Болеют за своих: 8 спутниц футболистов, которых ждут в России

Бруна Маркезини

Роман 22-летней бразильской актрисы Бруны Маркезини и капитана сборной Бразилии Неймара — это история постоянных расставаний и восстановления отношений. Молодые люди познакомились в 2012 году на карнавале в Рио-де-Жанейро. В 2013 году они расстались, но в 2014-м перед чемпионатом мира в Бразилии — снова сошлись.

В 2016-м они опять умудрились расстаться, сойтись и снова расстаться, но с конца 2017-го они снова вместе.

Таблоиды утверждают, что проблема пары в том, что Неймар хочет перевести отношения на новый уровень, женившись на своей возлюбленной, а Бруне Маркезини, популярной актрисе и успешной модели с 28,6 млн подписчиков в инстаграме, гораздо больше хочется заниматься карьерой, чем домом и семьей.

Нина Вайсс

Жена немецкого голкипера Мануэля Нойера — дочь немецкого миллионера Альфреда Вайсса. Свадьбу пара сыграла прошлым летом, несмотря на травму, которую футболист получил в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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Нойеру пришлось идти к алтарю на костылях, однако от этого свадебные снимки, распространившиеся по инстаграму, выглядели еще более трогательно.

В одном из интервью футболист поделился, что их первая встреча вышла довольно странной: им пришлось вместе выбирать глаза для его восковой фигуры в Музее мадам Тюссо. Ради Вайсс, которая младше его на 7 лет и еще учится в университете, футболист завершил отношения, которые длились шесть лет.

Ноэми Хэппарт

25-летняя возлюбленная полузащитника сборной Бельгии Янника Феррейра Карраско — бельгийская танцовщица, модель и обладательница титула «Мисс Бельгия — 2013». Девушка учится в медицинском институте и стремится построить карьеру в области медицины. Пара известна своим поцелуем во время прямой трансляции матча:

футболист сравнял счет в финале Лиги чемпионов против «Реала» на 79-й минуте, после чего побежал трибуне, где сидела его возлюбленная, и поцеловал ее на глазах у миллионов телезрителей.

Возможно, и во время ЧМ-2018 стоит взглянуть на первые ряды бельгийской трибуны на случай, если девушка приехала поддержать своего бойфренда и готовится повторить знаменитый поцелуй.

Gustau Nacarino/Reuters Шакира со своим бойфрендом Жераром Пике на концерте в Барселоне, 2011 год

Этот чемпионат, возможно, сможет разрешить одну загадку, которая тянется уже много лет, и узнать, вместе ли Жерар Пике и Шакира или уже нет. Они встретились на съемках клипа для гимна чемпионата в 2010 году в исполнении певицы. Тогда в Южной Африке испанский футболист не только заполучил главный спортивный трофей, но и влюбился в колумбийскую красотку.

Последние несколько лет сообщения расставаниях и примирениях Шакиры с Жераром появляются в СМИ чаще, чем новости о ее музыкальных успехах.

Однако никаких официальных заявлений от пары так и не прозвучало. Возможно, разногласия в семейной жизни происходят из-за разницы в возрасте: певица старше футболиста ровно на 10 лет, поскольку дни рождения Шакиры и Жерара совпадают. У пары также растут двое общих сыновей.

Ники Пайк

Nigel Roddis/Reuters Футболист Эшли Янг с супругой Никки Пайк, 2011 год

А вот Ники Пайк, супруга английского футболиста Эшли Янга, уже прибыла в Россию и болела на трибуне Волгограда вместе с младшим ребенком пары. Ники и Эшли знают друг друга с пяти лет и должны были стать мужем и женой еще семь лет тому назад, однако жених отменил свадьбу стоимостью около 17 млн рублей за 48 часов до ее начала.

После несостоявшейся свадьбы футболиста заметили в Лас-Вегасе с другими девушками, однако пара наладила отношения и вторая попытка сыграть свадьбу увенчалась успехом.

Четыре года назад друзья детства официально стали мужем и женой, а сейчас супругу Эшли часто можно заметить на трибуне во время игры «Манчестер Юнайтед».

Жена немецкого голкипера Кевина Траппа — известная бразильская топ-модель, которая прославилась благодаря сотрудничеству с популярным брендом нижнего белья Victoria's Secret.

Сейчас она входит в список самых востребованных моделей последних десяти лет и является любимицей знаменитых дизайнеров.

В прошлом году модель поддержала фонд Натальи Водяновой и посетила Москву, чтобы принять участие в акции «Зеленый марафон. Бегущие сердца». Надеемся, что страна пришлась ей по нраву, и супермодель захочет поддержать своего мужа на матчах в России.

Артем Сизов/«Газета.Ru» Памела Андерсон во время пресс-конференции в Москве

Вероятно, поболеть за сборную Франции на чемпионате в России захочет и Памела Андерсон, в прошлом спасательница Малибу, а сейчас защитница животных. В прошлом году стало известно о том, что актриса состоит в отношениях с 32-летним футболистом защитником сборной Франции Адилем Рами.

Памела некоторое время оставалась в Лос-Анджелесе,но в начале этого года Андерсон переехала на юг Франции, прихватив с собой необходимые вещи и любимого ретривера.

Там она управляет своим веганским рестораном, а в свободное время ходит матчи своего возлюбленного.

Жоржина Родригес

24-летняя подруга Криштиану Роналду и мама его четвертого ребенка — в ноябре 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина — часто поддерживает на матчах 33-летнего футболиста. С моделью из Испании Роналду начали видеть в конце 2016 года. Достоверно не известно, как они познакомились, но таблоид The Sun, зная, что Жоржина Родригес работала в бутике Gucci в Мадриде, предполагает, что

это могло произойти на мероприятии для VIP-гостей, организованном Dolce&Gabbana.

Приедет ли подруга Роналду в Россию и привезет ли его детей (помимо младшей Аланы Мартины, у него есть еще трое детей от суррогатных матерей), пока не сообщается.