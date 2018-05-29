«Это так загадочно»: 7 звезд, родивших после 40 лет

Датская актриса Бриджет Нильсен, прославившаяся в 80-е ролями в боевиках и фильмах-фэнтези (самый известный из которых – «Рыжая Соня» 1984 года) объявила в инстаграме о своей беременности. Актрисе, у которой уже есть четверо сыновей, 54 года – и пользователи соцсетей усомнились, что это может быть правдой. Однако опыт других знаменитостей подтверждает: материнство после 40 для звезд давно стало нормой, а некоторые звезды впервые становятся матерями и в 50.

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Мадонна, Халле Берри, Николь Кидман, Ума Турман, Наоми Уоттс, становились матерями в 40-42 – это казалось нормальным.

Этот тренд, правда, не все одобряют.

В октябре 2017-го в таблоиде Daily Mail, например, появилась статься, автор которой утверждал: рассказывая о прекрасной поздней беременности, звезды вводят в заблуждение женщин.

Дело в том, что они не упоминают о том, к каким средствам прибегли для того, чтобы зачать малыша, — учитывая, что после 40 лет фертильность женщины падает, они, как правило, проходят процедуру экстракорпорального оплодотворения, однако говорят об этом нечасто. Кроме того, по мнению автора статьи, они умалчивают о рисках, связанных с поздней беременностью. И все же: как можно осуждать стремление женщины стать матерью, даже если ей немного за 40. Мы собрали самые вдохновляющие примеры звезд.

48-летняя британская актриса объявила о том, что она и ее муж актер Дэниэл Крейг ждут ребенка, в конце апреля 2018-го – об этом она рассказала в интервью The New York Times. «У нас будет маленький человечек. Мы с нетерпением ждем его или ее. Все это так загадочно», — сказала Рэйчел Вайс. Актриса станет матерью во второй раз – у нее уже есть 11-летний сын, родившийся в браке с режиссером Дарреном Аронофски.

Джина Дэвис

Голливудской звезде конца 80-х и начала 90-х, снявшейся в таких картинах, как «Тельма и Луиза» и «Битлджус» сейчас 62 года, а впервые она стала матерью дочери Ализе в 46. Двумя годами позже у актрисы и ее мужа, пластического хирурга Резы Джаррахи, родились близнецы Каин и Кайис. «Сейчас я лучшая мать, чем была бы в 30 лет, — сказала она однажды. –

Я научилась полностью отдавать себя другому человеку.

Но энергии у меня не так много, как хотелось бы, и когда дети просят поиграть с ними в догонялки, я всегда думаю: «Ммм, а нельзя ли вместо этого порисовать?».

Звезда «Отчаянных домохозяек» стала мамой в 44 года. Они с мужем Томом Махоуни не скрывали, что для того, чтобы стать родителями, прибегли к процедуре ЭКО вскоре после свадьбы в 2006 году. Все получилось – и в 2007 году у них появились на свет девочки-двойняшки Иден и Саванна. «Я так хотела попасть в этот клуб, — сказала она в интервью журналу People. – И теперь я в нем, и это лучше, чем я себе представляла».

Дженет Джексон



В январе 2017 года певица Дженет Джексон впервые стала матерью – на тот момент ей было 50 лет. Отцом новорожденного сына стал бизнесмен из Катара Виссам Аль Мана. Ребенок получил имя Исса. Как сообщала пресс-служба артистки, роды прошли без осложнений.

Уже в апреле 2017-го Дженет Джексон впервые появилась на людях с малышом

– это было в одном из лондонских парков через неделю после того, как певица объявила, что рассталась с отцом ребенка из-за культурных различий.

Модели и жене Дэвида Боуи было 45 лет, когда в 2000 году у пары родилась дочь Александрия. На тот момент у нее уже был ребенок – дочь Зулейха от первого брака. «Люди говорят о чуде рождения. Нет. Есть чудо зачатия. Я прибегала к ЭКО, но оно не помогало, — рассказала она в одном интервью.

Также она добавляла: «Разница между тем, как растить ребенка в 20, и тем, как растить ребенка в 50, — в терпении. Я была на пике карьеры, когда у меня родилась первая дочь, и я возила ее за собой повсюду».

«А потом пришлось отправить ее в школу – и мне было сложно ее оставлять. А эта думает, как ее достало, что родители все время дома, с ней», — это Иман говорила еще до того, как Дэвид Боуи скончался в 2016 году.

Актриса и жена Джона Траволты в 2011 году родила сына Бена в свои 48 лет. Он стал третьим ребенком пары: у голливудских знаменитостей есть 18-летняя дочь Элла, а их сын Джетт, к несчастью, скончался в 2009-м. О рисках, с которыми сопряжены поздние роды, Келли Престон говорила: «Я о них не думала. Я просто понимала, что будет сложно».

Сьюзен Сэрэндон

В 80-е актриса страдала эндометриозом и думала, что вообще никогда не сможет иметь детей. Однако она – и ее доктора – ошибалась. Ей было почти 40, когда она родила дочь Еву в браке с режиссером Франко Амурри. Позже ее мужем стал актер Тим Роббинс, и у пары родилось еще двое сыновей, Джек (актрисе тогда было 42 года) и Майлз (тогда Сьюзен Сэрэндон исполнилось 45).