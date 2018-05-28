Супермодели 90-х: что с ними стало

Reuters Синди Кроуфорд в 90-е и сейчас (коллаж)

Пик карьеры модели пришелся на 90-е: на тот момент насчитывалось уже несколько сотен обложек с ее фотографиями, включая самые популярные журналы Vogue и Cosmopolitan. Она сотрудничала с такими брендами, как Versace и Escada, с 1989 года на протяжении 11 лет рекламировала марку. Многие называли ее «второй Джиа» из-за сходства с супермоделью Джиа Каранджи. В 1995 году Кроуфорд примерила на себя роль актрисы в фильме «Честная игра», а также стала ведущей передачи «Дом стиля» на MTV.

Однако в 2000 году в возрасте 34 лет Кроуфорд приняла неожиданное решение покинуть модельный бизнес.

Сейчас, несмотря на возраст (модели исполнилось 52 года) и завершение модельной карьеры, Кроуфорд все-равно участвует в съемках. На прошлой неделе у модели была фотосессия на пляже Малибу, где она продемонстрировала свои по-прежнему прекрасные ноги. В 2016 году накануне своего 50-летия Кроуфорд выпустила свою книгу, которая посвящена ее годам в модельном бизнесе. Дело Синди Кроуфорд продолжает дочь, Кайя Гербер, которая уже стала музой Карла Лагерфельда и одной из самых востребованных моделей мира.

Наоми Кэмпбелл

Reuters Наоми Кэмпбелл в 90-е и сейчас (коллаж)

В конце 1980-х вместе с Линдой Евангелистой и Кристи Терлингтон Наоми стала одной из трех культовых моделей своего времени. Временами из-за своего цвета кожи она сталкивалась с дискриминацией, но сама модель всегда говорила, что гордится своей внешностью, и прозвища «Черная пантера», «Королева ночи», «Мисс шоколад» ей только льстят.

Сейчас в свои 48 лет она продолжает появляться на светских ужинах, самых модных вечеринках, сниматься обнаженной, впутываться в скандалы и восстанавливать репутацию на благотворительных показах для ЮНЕСКО.

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В 2012 году вместе с Коко Роша она стала вести тв-шоу The Face, а также за ее плечами участие в свыше десятка кинофильмов.

Кристи Терлингтон

Reuters Кристи Тарлингтон в 90-е и сейчас (коллаж)

Следующая модель знаменитой «тройки» — Кристи Тарлингтон. Она начала модельную карьеру, чтобы заработать денег на свое хобби — занятия конным спортом. В результате Тарлингтон стала одной из самых знаменитых моделей в Америке, а затем и в Европе.

На пике своей карьеры она получила степень бакалавра в области искусств, а затем выпустила книгу о йоге, несколько коллекций спортивной одежды и линию косметики.

В день своего 45-летия она подписала контракт с брендом антивозрастной косметики. Помимо прочего, сегодня она занимается своим благотворительным фондом и воспитывает двоих детей.

Надя Ауэрман

Christine Grunnet/Reuters/@nadja_auermann/Instagram.com Надя Ауэрман в 90-е и сейчас (коллаж)

Надя Ауэрман — одна из тех моделей, о которых говорят: «Она изменила мир моды». Все это благодаря ее чрезвычайно длинным 112-сантиметровым ногам, которые даже попали в книгу рекордов Гиннесса, а также решительной смене имиджа. Карьера Ауэрман началась с того, что она неожиданно перекрасилась в платиновую блондинку и уехала покорять Париж.

В свое время она вдохновляла Карла Лагерфельда, а Валентино говорил, что Надя — новая Марлен Дитрих.

Она участвовала в показах ведущих домов моды, и до сих пор периодически участвует в съемках, хотя покинула модельный бизнес в конце 1990-х.

Она стала сниматься в кино и выпустила собственный парфюм. Сейчас ей 47, и Надя Ауэрман по-прежнему хорошо выглядит, но возвращаться к прежним темпам работы уже не планирует.

Клаудиа Шиффер

Reuters/Globallookpress.com Клаудия Шиффер в 90-е годы и сейчас (коллаж)

В 27 лет она уже была супермоделью международного уровня. Каждый день Клаудиа получала не менее сорока килограммов писем. За короткий срок она умудрилась появиться более чем на пяти сотнях обложек престижных журналов и могла успеть сняться в один день в Москве и Джакарте, Новом Орлеане и Париже.

Модель включали в списки наиболее сексуальных и красивых людей планеты.

В свои 47 лет она по-прежнему сотрудничает с такими брендами, как L`Oreal, Chanel и Dolce&Gabanna. Также Шиффер выпустила собственную линию средств по уходу за волосами и поучаствовала в создании коллекции косметики.

