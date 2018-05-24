Дарите женщинам цветы: как Путин встретил Бриджит Макрон

Президент России Владимир Путин снова с цветами: встречая президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Бриджит Макрон, он вручил первой леди Франции букет. Это, кажется, становится традицией – неделю назад, в пятницу 18 мая, российский президент подарил цветы канцлеру Германии Ангеле Меркель, прилетевшей на встречу в Сочи.

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Букет, подаренный российским лидером Ангеле Меркель, неожиданно спровоцировал волну критики в западных СМИ. Тогда немецкий журнал Bild вышел с заметкой, в которой утверждалось, будто Путин «оскорбил» немецкого канцлера этими цветами. По мнению автора статьи, букет был неуместен, поскольку главы государств при личной встрече должны приветствовать друг друга исключительно рукопожатием.

Таким образом, преподнеся Ангеле Меркель композицию из цветов светлых кремовых и розовых оттенков, Путин будто бы напомнил канцлеру Германии о том, что она женщина.

Букет Ангелы Меркель был действительно весьма женственным – флористы считают такие композиции «свадебными». Светло-розовые и кремовые розы, пионы и эустомы действительно смотрятся нежно и торжественно одновременно – этот букет вовсе не был похож на тот, что подарил Владимир Путин Ангеле Меркель на 8 марта в 2008 году на встрече в Ново-Огарево. Десять лет назад цветочная композиция была составлена из яркого антуриума, орхидеи, гортензии, сирени – цветов, во-первых, в марте не сезонных, а во-вторых, весьма экзотичных (по крайней мере, это касается антуриума и орхидеи).

Букет десятилетней давности вполне подходил для вручения иностранному лидеру или члену представительной организации: нежности в нем не было ни капли, зато он выглядел дорогим и представительным.

После визита в Санкт-Петербург французского лидера и его супруги вряд ли кто-нибудь станет обвинять Владимира Путина в том, что он оскорбил Бриджит Макрон. Она действительно выступает в качестве жены президента Франции. При этом букет, который получила супруга Эммануэля Макрона, хотя и напоминает тот, что был подарен Ангеле Меркель, все же серьезно отличается.

Букет немецкого канцлера – торжественный, а вот цветочная композиция французской первой леди – скорее, романтичная.

В букете Бриджит Макрон доминирует розовый цвет, причем чуть ли не вся гамма его оттенков от фуксии до так называемого японского розового.

Часть растений, составивших букет – это сезонные весенние цветы, пионы и тюльпаны. Садовые розы, которые в нем тоже фигурируют, расцветают в средней полосе России летом, а георгины, тоже составившие композицию, – и вовсе осенью. Так что букет, можно сказать, представляет нашему вниманию все сезоны и даже зиму – потому что здесь есть и растения, растущие в Южном полушарии.

Живость и разнообразие композиции придают вкрапления голубого и светло-зеленого. Первый появляется, благодаря экзотической твидии: этот цветок напоминает привычную нам незабудку, но это не она — твидия растет в Бразилии и Уругвае и считается вечнозеленой лианой или травянистым полукустарником. Светло-зеленый оттенок дает растение под названием вибурнум – это цветок, весьма популярный у флористов:

большие шарообразные соцветия расцветают на кустарнике, произрастающем в южноамериканских Андах и украшают в нашем полушарии самые изысканные букеты.

В цветочном магазине такой букет можно собрать не меньше, чем за 5 тысяч рублей.

Русское гостеприимство проявится во время визита Эммануэля и Бриджит Макрон не только в виде букета. Меню обеда, который ожидал французских гостей и российского президента, выглядит вполне продуманным: сезонные блюда и традиционные русские продукты обретут французский акцент.

Прежде всего, блины с черной икрой: угостить этим блюдом иностранца для нашего соотечественника – дело чести. Плюс закуски из краба – камчатским крабом мы гордимся не меньше, чем осетровой икрой.

Сезонный холодный борщ становится некоторым оммажем Франции, благодаря козьему сыру, который так любят в этой стране.

На горячее – продукты, которые составляют нашу гордость: либо стейк из осетрины, либо оленина, уважаемая в Сибири. При этом рыбу будет украшать фенхель, который со своим анисовым привкусом для нас остается европейской экзотикой, а мясо – артишок, изысканный овощ, вырастить который в России равносильно подвигу.

На десерт лидеры двух стран и другие официальные лица получат интернациональный шоколадный торт.

И, кстати, вино: символично, что гостям подадут мерло и шардоне виноделен Краснодарского края урожая 2014 года. Вместо того, чтобы выбрать автохтонные краснодарские сорта красностоп и цимлянский черный, президентские сомелье предпочли традиционные французские сорта, но с русским акцентом.