для нашей страны это главный спорт. У нас очень много футбольных академий и кружков, потому что если ребенок занимается футболом, значит, он растет здоровым и сильным. Если бы Нэнси была мальчиком, я бы тоже отдала ее в секцию», — рассказывает женщина с ребенком на коленях.

Ирина Власова/«Газета.Ru»

«Мы можем быть учеными, пекарями, домохозяйками, разных возрастов и политических взглядов, но только любовь к футболу объединяет нас в одну большую команду. Я всегда прихожу смотреть крупные матчи в общественные места, потому что так я чувствую себя членом большой семьи», — поделился Стефан, уступивший мне место.

Поначалу очень расслабленные фанаты начали нервничать больше, чем в финале матча со Швецией. Грим болельщиков размазался по щекам и рукам, все экспрессивно машут руками и хватаются за головы. После досадного гола все затихают и ошарашенно переглядываются. После второго мяча, который закатился в ворота, люди уходят.

Только выделявшийся из толпы мужчина в высокой плюшевой шапке свернул ее в сумку, но продолжил смотреть.

«Вечеринка окончена», — вздохнул мой собеседник. Стране, объединенной футболом, больше не за кого болеть.