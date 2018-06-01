По прозвищу «Тело»: Хайди Клум — 45

Хайди Клум с детства была близка к моде: ее мать работала парикмахером в салоне красоты, а папа занимал высокую должность в крупной косметической компании. Желание стать моделью у девушки появилось еще в школьные годы. В 18 лет она приняла участие в национальном конкурсе моделей, где ей удалось обойти 25 тысяч других участниц и одержать победу, которая помогла Хайди впервые заявить о себе.

На тот момент она уже училась в дизайнерском колледже в Дюссельдорфе, но плотный график вынудил Клум сделать выбор между учебой и подиумом, и она приняла решение строить модельную карьеру.

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Вскоре Клум переехала в США, где сразу получила несколько приглашений о сотрудничестве от модных брендов, таких крупных как Victoria's Secret. После появления в одном из шоу бренда в 1997 году Хайди Клум получила славу обладательницы идеальной фигуры и появилась на обложке журналов Sports Illustrated Swimsuit, Vogue и ELLE. После этого она активно начала сниматься в фильмах, благодаря чему о ней узнал и Голливуд. Хайди Клум начинала с эпизодических ролей в популярных телесериалах, например, «Секс в большом городе», «Как я встретил вашу маму» и «Отчаянные домохозяйки». Когда модель сыграла достаточно мелких ролей и набралась опыта, режиссеры начали предлагать ей более значимые роли в своих проектах.

Так, она сначала сыграла саму себя в семи сериях ситкома «Спин Сити», снялась в полнометражном фильме «Образцовый самец», комедии «Английский цирюльник» и драме «Студия 54». На ее счету также такие нашумевшие проекты, как «Дьявол носит Prada» (в этой картине о мире моды она тоже выступила в роли самой себя), «Заколдованная Элла», «Жизнь и смерть Питера Селлерса»

В 2004 году Хайди Клум работала над созданием шоу Project Runway, которое впоследствии шесть раз номинировали на премию «Эмми», а сам проект длится уже 13 сезонов. Еще одно телешоу, которое Хайди модернизировала и ведет до сих пор, — это «Топ-модель по-немецки с Хайди Клум», которое в настоящее время находится на тринадцатом сезоне и регулярно собирает высокие рейтинги в Германии. А с 2013 года Хайди состоит в жюри шоу «The America's Got Talent».

Несмотря на многочисленные проекты, Хайди Клум по-прежнему остается одной из самых востребованных моделей. Ее снимки были размещены на обложках почти каждого модного журнала, в том числе Marie Claire, Cosmopolitan, Elle, Allure, GQ, Arena, Grazia и Harper`s Bazaar, а немецкий Vogue выпустил специальное «издание Хайди». Хайди также участвовала в рекламных кампаниях таких крупных брендов, как McDonald's, Volkswagen, H & M, Nike и многих других. В течение 14 лет она была «ангелом» Victoria's Secret.

Помимо шоу Victoria's Secret, она редко выходила на подиумы: в юности Хайди, в отличие коллег-супермоделей, не принимала участие в модных показах в Париже, Нью-Йорке или Берлине.

«Может быть, она и «секрет Виктории», но уж точно не мой секрет», — сказал о Хайди Клум как-то раз Карл Лагерфельд. Модель по прозвищу «Тело» и сама признавалась, что модельеры не стремились приглашать ее на показы — в частности. среди тех, кто отказывал ей в ее 20, был Майкл Корс, с которым она впоследствии благополучно вела реалити-шоу «Проект Подиум».

В ходе своей карьеры Хайди пробовала себя и как дизайнер. Любовь к дизайну во всех его формах отразилась на создании линии ювелирных изделий, косметики, коллекций обуви и одежды. В феврале 2010 года Хайди приняла участие в создании модной одежды для беременных, а вскоре после этого объединилась с New Balance для создания коллекции спортивной одежды и кроссовок. Помимо всего этого, будучи моделью, актрисой и телеведущей, Клум написала весьма популярную книгу о правилах поведения модели.

Отличительные черты Хайди Клум — уравновешенный характер и фантастическая работоспособность, и это не могло не отразиться на ее материальном благополучии. Сейчас состояние модели и телеведущей составляет $90 млн, по данным Daily Mail. И все это она заработала сама.

Бурное развитие карьеры не помешало Клум вести весьма интересную личную жизнь. В 1997 году она вышла замуж за Рика Пипино — известного стилиста и парикмахера, однако их брак просуществовал лишь пять лет.

Следующий роман — с Флавио Бриаторе, итальянским миллионером и менеджером «Формулы-1» — привел к тому, что в 2004 году Хайди родила дочь Хелен.

Однако к моменту рождения малышки Хайди Клум уже рассталась с бизнесменом и начала встречаться с певцом Силом, который и принял Хелен, как родную дочь. В 2005 году пара сыграла свадьбу на одном из пляжей Мексики. Это была одна из самых красивых семей мира — Хайди, Сила и их детей (в браке у Хайди и Сила родилось трое детей) обожали папарацци и поклонники. Однако в 2012 году и этот брак распался — впрочем, бывшие супруги сохранили теплые отношения.

После второго брака у Клум было еще несколько сложных романов, но сейчас у нее все хорошо: ее новый бойфренд — 28-летний гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц, и разница в 16 лет ее совершенно не волнует.