Отпустите: Трамп поговорил с Ким Кардашьян о наказаниях

Ким Кардашьян-Уэст нанесла визит в Белый дом и пообщалась с президентом США Дональдом Трампом. Эта встреча стала итогом переговоров, которые звезда несколько месяцев вела с его дочерью Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером — она просила о возможности лично поговорить с американским лидером и попросить его помиловать 63-летнюю Алису Мари Джонсон, осужденную на пожизненное заключение за торговлю наркотиками более 20 лет назад. Предполагается также, что она могла встретиться и с Джаредом Кушнером. Дело в том, что Ким Кардашьян обсуждала с Трампом тюремную реформу в США, а ее разработкой занимается именно зять и советник президента Соединенных Штатов.

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После встречи в Белом Доме Ким Кардашьян написала в своем твиттере: «Я бы хотела поблагодарить президента Дональда Трампа за уделенное время в этот день. Мы надеемся, что президент помилует мисс Алиса Мари Джонсон, которая отбывает пожизненный срок за ненасильственную торговлю наркотиками».

Следом последовал новый твит: «Мы оптимистично настроены по поводу будущего мисс Джонсон и полны надежды, что она — и многие оказавшиеся в подобной ситуации — получат второй шанс в жизни».

На своей странице в социальной сети президент Трамп отозвался о встрече с Ким Кардашьян с типичным для него восторгом.

Он опубликовал фотографию с Ким в Овальном кабинете, на которой он улыбается, сидя за столом, а она стоит по правую руку от него. Подпись гласила: «Великолепная встреча с @KimKardashian сегодня, говорили о тюремной реформе и сроках наказания».

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2018 г.

Кардашьян остается надеяться, что президент амнистирует не только уже ставшую прабабушкой Алису Мари, но и многих других заключенных, попавших в тюрьму по схожим обстоятельствам в первый раз. На то, что это первый срок мисс Джонсон, Ким и ее адвокат Шон Холли делают основной упор, так как обычно этот фактор оказывается смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Алиса Мари Джонсон привлекла внимание Ким Кардашьян после того, как в октябре 2017 года на платформе Mic был опубликован видеоролик, в котором она рассказывает о своей судьбе и о том, как 1996 году попала в тюрьму без перспектив выйти на свободу. Она поведала, что связалась с торговлей наркотиками из-за того, что в жизни ее наступил нелегкий период: она потеряла работу в почтовой компании из-за пристрастия к азартным играм, пережила развод, а ее младший сын погиб в мотоциклетной аварии.

«Мне казалось, что я пропала, — рассказывала она. — Я была в совершеннейшей панике и в отчаянии приняла одно из худших решений в жизни — раздобыть денег по-быстрому. И оказалась вовлечена в оборот наркотиков».

Именно этот ролик вызвал горячий отклик в душе Ким Кардашьян. После того как она опубликовала его в своем твиттере, сопроводив комментарием «Это так несправедливо», историю Алисы Мари Джонсон узнали 8 млн человек.

Сама же Ким Кардашьян наняла команду юристов, которые начали добиваться того, чтобы Алиса Мари Джонсон вышла из тюрьмы по президентской амнистии.

Это единственный для нее, как и для других осужденных на пожизненное заключение, шанс оказаться на свободе.

Сейчас 63-летняя женщина в составе группы из шести заключенных принимает участие в деятельности организации ACLU (American Civil Rights Union), которая занимается защитой гражданских свобод. На их официальном сайте обозначены основные тезисы некоммерческой организации: «В Соединенных Штатах уголовное правосудие должно быть умным и справедливым для всех.

ACLU работает над тем, чтобы положить конец чрезмерным срокам наказания, которые являются бесчеловечными и дорогостоящими.

Мы стремимся найти разумные пути решения проблемы и боремся за то, чтобы привнести справедливость в систему».

По официальным данным, по состоянию на 2017 год в Соединенных Штатах пожизненный срок тюремного заключения за ненасильственные преступления отбывали 3278 заключенных, 79% от общего количества были замешаны в делах с оборотом наркотиков. Правительство США тратит свыше $80 миллиардов в год на содержание граждан, которые находятся в тюрьмах.