Ее глаза: Светлана Лобода родила дочь

Популярная певица Светлана Лобода, известная по песне «Твои глаза», на этой неделе стала матерью во второй раз. 25 мая, она опубликовала в своем инстаграме фото с новорожденным ребенком. «Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным», — написала певица. Как сообщает сайт kp.ru, это девочка ростом 48 см и весом 3 кг.

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Она родилась в больнице Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, имя малышки пока не сообщается.

Слухи и беременности певицы впервые широко распространились в начале марта – тогда российские СМИ, публикуя фотографии Светланы Лободы, посетившей вручение музыкальной премии «Жара» в Москве, сообщили, что артистка предположительно находится на седьмом месяце беременности. Это косвенно подтверждала свободная блуза, которую выбрала певица для выхода в свет.

Через несколько дней после мероприятия Светлана Лобода посетила церемонию вручения еще одной награды – на этот раз это была профессиональная музыкальная премия BraVo в Кремле, состоявшаяся 10 марта 2018-го. Платье, которое надела певица для выхода на сцену, уже не скрывало округлившийся живот – это было так называемое «голое» платье, то есть полупрозрачное, телесного цвета, в качестве декора которого выступает шитье.

Получив премию в номинации «Певица года», Светлана Лобода объявила, что уходит в «небольшой отпуск» и планирует записать альбом, подготовить новое шоу, а главное – посвятить себя ожиданию рождения малыша.

Днем позже, 11 марта, Светлана Лобода объявила о том, что на время уходит в тень, в своем инстаграме, после чего уехала в Лос-Анджелес готовиться к родам.

Имя отца ребенка Светлана Лобода не называет, однако журналисты и поклонники певицы уверены, что это Тиль Линдеманн, солист группы Rammstein. Дело в том, что в 2017 году в конце июля певец прилетел в Баку на музыкальный фестиваль «Жара» — и после того, как он познакомился со Светланой Лободой, наблюдатели заметили, что артисты практически не расстаются. Тогда поползли слухи об их романе, несмотря на то, что артистка все отрицала.

Новость обсуждалась не только российской, но и немецкой прессой. 6 марта немецкое издание Der Westen опубликовало статью, в которой были собраны неподтвержденные сведения о романе Светланы Лободы и Тиля Линдеманна.

Издание напоминало, что слухи о романтических увлечениях солиста Rammstein обсуждаются не первый год. Если раньше ему приписывали возобновление романа с актрисой Софией Томаллой, с которой он расстался в 2015-м, и отношения с моделью по имени Ирэн, но теперь есть вероятность, что

артистка, выступавшая в 2009 году на конкурсе «Евровидение» от Украины, находится на седьмом месяце беременности, а отец – Тиль Линдеманн.

Однако, оговаривается автор статьи, подтверждения этим слухам нет.

В качестве подтверждения слухов издание привело, впрочем, инстаграм-пост певицы от 28 июля 2017-го (он был опубликован как раз во время фестиваля в Баку «Жара») с подписью «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». На фото Светлана Лобода изображена вместе с Тилем Линдеманном. Позже его снимки появлялись в ее аккаунте еще несколько раз.

Однако от самих артистов никаких комментариев изданию не поступало.

Другому немецкому изданию, Bild, удалось получить комментарий от источника, близкого к 55-летнему солисту Rammstein. «Тиль и Светлана были вместе днем и ночью. Но то, что было в Баку, остается в Баку», — сказал друг Линдеманна изданию.

У 35-летней Светланы Лободы уже есть шестилетняя дочь Евангелина – она родилась в апреле 2011 года. Отцом ребенка стал тогдашний партнер певицы, танцор и хореограф Андрей Царь.

Тиль Линдеманн – отец двоих детей (пока слухи о его отцовстве не подтверждены, мы не можем сказать, что их четверо). В 1985 году появилась на свет его дочь Неле, после рождения которой он несколько лет оставался одиноким отцом – благодаря ей, он уже успел стать дедушкой внука. В 1993 году у него родилась дочь Мари Луиз. Ее мама – бывшая партнерша артиста Аня Коселинг.

Светлана Лобода – одна из самых ярких поп-певиц, любимая в России и на Украине.

Уроженка Киева, выпускница Киевской эстрадно-цирковой академии она прославилась как участница группы «ВИА Гра», в которую попала в 2004 году. В том же году она покинула коллектив и занялась сольной карьерой. Сегодня в дискографии певицы – три альбома и несколько музыкальных наград, среди которых украинская «Песня года» (2013 и 2014 годы), «Золотой граммофон» (2016) и премия Муз-ТВ, которую она получила в 2017 году как лучшая исполнительница за хит «Твои глаза».

Эту песню до сих пор не перестают крутить во многих ночных клубах Москвы, хотя в последнее время она уступает хиту Филиппа Киркорова «Цвет настроения – синий».