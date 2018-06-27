Принц Голливудский: как Гарри диктует моду

В Великобритании возложили ответственность за моду на отращивание бороды на принца Гарри. Согласно отчету аналитического агентства IRI, за последние три года продажи средств для ухода за бородой в этой стране подскочили на 226%. Только за последний год на масла и бальзамы для умащивания растительности на лице жители Великобритании потратили 5 млн фунтов стерлингов, из чего британские аналитики делают вывод, что моды на бороды неуклонно растет.

Они связывают это с влиянием на умы мужчин принца Гарри и его голливудской бороды, которую он отрастил еще в 2015 году — именно от этого года идет отсчет резкого всплеска интереса к средствам для ухода за бородой.

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«Бороды растут в прямом смысле, — рассказала Хлои Хамфри-Пейдж, глава отделения IRI, отвечающего за аналитику в сфере продаж продуктов для красоты и здоровья, газете The Telegraph. – Если вы думали, что тренд на бороды уходит, подумайте еще раз. Он никогда не был более популярным, и королевская свадьба только прибавила ему актуальности».

В преддверии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл одной из тем, которые волновали прессу Великобритании, была именно борода внука Елизаветы II: журналисты пытались понять, станет ли он избавляться от растительности на лице или оставит все как есть.

При этом эксперты по королевской семье склонялись к выводу, что борода принца Гарри все-таки останется на своем месте. Так, Ричард Фитуильямс, королевский комментатор, сообщил изданию Express, что, по его мнению, растительность сохранится к моменту свадьбы. «Нет протокола, который это регламентирует, — объяснил он. – Это зависит от моды, которая периодически меняется». Он добавил, что если несколькими годами ранее бороды были относительно редки, то теперь их можно увидеть повсеместно.

Насчет «нескольких лет» королевский комментатор, впрочем, не совсем прав – мода на бороды появилась еще в 2012 году, и расцвета достигла уже к 2013-му, благодаря голливудским актерам Джорджу Клуни, Хью Джекмену, Джейку Джилленхолу, Брэдли Куперу. После того, как в 2013-м они появились на церемонии вручения «Оскара» с неожиданными бородами, мужчины поняли, как это красиво – и вслед за трендсеттерами из Голливуда стали отращивать такие же. (Заметим в скобках, что голливудская борода – это определенный стиль, подразумевающий, что растительность длиной 2-3 см располагается вокруг рта и по нижней челюсти, закрывая щеку до середины.)

Тогда же, в 2013-м, принц Гарри впервые отрастил бороду, когда предпринял поездку с благотворительными целями на Южный полюс. Густая щетина красовалась на его лице до его возвращения в Великобританию, но там это новшество встретили с одобрением встретили не все. Как рассказал источник в королевской семье изданию Express, большинству членов семьи понравилась борода Гарри – особенно его двоюродной сестре Заре, давшей принцу прозвище «Принц Волосатик» (Prince Hairy).

«Однако королева вскоре выразила свое неудовольствие. Она не возражает, когда мужчины из королевской семьи отращивают бороды, когда находятся в отъезде во время службы в вооруженных силах или в экстремальных условиях вроде поездки в Антарктику, но когда они возвращаются домой, она ожидает, что они будут чисто выбриты», — сообщил источник изданию.

Однако уже в 2015 году принц Гарри снова произвел сенсацию в индустрии мужской красоты, отрастив свою голливудскую бороду, от которой уже не избавляется ни ради королевских приемов и парадов, ни ради, собственно, свадьбы. Тогда журнал для мужчин GQ отмечал, что

среди членов королевской семьи бородатых мужчин совсем немного.

Собственно, Гарри стал третьим из них – помимо него, бороды носят принц Майкл Кентский, двоюродный брат Елизаветы II, и Джеймс Миддлтон, брат Кейт Миддлтон, который технически к Виндзорам не относится, но все же состоит в близком родстве с будущей, скорее всего, королевой Великобритании.

Как пояснял журнал GQ, принц Гарри выбрал бороду в самом популярном среди мужчин всех возрастов стиле, за которой просто ухаживать – по ней нужно раз в неделю проходиться триммером. Это, впрочем, не совсем верно – самостоятельно приводить в порядок голливудскую бороду (как, впрочем, и любую другую) не стоит, лучше, чем профессиональный барбер, этого никто не сделает.