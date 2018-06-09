Первая спутница агента 007: скончалась Юнис Гейсон

Актриса Юнис Гейсон, которая сыграла самую первую девушку Бонда в знаменитой киносаге об агенте 007, скончалась в возрасте 90 лет. Она появилась на экране в фильмах 1962 года «Доктор Ноу» и 1963 года «Из России с любовью». Агента Джеймса Бонда в этих картинах играл Шон Коннери.

Реклама

«С прискорбием сообщаем, что наша милая Юнис умерла 8 июня. Удивительная леди, производившая впечатление на всех, кого встречала. Будем скучать», — цитирует Daily Star заявление семьи актрисы на ее странице в твиттере.

Свои соболезнования семье также выразили продюсеры киносерии о Джеймсе Бонде Майкл Джи Уилсон и Барбара Брокколи. «Наша первая девушка Бонда, игравшая Сильвию Тренч в «Докторе Ноу» и «Из России с любовью», умерла. Мысленно мы с ее семьей», — говорится в обращении продюсеров.

Юнис Гейсон — английская актриса, она родилась 17 марта 1928 года в городе Суррей. Ее актерская карьера, как и у многих других знаменитостей, начиналась с театра. В течение нескольких лет юная актриса играла роль фрау Шрадер в постановке «Звуки музыки» лондонского Palace Theatre. В мюзикле она исполняла две песни, которые в киноверсию «Звуков музыки» 1965 года не попали.

В 1958 году Юнис снялась в фильме ужасов студии Hummer «Месть Франкенштейна» — она был продолжением фильма «Проклятие Франкенштейна», — однако фильм оказался не очень популярным. Известность ей принесла роль Сильвии Тренч — подруги Джеймса Бонда в первых двух фильмах о тайном агенте. Первоначально Гейсон должна была играть Мисс Mанипенни, но эта роль досталась Лоис Максвелл вместо Юнис.

Так Юнис Гейсон официально стала первой девушкой Бонда.

Кстати, несколько десятилетий спустя в одном из фильмов про Джеймса Бонда «Золотой глаз» (1995 год) снялась ее дочь, Кейт Гейсон.

Поначалу планировалось, что у Гейсон в фильмах будет обычный голос, но потом ее героиню решили немного поменять. В результате ее голос в фильмах «Доктор Ноу» и «Из России с любовью» был дублирован актрисой по озвучке Ники Ван дер Зил, как и голоса почти всех актрис, появившихся в первых двух фильмах Бонда: они тоже были изменены. Однако реальный голос Гейсон все еще можно услышать в оригинальных трейлерах первого фильма о секретном агенте.

Планировалось, что Сильвия Тренч станет повторяющимся персонажем и в следующих частях фильма, но режиссер третьего фильма — это был «Голдфингер» — Гай Гамильтон, решил, что в каждом фильме у Джеймса Бонда будет новая спутница. Так Гейсон стала единственной актрисой, снявшейся в роли девушки Бонда в нескольких частях.

Сцена, где Сильвия в соблазнительном красном платье с открытым плечом уговаривает Джеймса Бонда повысить ставки после небольшого проигрыша в

казино Le Cercle, стала легендарной. Она не только повлияла на последующие фильмы бондианы, но и прижилась в популярной культуре.

— Я восхищаюсь вашей храбростью, мисс..?

— Тренч, Сильвия Тренч. Я восхищаюсь вашей удачей, мистер...

— Бонд, Джеймс Бонд.

В 2012 году Гейсон призналась Би-би-си, что снимать главную сцену было непросто и потребовалось много дублей, поскольку Шон Коннери очень нервничал и постоянно ошибался в своих репликах. Но несколько коктейлей по рекомендации режиссера исправили ситуацию.

Однако эта сцена таит в себе еще больше секретов. Гейсон приехала в казино коричнево-золотом платье и впала в ужас, поскольку абсолютно сливалась с декорациями. Режиссер Теренс Янг отправил актрису и художницу по костюмам за другим платьем.

Они почти отчаялись в поисках и уже собирались возвращаться на съемочную площадку, чтобы сообщить плохие новости, как вдруг наткнулись на красное платье, висевшее в дальнем углу магазина.

Правда, оно было огромным — 20 размера, — в то время как у Гейсон был восьмой. Но размер оказалось исправить проще, чем цвет. Сбоку платья был вырезан кусок ткани, а края скрепили прищепками с левой стороны. Поэтому актрисе пришлось двигаться очень аккуратно, чтобы прищепки не были видны в кадре.

Снявшись в двух «Бондах», британская актриса продолжила карьеру на телевидении, снимаясь в сериалах — например, в шпионском шоу «Мстители». И все же большую актерскую карьеру эта прелестная женщина так и не сделала, оставшись навсегда Тренч. Сильвией Тренч.