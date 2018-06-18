Ушанки, селедка и любовь: чем удивили итальянских модников

Versace

Luca Bruno/AP

У Versace в этом сезоне получилась стабильно красивая презентация мужской одежды с некоторыми выдающимися деталями, но захватывающей дух ее не назовешь. Все-таки сложно практически через месяц после представления круизной коллекции поражать воображение зрителей мужскими плащами. Лейтмотивом шоу стали газетные заголовки — в них у бренда в этом году уж точно не было недостатка. На черно-белых футболках дизайнер Донателла Версаче решила красным написать имя бренда в качестве названия издания, но дополнила все-таки не настоящими новостями.

Среди мужчин в середине показа прошли топ-модели Белла Хадид в черном кожаном мини-платье и разноцветных босоножках и Кендалл Дженнер в платье до бедра с цветочным узором из пайеток.

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Если попытаться разгадать общий замысел показа, то, судя по неоновым цветам, он в лучших традициях конкурентов марки из Prada, а по широким застиранным джинсам и засилью панамок можно предположить влияние 80-х и 90-х годов прошлого столетия. Показ порадовал будущих потребителей смесью фактур и материалов, потому что Донателле удалось уместить в 12 минут показа шерсть, искусственную змею, клеенчатую ткань и костюмный хлопок.

Fendi

Luca Bruno/AP

Пародийные рисунки на футболках, представляющие одного из дизайнеров марки Карла Лагерфельда в образе шута, анаграммы слов Roma и Amor («Рим» и «Любовь»), графичные принты и бесчисленное количество раз написанное слово Fendi — итальянский дом в этот раз решил поиграть словами и образами. Показ прошел 18 июня, и на нем зрителям представили одного из создателей коллекции и, по счастливой случайности, зятя самой Вентурии Фенди Нико Васкеллари. До этого Васкеллари был известен как панк-художник, работавший в сфере звукового перфоманса. Возможно, именно его как «художника в резиденции» не хватало марке, чтобы ее мужская линия тоже начала приносить доход.

Помимо игры с визуальными образами, организаторы шоу переосмыслили затею со светом и тьмой в прямом смысле слова — при освещении подиума.

Молодые люди в панамках и с крохотными кожаными органайзерами на шее, а также с большими поясными сумками выходили из мрачного свода арки. Сам выход был украшен иллюстрациями Васкеллари с изображением лягушки, вместо перепончатых пальцев у земноводного красовались длинные острые когти.

Dolce & Gabbana

Luca Bruno/AP

Модный дом еще в прошлом сезоне женских недель моды делал все возможное, чтобы запомниться аудитории. На этот раз не было летающих дронов с сумочками, вместо этого на шоу прошли знаменитые музы Доменико Дольче и Стефано Габбана, и половая принадлежность тут не причем. На показе в черном костюме-тройке мужского покроя прошла героиня многих рекламных кампаний марки актриса Моника Белуччи — она и D&G в равной степени считаются символами Италии.

На шоу были представлены наряды для всех случаев жизни. Во всех смыслах роскошные домашние халаты, костюмы-двойки и тройки в орнаментах, явно позаимствованных в интерьерах старых аристократических семей и даже ироничные рубашки с шортами для прогулок в жаркую погоду.

Чувство юмора дизайнеры проявили, «разукрасив» один из образов узором в виде макарон макароны, а по другому пустив горизонтально расположенную сельдь.

Без классического золота обойтись не смогли, да и не надо, элементов с католической тематикой было также предостаточно. Новинкой стала вспышка цветов и принтов, которую можно было отличить надписью «традиция» на итальянском.

Из общего ряда моделей выделялись четыре пожилых женщины, одетые как классические туристы, исключением из привычной картины стало то, что все, от кроссовок с вертикальной эмблемой до неоновых зеленых очков, снабдили логотипом D&G. Показ доверили закрыть легендарной Наоми Кэмпбелл — это первый показ супермодели после получения премии CFDA в номинации «Икона моды» 5 июня 2018.

Prada

Global Look Press via ZUMA Press

С каждым новым сезоном правильно понять историю, рассказанную модельером Миуччей Прадой, становится все проблематичнее. Многие обозреватели сошлись на мнении, что итальянка хотела переосмыслить мужскую сексуальность за счет демонстрации ультра-коротких шорт, их дизайнер назвала «мини-юбкой для мужчин». Дань моде 60-х годов можно было рассмотреть в характерных цветочных принтах и водолазках, надетых под свитеры. Также ассоциации с эпохой секса, запрещенных препаратов и рок-н-ролла навевали цветные коллажи на свитшотах и олимпийках.

Дух бунта поддерживали и многочисленные ушанки, как будто вырезанные из синего стеганого одеяла.

Как практически в любой мужской коллекции, рассчитанной на теплое время года, некоторые принты относили публику к воспоминаниям о пляжном отдыхе: миниатюрные морские коньки, паруса и якоря. Остин Пауэрс бы оценил.

Giorgio Armani

Luca Bruno/AP

Коллекция весна-лето 2019 была выполнена в классической стилистике марки, Джорджио Армани остался верен своей любви к костюмам понятного кроя и однотонной цветовой гамме. В этом году костюмы из натуральных материалов оттенков белых и голубых оттенков сочетались с монохромными моделями шляп-федор.

Моделей Armani всегда легко узнать из-за отсутствия у дизайнера стремления сделать моду более андрогинной и вершить секс-революцию.

Возможно именно поэтому свободные брюки и кардиганы для владельцев яхт в Ницце каждый сезон украшают наиболее мужественных представителей индустрии. Некоторые хлопковые костюмы выбеленного синего оттенка напоминали о военной форме европейских солдат времен первой мировой войны, и это не первый разо, когда Армани вдохновляется униформой. Одной из самых востребованных тканей стала джерси глубокого синего цвета.