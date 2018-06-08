«Рок-звезда кулинарии»: Энтони Бурден найден мертвым

8 июня телеведущий CNN и один из самых известных шеф-поваров мира Энтони Бурден совершил самоубийство в возрасте 61 года в своем номере в отеле в Страсбурге, Франция. По сообщениям СМИ, тело обнаружил его друг и владелец ресторана Le Bernardin в Нью-Йорке Эрик Риперт.

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Телекомпания CNN сделала официальное заявление в пятницу утром: «С невероятной грустью мы можем подтвердить смерть нашего друга и коллеги Энтони Бурдена».

Во Франции звезда американского телевидения находился вместе со съемочной командой 11-го сезона своей авторской программы «Неизведанные края», которая на протяжении нескольких лет завоевала массу наград.

В одной из своих книг Энтони Бурден писал, что его любовь к еде сформировалась в юном возрасте, когда он отдыхал с родителями во Франции

— там он попробовал свою первую устрицу на рыбацком судне.

Он был настоящим мастером своего дела — в 2000 году Бурден опубликовал свои мемуары Kitchen Confidential, на русский язык книга переведена под названием «О еде: строго конфиденциально». Идея создания книги родилась из опубликованной им статьи в журнале New Yorker в 1999 «Не ешьте перед прочтением».

В итоге эти «записки из кулинарного подполья» стали мировым бестселлером, в нем речь идет не только об уникальных рецептах блюд из разных уголков планеты, но и о его борьбе с наркотической зависимостью. По его словам, во время работы в модном нью-йоркском ресторане «СоХо» в начале 80-х повара постоянно находились в состоянии наркотического опьянения.

Посредством своих тв-шоу и книг он помогал аудитории иначе взглянуть на еду, путешествия и самих себя. Кроме того, он занимался благотворительностью: выступал в защиту народов, подвергающихся маргинализации, и участвовал в кампании по установлению безопасных рабочих условий для работников ресторанного бизнеса.

Смитсоновский музей однажды назвал его «настоящей рок-звездой» кулинарного мира. Несмотря на всю историю своих злоключений с ферментированными акульими плавниками и внутренностями различных животных, самой отвратительной едой в мире он считал куриные наггетсы в «Макдоналдс».

Во время церемонии вручения премии Peabody за «Неизведанные края» в 2013 году он перечислил основные принципы своего подхода к рабочему процессу.

«Мы задаем очень простые вопросы: что делает вас счастливыми? Что вы едите?

Что бы вы хотели готовить? И по всему миру мы задаем эти крайне простые вопросы. Чаще всего мы получаем действительно изумляющие ответы».

Несмотря на засилье кулинарных программ на телевидении, его шоу на CNN, фокусирующем внимание на последних событиях и политике, получило престижную премию за вклад в телевидение.

Для Энтони, или Тони, как его называли коллеги, дебют на телевидении состоялся в 2002 году в эфире канала Food Network. 32 серии его шоу A Cook's Tour навсегда связали его имя с путешествиями по экзотическим странам. Концепция состояла в том, что ведущий будет знакомиться с владельцами кафе и ресторанов, а они будут угощать его блюдами, присущими только их культуре и кухне.

В 2005 году он присоединился к команде канала о путешествиях Travel Channel. Его новое шоу получило название No Reservations («Без предварительных заказов»), его слоганом стала фраза «Будь путешественником, а не туристом». В эфире телепрограмма просуществовала 9 сезонов и получила две премии «Эмми».

Бурдена прозвали «плохишом кулинарии» за его частое употребление нецензурных выражений на шоу,

корпорации даже приходилось ставить возрастные ограничения на некоторые разделы каждой серии.

Он не раз обвинял звездных шефов в их чрезмерной коммерциализации и отсутствие кулинарной аутентичности, но сам осознал свою принадлежность к их числу и стал сдержанней в высказываниях.

Все знали его как любителя выпить и заядлого курильщика. Однажды знаменитый американский шеф Томас Келлер подал ему сет из 20-ти блюд, в который вошла кулинарная композиция «кофе и сигарета». Кофейный кастард, насыщенный табаком, был подан вместе с муссом из фуагра. С вредной привычкой пришлось расстаться, когда в 2007 году в его втором браке родилась дочь Ариана.

В 2016 году вышел эпизод No Reservations с бывшим президентом США Бараком Обамой в столице Вьетнама Ханое. Инициатива принадлежала Белому дому, Бурден настоял на том, чтобы отвести президента не в респектабельное место с кондиционером, а в заведение настоящего Ханоя. По словам Тони, он никогда не видел человека, сидящего на пластиковом стуле с холодным пивом, и получавшего от этого столько удовольствия.

В 1985 году он женился на девушке, с которой встречался еще в старшей школе, — Нэнси Путковски. После школы они прожили 20 лет и развелись в 2005 году. Через всего два года он снова связал себя узами брака, на этот раз — с мастером смешанных боевых искусств Оттавией Бусиа.

Причиной развода в 2016 Бурден назвал работу: когда 250 дней снимаешь программы о путешествиях, в семье, вероятнее всего, наступают напряженные отношения.

В 2017 он стал встречаться с итальянской актрисой Азией Ардженто, с ней ведущий познакомился на съемках эпизода в Риме. В октябре 2017 года актриса в числе многих других выдвинула обвинения в сексуальном насилии против голливудского продюсера Харви Вайнштейна. По ее словам, продюсер изнасиловал ее в 1997 году в номере отеля.

Тело Энтона Бурдена было найдено на следующий день после того, как 7 июня Центр по контролю и предотвращению заболеваний США опубликовал результаты исследования, которые показали, что уровень самоубийств вырос на 25% за 20 лет. Источники в правительстве сообщают, что рост числа суицидов в 25 штатах увеличился более чем на 30%.

Тремя днями ранее, 5 июня, была найдена мертвой дизайнер Кейт Спейд.