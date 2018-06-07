Все включено: нижнее белье прибавило в размере

Для справки: «идеология» бодипозитива предполагает любовь к своему телу, какая бы цифра ни была написана на этикетке вашей одежды. Казалось бы, что может быть проще создания нижнего белья большего размера и при этом своим дизайном не вызывающего ассоциаций с экипировкой парашютно-десантных войск?

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До недавних пор красивое белье и, соответственно, купальники больших размеров можно было заказать по собственным меркам в онлайн-магазинах или купить в бутиках марок премиум-сегмента.

Странно, но факт: дизайнеры пренебрегали целым сегментом рынка одежды — интимный раздел начал подстраиваться под современные тенденции одним из последних.

До этого на протяжении десятилетий смены трендов, мышления и стереотипов нижнее белье меняло фасоны и расцветки, но почему-то не отходило от стандартных размеров. Во всей суматохе у женщин забыли поинтересоваться, что именно они сами бы хотели носить, и самостоятельно диктовали им параметры красоты.

Сейчас на рынке США происходят небольшие приятные изменения, которые спровоцировала знаменитость. Певица и преуспевающий предприниматель Рианна вызвала восторг у публики во всем мире еще в прошлом году, когда ее марка Fenty by Rihanna выпустила тональные основы для 40 оттенков кожи, начиная от самого светлого, заканчивая практически черным.

В мае 2018 года к одной из самых востребованных линеек косметической продукции в мире прибавилось еще одно направление, продвигающее разнообразие. Им и стало нижнее белье, в котором женщины всех размеров смогут почувствовать себя сексуальными.

Недоброжелатели подшучивали, что прибавившей в весе певице просто надоело искать в магазинах свой размер, поэтому она решила проблему раз и навсегда.

Даже если это так, то все те, кто раньше был вынужден мириться с дискомфортом из-за своего размера, теперь получили шанс почувствовать себя привлекательными без необходимости постоянно поправлять на себе белье. С приближением пляжного сезона, ежегодно поставляющего миллионы в кошельки владельцев фитнес-клубов, вопрос с подходящими купальниками для тех, чьи формы превышают размер XL, встает особенно остро.

Одна из самых высокооплачиваемых топ-моделей в США Эшли Грэм как раз является обладательницей размера плюс. Грэм всегда с готовностью демонстрирует свои формы для многочисленных фотосессий, но даже она не смогла заполучить купальник по размеру для съемки специального выпуска журнала Sports Illustrated в феврале 2018-го. Из пляжной фотосессии суммарно опубликовано 37 фотографий, и ни на одной из них грудь востребованной модели не помещается в верх бикини.

Пока одни пытаются бороться с проблемой, некоторые марки не собираются расширять размерную линейку по мистическим причинам, за что подвергаются гонениям в индустрии.

Например Victoria's Secret, устроители самого грандиозного модного шоу года, в 2017-м объявили о том, что шоу станет «разнообразнее чем когда-либо», но в итоге они подписали контракт с моделями с разным цветом кожи. Это хорошо, но парочка моделей размера плюс бы ввела бренд нижнего белья в современность. «Секрет Виктории» как будто пытался подлить масла в огонь и опубликовал на своем сайте моделей «классической» формы. Надпись ровно посередине «ваш идеальный размер» в этом контексте уже можно было трактовать двояко.

После прошедшего в ноябре показа марки в Шанхае Грэм в компании Крисси Тейген пририсовали себя на подиум в фотошопе — милый жест, который заставляет задуматься. Организаторы шоу многократно повторяли, что для них самым главным критерием при выборе модели становится энергетика девушки, ее коммуникабельность и физическое здоровье. Ни слова о размере, но соответствие требуемым параметрам считают негласным критерием.

Одна из постоянных «ангелов» марки Алессандра Амбросио в одном из интервью рассказала о своей подготовке к показам.

Помимо ежедневных тренировок и правильного питания с полным отказом от алкоголя, модель не употребляет твердую пищу в течение завершающих девяти дней подготовки и не пьет любые жидкости за 12 часов до шоу.

Скорее всего, в следующем году марка откажется от своих резких взглядов на стандарты красоты — в противном случае, бренду грозит резкий спад популярности и доходов. 5 июня даже конкурс «Мисс Америка», исторически славный полным отсутствием внимания к разнообразию женских фигур, заявил о смене правил проведения. В новом сезоне организаторы ждут участниц «всех форм и размеров», хотя и приняли решение отказаться от конкурса купальников.