Globallookpress.com Татьяна Патиц в 90-е и сейчас (коллаж)

Татьяна никогда не хотела становиться супермоделью всерьез. Она почти не посещала светские мероприятия, с журналистами держалась на расстоянии и в интервью говорила, что показы и съемки ее утомляют. Но это не помешало ей стать популярной моделью и завести несколько громких романов.

В конце 90-х Патиц ушла из с модельного бизнеса и купила дом на берегу океана.

Она стала вегетарианкой, завела лошадей, несколько собак, кошек и птиц. Сейчас 52-летняя Татьяна Патиц воспитывает сына и лишь изредка снимается для рекламы или участвует в показах.

Хелена Кристенсен

Reuters Хелена Кристенсен в 90-е и сейчас (коллаж)

Хелена стала известна как модель еще до начала 90-х и уже пробовала работать по ту сторону камеры: Кристенсен — не только манекенщица, но и профессиональный фотограф. Она делала отличные снимки для известных изданий и продолжала быть моделью, с которой хотели работать лучшие бренды, такие как Chanel, Fendi, DKNY, Versace, Prada и многие другие. Еще большую популярность модели приносили шоу Victoria's Secret, которые она нередко открывала и закрывала.

Настоящей звездой она стала после съемки в главной роли клипа Криса Айзека на песню «Wicked Game»: это видео обрело невероятную популярность.

Сейчас Хелене 49 лет. Она по-прежнему востребована как фотограф и модель, и принимает участие в съемках для реклам и каталогов.

Тайра Бэнкс

Reuters Тайра Бэнкс в 90-е и сейчас (коллаж)

Тайра Бэнкс в 17 лет получила диплом престижной модельной школы, подписала контракт с модельным агентством и сразу получила несколько предложений о сотрудничестве, в том числе, с брендами Chanel и Ralph Lauren, поэтому на колледж у юной модели не осталось времени.

После контракта она переехала во Францию и стала одной из первых первой афроамериканок, появившихся на обложках престижных глянцевых изданий.

Но на карьере модели она никогда не останавливалась и активно посещала кастинги для телевидения и кино, в результате чего снялась в нескольких фильмов и стала ведущей известного телешоу «Топ-модель по-американски».

В 44 года Тайра часто появляется на публике и принимает участие в различных модных шоу, и даже водятся слухи о выходе нового сериала с ее участием.

Карла Бруни

Reuters Карла Бруни в 90-е и сейчас (коллаж)

Еще одна модель, бросившая учебу ради модельной карьеры и сделавшая правильный выбор. Карле очень быстро удалось войти в двадцатку самых высокооплачиваемых моделей в мире и стать лицом брендов Versace и Guess. Также она исполнила несколько второстепенных ролей в фильмах, но вскоре поняла, что больше всего ей нравится петь.

В 1999 году модель покинула подиум ради музыкальной карьеры.

В 2003 году она выпустила свой дебютный альбом «Кто-то мне сказал», который имел огромный успех во Франции, и уже через год Карла получила награду «Лучшая певица года».

В 40 лет она заключила брак с президентов Франции Николя Саркози и стала первой леди, а через два года родила дочь. Сегодня ей 50, и она по-прежнему отлично выглядит и выступает с концертами.

Линда Евангелиста

Reuters/Globallookpress.com Линда Евангелиста в 90-е и сейчас (коллаж)

Именно этой модели принадлежит легендарная фраза: «Я не встану с постели меньше, чем за 10 тысяч долларов», которую она произнесла в интервью для Vogue. Линда с детства хотела стать моделью, и успех пришел к ней не сразу, однако ей все же удалось стать невероятно популярной. Линда также известна под прозвищем «Хамелеон», потому что за 4 года 17 раз перекрасила волосы.

Она стала первой моделью в истории, которой платили гонорары лишь за присутствие на светском мероприятии.

Линда продолжала свою карьеру даже в «немодельном» возрасте и после рождения второго ребенка. Сегодня, в 53 года, она вынуждена отказываться от приглашений на светские мероприятия, потому что набрала вес, и в целом бывшая модель предпочитает больше не выходить в свет.

Reuters Ева Херцигова в 90-е и сейчас (коллаж)

Известность пришла к ней в начале 90-х, когда она подписала контракт на съемки в рекламе Guess, а реклама Wonderbra сделала Еву настоящей звездой. Она работала с фотографами-легендами, снималась для обложек самых престижных журналов и в рекламах кампаниях таких крупных брендов, как Christian Dior, Versace, Louis Vuitton, Roberto Cavalli, Calvin Klein и L'Oreal Paris.

Также она снялась в нескольких картинах, в том числе в фильме «Между ангелом и бесом» с Жераром Депардье, где ее игру по достоинству высоко оценили критики.

В 2007 году она стала мамой, сейчас ей 45 лет, она живет в Монако с бизнесменом по имени Грегорио Марсиай и довольно часто посещает модные показы и прочие светские мероприятия.