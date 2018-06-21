Слухи, дети и кольцо: с кем встречается Криштиану Роналду

22-летняя уроженка Испании Джорджина Родригес впервые была замечена в компании Криштиану Роналду в конце 2016 года. Они познакомились в вип-зоне вечеринки, организованной брендом Dolce&Gabbana. Однако новости об их отношениях начали распространяться после того, как пару запечатлели в парижском Диснейленде — они держались за руки и обнимались. От папарацци Роналду не спасла даже маскировка в виде парика и кепки.

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Перед тем, как стать инстаграм-моделью, Родригес работала официанткой и переехала в английский Бристоль, чтобы работать помощницей по хозяйству. После этого она изучала танцы и английский язык в Лондоне — свои социальные сети она, тем не менее, ведет на испанском. Незадолго до того, как стать девушкой суперзвезды спорта, Джорджина работала в бутике Gucci в Мадриде.

Сейчас она снимается для обложек глянцевых журналов и рекламирует товары в своем инстаграме, у которого на сегодняшний день 5,5 млн подписчиков.

Весной 2017 года после нескольких недель спекуляций о беременности девушки в СМИ Роналду официально подтвердил слухи в интервью испанскому новостному порталу El Mundo. Когда футболиста спросили, рад ли он будущему появлению уже четвертого ребенка, он ответил радостно, но кратко: «Да, очень». Ранее он говорил, что в общей сложности хочет завести семь детей — на удачу, да и с номером на рубашке совпадает.

Личность суррогатной матери своих предыдущих троих детей Роналду не раскрыл до сих пор. Старшему сыну, Криштиану-младшему, сейчас восемь лет, а близнецам Матео и Еве — год. В 2015 году Роналду-старший в эфире британского ток-шоу рассказал, что сын не знает о своей настоящей матери. Он пообещал, что будет говорить младшему только правду, но откроет ему этот секрет только тогда, когда это будет уместно. В апреле мальчик получил свою первую футбольную награду, пока в масштабах начальной школы, — его назвали лучшим бомбардиром команды. Совсем как папу.

12 ноября 2017-го Джорджина родила дочь, которую назвали Аланой Мартиной. Теперь молодая мама посещает все важные матчи команды «Реал Мадрид» и сборной Португалии по футболу. Вчера в московских Лужниках Португалия обыграла Марокко со счетом 1:0 благодаря голу Роналду, но радость футбольных болельщиков заглушил восторг СМИ. Представители прессы сфотографировали Джорджину в форме португальской сборной с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце, которое поклонники разглядели еще весной. И решили, что оно надето в знак помолвки.

Ювелирное изделие опознали как детище дома Cartier стоимостью £615,000 — почти 52 млн в рублевом эквиваленте.

В первый раз испанка случайно показала кольцо в своих историях в инстаграме в апреле 2018. Прямо перед мундиалем мама Криштиану Мария Долорес назвала Джорджину будущей невесткой, а также описала ее как «очень спокойного человека».

Помимо слухов о тайной помолвке с одним из самых неуловимых холостяков мира, Родригес также спровоцировала пересуды о своей второй беременности. Через семь месяцев после рождения дочери молодая мама надела облегающую юбку-карандаш оттенка лайма на модный показ на Канарском острове Гран-Канария буквально за несколько дней до матча Португалия — Марокко.

После возникнувших вопросов у фанатов Джорджина опровергла смелые предположения, сказав, что она точно не беременна. «Хотя в будущем мы были бы счастливы завести еще детей», — заключила девушка. Округлившийся животик оказался результатом постоянных авиаперелетов и отклонения от диеты: «Я выглядела немного больше обычного, потому что пересаживалась с одного самолета на другой, поедая пасту четыре дня подряд и…

Я человек. Во мне есть жидкость, гормоны, и я все еще прихожу в форму после родов».

В разное время Роналду приписывали романы со многими моделями и актрисами: среди них были Джемма Аткинсон, Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян. Самыми долгоиграющими оказались отношения с Ириной Шейк — они продержались в очень шатком положении целых пять лет.

Но в декабре 2015 года в сети появилась информация о том, что Роналду — гей и состоит в отношениях со своим лучшим другом кикбоксером Бадром Хари из Марокко. Никаких доказательств гомосексуальности футболиста не последовало — волну подозрений спровоцировало предположение одного французского телеканала.

Ранее испанская пресса писала о том, что после тренировок португальский форвард регулярно летает в Северную Африку на своем личном самолете стоимостью £14 млн, чтобы повидаться с другом. Французский телеведущий Даниель Риоло поделился своими мыслями в эфире: «Роналду летает в Марокко по три-четыре раза в неделю, чтобы обнимать своего друга». В 2017 году Бадр Харри попал в тюрьму на два года за нападение на двух человек в Амстердаме.