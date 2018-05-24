Есть надежда: красивые и свободные родственники Елизаветы II

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Джеймс Уильям Миддлтон

Джеймс Миддлтон

31-летний Джеймс Миддлтон не является прямым потомком королевы, разумеется. Тем не менее, у младшего брата ставшей герцогиней Кэтрин Кембриджской все же есть королевская кровь: в 2011 году исследование генеалогического древа их матери, Кэрол Миддлтон, показало, что среди ее дальних предков — король Эдуард IV. Так что история Кейт повествует не совсем о Золушке.

В интервью изданию DailyMail в ноябре 2016 года Джеймс Миддлтон сказал, что еще со школы был младшим братом Пиппы и Кэтрин: «Должно быть, это останется со мной на всю жизнь. Но я Джеймс Миддлтон. Я горжусь своими родственницами, но и они гордятся тем, кем я стал». Сам Джеймс владеет собственным бизнесом по производству тортов и организации различных торжеств, сейчас его состояние равняется примерно £2 млн. На сайте его компании Boomf его называют «ответственным Вонкой» с отсылкой к знаменитому кондитеру из повести «Чарли и шоколадная фабрика». Джеймс Миддлтон недавно расстался с британской знаменитостью Донной Эир, так что молодой миллионер снова свободен.