Отчаянная мама: Ева Лонгория родила сына

19 июня 43-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» родила своего первого ребенка. Первое фото молодой мамы и новорожденного опубликовал портал Hola! USA — в их аккаунте в инстаграме был опубликован соответствующий пост.

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«Мировой эксклюзив! Поздоровайтесь с сыном Евы Лонгории Сантьяго Энрике Бастоном! Ева Лонгория стала мамой!»

Актриса и ее муж Хосе Пепе Бастон поженились в 2015 году, когда у него уже было трое детей от предыдущего брака с Наталией Эсперон. В интервью журналу Hola! USA Лонгория призналась, что иметь дело с маленьким ребенком не составит никакого труда: «У нас уже есть трое детей, у меня трое приемных детей, так что ничего нового».

@EvaLongoria/Twitter.com Хосе Антонио Бастон и Ева Лонгория

Общий ребенок родился в одном из самых больших и популярных среди знаменитостей роддомов в Лос-Анджелесе Cedars-Sinai. Вес ребенка при рождении составил чуть больше трех килограммов. На фотографии Лонгория запечатлена с минимумом макияжа, а на голову Сантьяго Энрике надета шапочка в розовых и голубых полосках. Интервью изданию она заключила словами: «Мы так благодарны за это благословение».

Ева хотела завести детей уже давно — в интервью, которое она давала в 2011 году, она призналась, что чувствовала себя подавленно, пока нянчила дочь своей лучшей подруги Виктории Бекхэм. На телевидении Лонгория не раз говорила: «Я хочу завести детей и стать матерью».

О беременности и поле будущего ребенка семейная пара объявила в декабре 2017 года фотографией увеличившегося живота, на котором лежало три пары рук. Подпись гласила:

«Новый год, новые приключения! Я так благодарна моей чудесной семье за то, что они уже отдают этому ребенку так много любви!»

После этого на протяжении всех девяти месяцев актриса рассказывала о ходе беременности своим подписчикам в инстаграме. Хотя она и пообещала фанатам отойти от дел до рождения сына, Лонгорию все еще можно было увидеть и глубоко беременной на светских вечеринках в Лос-Анджелесе.

Также в своих социальных сетях она жаловалась, что может выйти из дома только один раз за день — в противном случае, ребенок «злился и хотел, чтобы я вернулась в кровать». В последний раз актриса выходила в свет 1 мая на премьеру романтической комедии «За бортом», в которой она сыграла роль второго плана.

В начале июня муж устроил Еве вечеринку-сюрприз в честь скорого рождения нового члена семьи, на которую были приглашены ее коллеги по «Домохозяйкам» и другие звезды шоу-бизнеса. На фотографиях с праздника были замечены основатель группы Pussycat Dolls Робин Антин, актриса «Голодных игр» Элизабет Бэнкс и звезда ситкома «Бруклин 99» Мелисса Фумеро. Вечеринка стала тематической — для гостей был предусмотрен пижамный дресс-код.

Когда Ева Лонгория была на шестом месяце, она поделилась с порталом ET новыми особенностями своей диеты, подчеркнув, что экстремальных предпочтений у нее не появилось. «Мой аппетит не увеличился, скорее, даже наоборот. На самом деле, с тех пор как я забеременела, мне разонравилась курица. А раньше я ела ее каждый день».

Тогда же она рассказала СМИ о том, что никаких специфических имен будущему ребенку давать не будут: «Мы мексиканцы, так что мы привержены традициям. Это будет длинное имя». На поздних сроках беременности актриса сетовала, что не может бегать по пляжу, и очень ждет рождения ребенка, чтобы восстановить активные тренировки.

Впервые о Еве заговорили в начале нулевых, когда она снималась в одной из самых долгоиграющих мыльных опер в США «Молодые и дерзкие» в период с 2001 до 2003 года. До этого она снялась в популярном сериале «Беверли Хиллз: 90210». Но, разумеется, свои номинации в премиях «Золотой глобус» и Гильдии киноактеров США она получила за роль Габриель Солис в «Отчаянных домохозяйках».

Лонгория принимала участие в съемках всех восьми сезонов «Отчаянных домохозяек» с 2004 по 2012 год — за это время несколько международный изданий назвали ее одной из самых сексуальных женщин Голливуда.

После этого основным источником ее дохода являлись рекламные компании с такими крупными брендами как L'Oreal, Hanes, New York & Co и многими другими.

В 2010 году Лонгория заняла четвертое место в рейтинге топ-10 самых богатых женщин в прайм-тайме журнала Forbes. Ее состояние оценили в $12 млн, а в 2011 году она возглавила список самых высокооплачиваемых актрис на телевидении.

В 2007 году Ева вышла замуж за баскетболиста клуба «Сан-Антонио Сперс» и члена французской сборной по баскетболу Тони Паркера, но после того, как она узнала о том, что муж ей изменяет, подала на развод в 2010-м. После длительного бракоразводного процесса к 2011 году красавица снова стала свободной.

В 2015 она познакомилась с отцом своего ребенка, мексиканским бизнесменом Хосе Бастоном, который на тот момент был президентом самой крупной телекомпании в Латинской Америке Televisa. В мае 2016 года они поженились в Мексике.