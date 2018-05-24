Есть надежда: красивые и свободные родственники Елизаветы II

31-летний Джеймс Миддлтон не является прямым потомком королевы, разумеется. Тем не менее, у младшего брата ставшей герцогиней Кэтрин Кембриджской все же есть королевская кровь: в 2011 году исследование генеалогического древа их матери, Кэрол Миддлтон, показало, что среди ее дальних предков — король Эдуард IV. Так что история Кейт повествует не совсем о Золушке.
В интервью изданию DailyMail в ноябре 2016 года Джеймс Миддлтон сказал, что еще со школы был младшим братом Пиппы и Кэтрин: «Должно быть, это останется со мной на всю жизнь. Но я Джеймс Миддлтон. Я горжусь своими родственницами, но и они гордятся тем, кем я стал». Сам Джеймс владеет собственным бизнесом по производству тортов и организации различных торжеств, сейчас его состояние равняется примерно £2 млн. На сайте его компании Boomf его называют «ответственным Вонкой» с отсылкой к знаменитому кондитеру из повести «Чарли и шоколадная фабрика». Джеймс Миддлтон недавно расстался с британской знаменитостью Донной Эир, так что молодой миллионер снова свободен.2 Эдвард Виндзор, барон Даунпатрик
Сыну графа Сент-Эндрюса и внуку герцога Кентского 29 лет. Напомним, что герцог Кент — двоюродный брат Елизаветы II.
Эдвард Виндзор окончил колледжи Итон и Кебл в Оксфорде, где специализировался на французском и немецком языках, но теперь работает в крупной корпорации на должности инвестиционного банкира. Эдвард также является крестником принцессы Дианы, но при всех своих талантах он не может претендовать на британский престол по религиозным причинам.
Лорд Даунпатрик — католик, а монархом в Великобритании может стать исключительно протестант. Все это благодаря тому, что его отец женился на католичке из Канады Сильване Томаселли, с момента их женитьбы граф Сент-Эндрюс вместе со всеми потенциальными детьми был исключен из списка претендентов на трон Великобритании. Несмотря на то, что Эдвард разделяет фамилию весьма и весьма состоятельной семьи, у его родителей нет несметных богатств и огромных территорий: отец раньше работал дипломатом, мать же преподавала в университете.3 Луи Спенсер, виконт Альтропский
Обворожительный и при этом свободный племянник принцессы Дианы привлек всеобщее внимание на прошлой неделе во время свадьбы своего кузена принца Гарри. Во время прямой трансляции пользователи твиттера утешились: «Раз уж Гарри теперь вне доступа, то мы хотим выйти замуж за Луи!».
Брату Китти и Элайзы Спенсер 24 года, и в случае смерти своего отца Чарльза Луи получит титул графа Спенсера. В детстве он вместе с сестрами рос в южноафриканском Кейптауне, там же закончил колледж, а высшее образование Луи получил в университете Эдинбурга. Внешность обеспечила его матери и сестре успешную модельную карьеру, тем не менее, сам Луи пока не спешит становиться в профессиональный ряд с остальными Спенсерами. О личной жизни виконта еще ничего не известно, появляться на различных мероприятиях молодой человек предпочитает в компании матери. Его привлекательность оценила рэперша Никки Минаж еще в 2015 году. Исполнительница выложила в инстаграм пост, на котором она обнимает молодого человека, подпись гласила: «Оцените наше свадебное фото».4 Китти Элеонора Спенсер
Незамужняя сестра виконта Китти тоже произвела фурор на королевском бракосочетании. Девушке 27 лет, и большую часть своего детства она провела в Южной Африке после смерти своей тети принцессы Дианы. Изначально ее отец, граф Спенсер, увез ее из Англии, потому что хотел защитить детей от назойливого внимания папарацци, а потом она изучала историю искусств в Италии.
Дебют ее модельной карьеры состоялся в 2017 году на показе итальянской марки Dolce&Gabbana, модельеры пригласили ее поучаствовать в шоу и в этом сезоне. Насыщенное зеленое платье от итальянского дуэта она надела и в гости к своему двоюродному брату Гарри. Китти беспрестанно сравнивают с принцессой Дианой, таблоиды не перестают поражаться фамильному сходству и даже говорят о том, что именно образ Дианы вдохновляет ее на стильные подвиги. Впервые девушка попала в заголовки газет по другой причине: в 2016 году она дала интервью изданию, в котором призналась, что восхищается бездомными. Будучи частью семьи, состояние которой оценивается миллионами фунтов стерлингов, девушка сказала, что страдает без определенной цели в жизни, а у бездомных она якобы всегда четко видна.5 Леди Амелия Виндзор
Британская версия журнала Tatler назвала ее самым красивым членом королевской семьи. В свои 22 года она учится в Эдинбургском колледже, но рассчитывает сделать карьеру в индустрии моды. У девушки есть все шансы: помимо успешной рекламной кампании с Dolce&Gabbana в 2017 году, Амелия попала в международный список самых хорошо одетых звезд по версии журнала Vanity Fair. 36-й в очереди на трон ее сделало довольно отдаленное родство с королевой — она внучка двоюродного брата Елизаветы II герцога Кентского. Ее старшая сестра леди Марина Виндзор могла стать 25-й в порядке наследования, но в 2008-м приняла римскую католическую веру и была вычеркнута из очереди, так же, как и их брат лорд Даунпатрик.
Амелия нередко появлялась на обложках модных изданий, особенно их версий для подростков, во многих из них она рассказывала о своем видении карьеры в мире моды. После прошлогодней стажировки в Chanel она поделилась им с журналом Miss Vogue: «Я бы хотела сделать вклад в любой аспект творческого процесса. За границей я хочу углубить понимание всех систем работы модного дома: от обработки тканей до показа на подиуме».6 Артур Чатто
Младший сын леди Сары Чатто Артур один из немногих членов королевской семьи, у которого есть инстаграм. Собственно, только за его счет молодой человек 19-ти лет в наше время может прославиться, ну а солидное наследство и родство с королевой еще никому не мешало. Артур и его брат Сэмюэл — внуки покойной сестры Елизаветы II принцессы Маргарет, что делает его троюродным братом принца Гарри. Согласно источникам, Артур по семейной традиции окончил Итонский колледж следом за Уильямом и Гарри. Если наблюдатели сомневаются в том, что Гарри доживет до своей очереди на трон — молодой герцог Сассекский стоит шестым по счету в очереди на престол — то Артур Чатто явно не беспокоится о статусе, будучи 23-м. В 2012 году он был еще подростком, но достаточно компетентным, чтобы быть пажом у своей бабушки и нести подол королевы на церемонии вручения Ордена Британской империи.