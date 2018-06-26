Джеймс Бонд за кромкой поля: 5 самых красивых тренеров на ЧМ

Эрве Ренар, Марокко

Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Сборная Марокко выступает на ЧМ-2018 не слишком блестяще — из-за того, что она проиграла Ирану, и Португалии, ничья в матче с Испанией ей не помогла. Зрители готовы простить не слишком впечатляющие результаты марокканцев их тренеру Эрве Ренару, потому что внешность у 49-летнего француза как раз весьма выдающаяся. Пользователи соцсетей сравнивают его с Джейми Ланнистером из «Игры престолов» и задаются вопросом, когда он успевает тренировать футболистов, если он наверняка постоянно занят на съемках для обложек любовных романов. Кстати,

для обложки он действительно недавно снялся: в апреле он в компании супруги Виван Дейе украсил журнал Hola! Maroc.

Карьера французского защитника началась с клуба «Канн», за который он начал играть в 1983 году. После этого были «Стад де Валлюри» и «Драгиньян», а в 1999 году он занял в том же клубе Драгиньян позицию тренера.

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С 2007 года он тренирует сборные африканских стран – Ганы, Замбии, Анголы, Кот д'Ивуара, — прервавшись дважды для того, чтобы заступить на пост тренера французских команд «Сошо» и «Лилль». Команду Марокко Эрве Ренар тренирует с 2016 года.

Алиу Сиссе, Сенегал

Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Тренер сборной Сенегала, благодаря пользователям соцсетей, превратился в мем уже в самом начале чемпионата. Его уже прочат на роль нового Джеймса Бонда – возможно, из-за элегантности, с которой он одевается, —

а из жестов, которыми он поддерживал футболистов во время победной для Сенегала игры с командой Польши, успели наделать гифок.

Свою футбольную карьеру Алиу Сиссе начинал во Франции, куда переехал в возрасте девяти лет с мечтой играть за команду «Пари Сен-Жермен». Начав в 1994 году с «Лилля», к 1998 году он действительно оказался в «ПСЖ», за которых выступал до 2002. А в 2002-м в качестве капитана сборной Сенегала он привел свою команду в четвертьфинал, после чего на него обратили внимание в Великобритании, и Сиссе перешел в «Бирмингем».

На посту тренера национально сборной Сенегала Алиу Сиссе находится с 2015 года.

Оскар Табарес, Уругвай

Александр Кряжев/РИА «Новости»

Со своим лицом то ли американского президента-республиканца, то ли элегантно постаревшего Джеймса Бонда, 71-летний Оскар Табарес всем своим видом показывает ровесникам, что ни седина, ни морщины не делают человека менее привлекательным.

Футбольная карьера Оскара Табареса, родившегося в 1947-м в Монтевидео в многодетной семье, началась в 1967 году, когда он начал выступать за команду «Суд Америка».

Сменив за 13 лет несколько клубов и параллельно работая школьным учителем, в 1980 году Оскар Табарес занялся тренерской работой.

Национальную сборную Уругвая он тренирует с 2006 года, а в 2010-м и 2011-м был объявлен «Лучшим тренером Южной Америки».

Менее красивым Табареса, между прочим, не делает даже болезнь: после того, как в 2016-м у него был диагностирован синдром Гийена-Барре, вызывающий парез мышц и нарушение чувствительности, он начал передвигаться сначала на костылях, а затем в инвалидной коляске.

Хеймир Хадльгримссон, Исландия

Антон Новодережкин/ТАСС

На исландскую сборную по футболу, равно как и на ее главного тренера мир обратил внимание в 2016 году, когда на чемпионате Европы Исландия сначала неожиданно для всех дошла до четвертьфинала. В нынешнем ЧМ-2018 результаты исландцев не такие впечатляющие, но за их команду продолжают болеть – просто потому, что они милые.

Дополнительное обаяние 51-летнему Хеймиру Хадльгримссону придает тот факт, что он не только футболист, но и стоматолог. Выходец с одного из островов архипелага Вестманнаэйяр начал играть в 1986 году в составе самой крупной местной команды с одноименным названием, а в 1993 году начал играть в клубе низшего дивизиона – «Хёттюр», а заодно тренировать его женскую команду. В 1994 году Хадльгримссон закончил университет и получил диплом стоматолога, и с тех пор

лечил зубы жителям родного Вестманнаэйяра, параллельно играя в футбольных клубах и тренируя детскую, женскую и мужскую команды.

Карьеру игрока он закончил в 2007-м, сосредоточившись на тренерской работе и не забывая о своей стоматологической практике.

В 2011 году Хеймир стал помощником тренера национальной сборной Исландии, шведа Ларса Лагербека. В 2014-м он наравне с ним стал тренером, но после того, как в 2016 году на чемпионате Европы исландцы неожиданно для всех вышли из группы, он начал руководить сборной единолично, а Лагербек теперь занимается норвежцами.

Стоит ли говорить, что Хеймир невероятно популярен у себя на родине — в его честь на Вестманнаэйяре даже выпускают специальное именное пиво с его портретом. Кстати, стоматологическую практику оно до сих пор не оставляет — в интервью The New York Times он однажды объяснил, что карьера тренера непредсказуема, и всегда неплохо иметь вторую профессию.

Йоахим Лёв, Германия

Нина Зотина/РИА «Новости»

Тренер национальной сборной Германии — одна из самых знаменитых фигур, находящихся за кромкой поля. 58-летний Лев тренирует немецкую команду с 2006 года, и с тех пор под его руководством национальная сборная дважды становилась призером чемпионата Европы, в 2010-м заняла третье место на чемпионате мира, а в 2014-м и вовсе завоевала первое место на мундиале в Бразилии.

Выходец из Шенау в западной Германии, в 1978 году Лев начал карьеру футболиста — в качестве атакующего полузащитника он выступал за «Фрайбург», «Штутгарт», «Айнтрахт» (Франкфурт), «Карлсруэ». На тренерскую работу он перешел в 1994 году, успев поруководить немецкими, австрийскими и турецкими командами, прежде чем занять пост главного тренера национальной сборной Германии.

О личной жизни тренера немецкой команды известно крайне мало — лишь то, что

вот уже более 30 лет он женат на возлюбленной своей юности по имени Даниэлла.

Еще один факт из его биографии звучит довольно грустно: в детстве Лев потерял отца и рос с матерью и тремя братьями.