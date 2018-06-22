«Мне наплевать»: с кем разговаривает куртка Меланьи Трамп

Первая леди США Меланья Трамп 21 июня неожиданно предприняла путешествие из Вашингтона в Техас — она отправилась на границу с Мексикой, чтобы своими глазами увидеть, в каких условиях находятся дети задержанных властями нелегальных мигрантов.

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Разделение детей и родителей, задержанных за незаконное пересечение границ США, в последнее время бурно обсуждалась в американском обществе: демократы, умеренные республиканцы, представители христианских организаций выступали против политики «нулевой терпимости», объявленной администрацией по отношению к нелегальным мигрантам, и против того, чтобы детей «нелегалов» разлучали с родителями. Эту практику называют негуманной, а условия содержания несовершеннолетних нарушителей границ подвергались жесткой критике.

Возмущение общественности привело к тому, что в среду, 20 июня, президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому детей больше не будут разлучать с родителями.

В числе противников разделения семей была и первая леди США Меланья Трамп. На прошлой неделе бурную реакцию СМИ вызвало заявление ее официального представителя Стефани Гришем: 17 июня она объявила, что Меланья Трамп выступает против содержания детей отдельно от родителей. «Миссис Трамп больно видеть детей, разделенных с родителями, и (она) надеется, что обе стороны в конечном итоге смогут договориться и провести успешную миграционную реформу, — написала Гришем в своем твиттере. — Она уверена, что мы должны быть не только страной, которая следует закону, но и страной, которая управляется сердцем».

Это высказывание означало, что и первая семья США разделена — только не физически, а идейно. Взгляды Дональда Трампа и его жены на миграционную политику разошлись. Вряд ли можно сказать, что, издав 20 июня указ о прекращении практики содержания детей мигрантов отдельно от родителей, американский лидер пошел на поводу у жены, однако 21 июня она решила своими глазами посмотреть на то, в каких условиях находятся разлученные со своими родителями малыши и подростки.

Визит Меланьи Трамп, однако, тоже был подвергнут критике — из-за неправильно выбранной одежды. Дело в том, что при посадке в самолет фоторепортеры запечатлели ее в болотного цвета куртке одного из недорогих массовых брендов, на спине которой было написано: «Мне правда наплевать. А тебе?» (I really don't care, do U?). Несмотря на то что в техасском Мак-Аллене, находящемся в 8 км от границы с Мексикой, она приземлилась уже в бежевом плаще — то есть фактически она не явилась в приют с этой надписью на спине, — публика решила, что болотного цвета куртка несла в себе скрытое сообщение.

Меланью Трамп сочли бесчувственной, будто этой надписью она говорила детям мигрантов, что на самом деле они ее не волнуют, и в социальных сетях на первую леди США обрушилась волна возмущенных возгласов.

Reuters Первая леди США Меланья Трамп вместе с сотрудниками полиции в аэропорту после визита в детский центр на границе с Мексикой, 21 июня 2018 года

Официальный представитель первой леди США была вынуждена выступить с официальным заявлением. «Это куртка. Она не несла скрытого сообщения. После важного сегодняшнего визита в Техас я надеюсь, СМИ не собираются сосредоточиться на ее гардеробе», — написала Стефани Гришэм в своем заявлении, продублировав его в твиттере. В социальной сети она сопроводила его хэштегом »#ItsJustAJacket» (#«Этопростокуртка»).

Куртку первой леди прокомментировал в своем твиттере и ее супруг. Он заявил, что она обращается таким образом к СМИ.

«МНЕ ПРАВДА НАПЛЕВАТЬ, А ТЕБЕ?», написанное на спине куртки Меланьи, относится к СМИ, распространяющим фейковые новости. Меланья поняла, как они бесчестны, и ей правда теперь наплевать!» — написал Дональд Трамп в твиттере.

Тем временем модный обозреватель The New York Times Ванесса Фридман тоже задалась вопросом, к кому может быть обращено послание на спине куртки за $39. Она считает, что это был неслучайный выбор, поскольку Меланья никогда не надевает вещи наобум. Тот факт, что при выходе из Белого дома она надела такую дешевую куртку, странен сам по себе — она носит дизайнерские вещи, стоимость которых исчисляется в четырехкратных цифрах, даже на выходы, требующие большей небрежности. Например, для мероприятия в саду Белого дома, призванного популяризировать садоводство, она выбрала клетчатую рубашку Balmain за $1380.

Как считает Ванесса Фридман, отправившись из Белого дома в куртке с надписью «Мне наплевать», а приземлившись в Техасе в совсем другой одежде, Меланья Трамп обращается не к разлученным с родителям детям мигрантов и не к их семьям. Она полагает, что есть множество других вариантов: это могут быть те, кто критикует политику ее мужа, или, собственно, сам Дональд Трамп. «А возможно, просто возможно, что это обращено ко всем нам — там, кто ищет тайный смысл в ее одежде». И действительно: учитывая, сколько раз Меланью Трамп критиковали за неправильный выбор платья, ей уже может быть совершенно все равно.