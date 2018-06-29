Гибель под фотокамерой: почему запрещают селфи

В индийском штате Гоа введен запрет на селфи. Правда, не везде: теперь на пляжах, скалах и местах для купания вдоль побережья Аравийского моря существуют 24 зоны, в которых официально запрещено фотографировать себя. Власти штата пытаются таким образом защитить беспечных туристов от опасности, которой они подвергают себя в погоне за красивой картинкой. Теперь шесть миллионов туристов, приезжающих в Гоа ежегодно, будут сталкиваться с табличками, предупреждающими о том, что делать селфи в этих местах нельзя.

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Поводом к введению запрета стала гибель двоих туристов из индийского штата Тамил Наду 17 июня. Эти два трагических случаи никак не связаны между собой, но погибли молодые люди схожим образом — они оба попытались забраться на выступы скал, выходящих в океан, но их смыло набежавшей волной, и они утонули.

Таблички, предупреждающие о том, что залезать на скалы опасно, были расставлены и раньше. Однако туристы, как правило, их игнорируют. «Люди не берут на себя ответственность за свою безопасность, — рассказал газете Guardian глава частной спасательной компании Рави Шанкер. – Люди не осознают, что сухая поверхность может быть омыта водой за 20 секунд. А поскольку они смотрят в свои телефоны, они становятся более невнимательными и не замечают опасность вовремя».

При этом, как отмечает газета Indian Express, местные жители и спасатели постоянно делают замечания беспечным путешественникам, однако в ответ получают грубые выпады.

Официальные запреты призваны защитить туристов, равнодушных к предупреждениям знающих людей, от самих себя: раз уж они не понимают, чем опасно залезать на скалы над морем, их придется туда не пускать.

Как сообщает Newsweek, полиция популярного пляжа Калангут даже рассматривает возможность введения круглосуточной спасательной службы, которая будет ловить любителей селфи и ранним утром, и поздним вечером, когда пляжи пустуют.

Индия — рекордсмен по количеству трагических случаев смертей из-за попытки сделать селфи. По крайней мере, так было в 2016 году, когда проведенное исследование показало: за период с 2014-го по 2016-й здесь погибли 76 человек. Опаснее всего для любителей фотографироваться высота, вода или транспорт. Иногда гибель людей становится практически массовой— так, например, в 2014 году во время поездки на лодке по одному из озер в штате Махараштра 10 человек в попытке сделать эффектное селфи перевернули свое суденышко, в результате чего погибли семеро.

Гоа не первый штат, в котором введены зоны, свободные от селфи. В 2016 году власти Мумбая, административного центра штата Махараштра, объявили 15 популярных у туристов районов опасными для тех, кто хочет себя сфотографировать. В их число попали набережная Марин-Драйв и пляж Чаупати. Это решение было принято после того, как в попытке снять эффектный кадр в воду упала 18-летняя девушка, спасти которую не удалось.

Это происшествие практически совпало с другим случаем, когда три девушки упали в море в районе Бандра — они тоже пытались сделать селфи. Двум из них помог выбраться на берег прохожий, третья утонула. Погиб и сам спаситель девушек — его тело нашли через два дня в одной из бухт, окружающих Мумбай.

Ранее, в 2015-м, власти Мумбая запретили делать селфи на одном из индуистских фестивалей, поскольку они могли спровоцировать давку. Таблички «Зона без селфи» были расположены на двух площадках проведения фестиваля.

Опасными для любителей делать селфи становятся иногда места, на первый взгляд вполне невинные. В сентябре 2015 года в Индии погиб японский турист, пытавшийся сфотографироваться в Тадж-Махале. Предполагается, что путешественник поскользнулся на ступеньках, упал и ударился головой.

В 2017 году настоящая кампания против селфи развернулась в штате Карнатака. Поводом к этому послужил трагический случай, произошедший с группой студентов колледжа в храме, посвященном Хануману, индийскому божеству в образе обезьяны, — он расположен в 30 км от Бангалора. Студенты приехали сюда группой, чтобы посвятить себя приведению храма в порядок. После того, как они помыли и почистили его, подростки бросились купаться в пруду. Все закончилось трагедией: один из мальчиков утонул. Позже оказалось, что на групповом селфи, которое делали другие ребята, отчетливо видна голова их тонущего друга. Однако, увлеченные позированием, они не обратили на это никакого внимания.