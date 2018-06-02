Актриса, проститутка и леди: почему они умерли от чахотки

Британская актриса прославилась ролью Скарлетт О'Хары в экранизации романа «Унесенные ветром» 1939 года. Ее карьера была яркой: помимо двух наград американской киноакадемии «Оскар» она стала лауреатом премий BAFTA, «Золотого Глобуса», Венецианского кинофестиваля и премии в области музыкального театра Tony.

AP Актриса Вивьен Ли в 1959 году

В марте 1943 года во время турне по Северной Африке для военнослужащих армии союзников, у нее начался сильный кашель и поднялась высокая температура. В 1944 году после продолжительной лихорадки и тяжелых приступов ей поставили диагноз — туберкулез левого легкого. Она провела в больнице несколько недель, после чего всем стало казаться, что она пошла на поправку, и актриса отправилась домой для съемок в новой картине «Цезарь и Клеопатра».

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В 1945 году Ли забеременела от своего мужа, легенды кинематографа XX века Лоуренса Оливье, но через непродолжительное время у нее случился выкидыш, спровоцировавший глубокую депрессию. В этот период у звезды начали проявляться явные признаки биполярного расстройства:

несколько дней практически маниакального желания работать сменялись депрессией и нервными срывами,

о которых она ничего не помнила. Лоуренс настаивал на госпитализации и лечении, но Вивьен хотела полностью погрузиться в работу и игнорировала рекомендации врача, запивая лекарства алкоголем. В 1950-м году ему удалось увезти ее с Цейлона в весьма плачевном состоянии: там проходили съемки драмы «Слоновья тропа», но она все чаще не могла работать из-за галлюцинаций — побочного эффекта препарата от туберкулеза.

Состояние Вивьен Ли к середине 60-х годов стало результатом множественных врачебных ошибок и явного отсутствия современных методов лечения заболеваний. От истерии ее «лечили» электрическим шоком и ледяными ванными, что произвело неизгладимый эффект на психику некогда веселой и жизнерадостной красавицы. Психотропные препараты в сочетании с лекарствами от туберкулеза лишили ее сил бороться с усилившимся заболеванием, которое распространилось на второе легкое. 8 июля 1967 года одна из самых ярких актрис своей эпохи скончалась.

Мари Дюплесси

Французская куртизанка, ставшая прототипом главной героини знаменитой «Дамы с камелиями» Александра Дюма, скончалась от чахотки в феврале 1847 года в возрасте 23 лет.

Wikimedia Портреты Мари Дюплесси

Ее считали «королевой «среднего» общества Парижа», но на самом деле ее жизнь и смерть были куда прозаичнее истории о французского классика. В подростковом возрасте отец продал ее, урожденную Альфонсин Плесси, в один из нормандских публичных домов, откуда она сбежала в Париж в возрасте 15 лет. Тогда она создала себе репутацию хорошо оплачиваемой куртизанки, но все равно не стала хозяйкой своего тела, ведь она по прежнему зарабатывала именно им, просто в другом обществе.

Неизвестно, когда болезнь начала развиваться, однако она медленно забирала ее молодость и красоту и, очевидно, быстро прогрессировала.

Решение добавить к своей фамилии приставку «дю» должно было придать ей некую аристократичность, но в глазах современников этот жест смотрелся по меньшей мере смешно.

Когда Дюплесси умерла, оказалось, что помимо большого количества дорогостоящих украшений и предметов роскоши у нее не было ничего. Только долги. Аукцион, устроенный в ее доме, собрал представителей модного Парижа — большинству было любопытно посмотреть на место, где жила загадочная и яркая любовница влиятельных горожан. На мероприятии присутствовал писатель Чарльз Диккенс, он описал действие словами: «Случайный прохожий мог бы подумать, что Мари была Жанной Д'Арк или другой национальной героиней — такой глубокой оказалась всеобщая грусть». Тогда история Мари Дюплесси начала обрастать мифами.

Роман Дюма читали уже не как романтическую сказку. Бешеный успех книге принесла всеобщая уверенность в том, что в ней изложены подлинные факты их отношений — их связь ни для кого не была секретом, хотя об этом и не говорили.

На самом деле она не умерла на руках своего возлюбленного со словами признания в любви на устах и сдавленно кашляя, а ушла в полном одиночестве после долгих трех дней предсмертной лихорадки. Чахотку уже не считают последствием развязного образа жизни, она развивается в условиях перенаселенности и бедности, но история Маргариты Готье все равно парадоксально остается одной из самых великих любовных историй человечества.

Элеанора Рузвельт

В течение всей своей жизни жена 32-го президента США Теодора Рузвельта и активистка множества движений за права человека была невероятно активна, она принимала участие практически во всех социальных программах, которые проводились в США до 60-х годов прошлого столетия. Именно тогда она, не привыкшая отдыхать, почувствовала недомогание и постоянную усталость и поспешила ко врачам.

Wikimedia Элеонора Рузвельт в 1898 году и в 1956 году

В апреле 1960 в возрасте 75 лет доктора поставили Элеаноре диагноз — апластическая анемия. Болезнь вызывает дефицит всех видов клеток крови из-за разрушения костного мозга. Лечение переливанием крови предполагало только избавление от симптомов, но рано или поздно костная ткань бы разрушилась, что привело бы к кровоизлиянию.

Рузвельт ответила на предостережение просто: «Я слишком занята, чтобы болеть».

В течение двух лет она продолжала путешествовать и выступать, буквально запрещая себе ложиться в кровать — там ее анемия и приступы высокой температуры казались еще ощутимее. К 1962 году деятельность пришлось прекратить, потому что температура 40 держалась уже каждый день. Неделя утомительных тестов и анализов в больнице Колумбийского пресвитерианского медицинского центра только подавила ее дух, к концу она умоляла докторов дать ей умереть дома.

Через неделю после того, как ее отпустили, пришли результаты: у нее был туберкулез костного мозга, который влияет на общее самочувствие и провоцирует все вышеперечисленные симптомы. Доктора сказали, что при новом лечении ее шансы выжить повысятся на 5000 процентов, но Элеанор не могла бороться дальше. 4 ноября 1962 года она впала в коматозное состояние, и спустя три дня «первая леди мира» умерла.