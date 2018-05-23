Веселись, как русский: чем развлекут Петербургский форум

Музыкальное сопровождение

Алексей Даничев/РИА «Новости» Экскурсионный катер проходит мимо старого (слева) и нового (справа) зданий Мариинского театра в Санкт-Петербурге

Это форум обещает стать самым музыкальным за последние годы: участников форума в течение пяти дней ждет череда концертов в самых разных жанрах. Начнем с классики. В Музее Фаберже 23 мая уже проходит благотворительный концерт с участием пианистки Миры Евтич и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева – он организован в поддержку программ Музея Фаберже и Еврейского музея и центра толерантности. Вслед за ним в Михайловском театре начнется другой концерт, на сей раз с участием звезд балета, — и тоже благотворительный. Он будет посвящен борьбе с раком органов женской репродуктивной системы и пройдет в рамках цикла мероприятий проекта «Живи без страха. Живи искусством».

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24 мая участников форума ждет японская классика — в концертном зале Мариинского театра выступит японский ансамбль AUN J Classic Orchestra, который познакомит слушателей со звучанием традиционных струнных, духовых и ударных инструментов Японии. Исполнять, впрочем, будут не только этнику — популярные классические композиции и музыку из кинофильмов тоже можно играть на японских инструментах. В 21:00 в Михайловском театре состоится вечерний прием, на котором выступит пианист-виртуоз Борис Березовский. Концерт будет проходить под открытым небом — во внутреннем дворике Михайловского театра.

Погоду обещают неплохую, но теплый жакет любителям классической музыки все-таки придется взять: вечером 24 мая в Санкт-Петербурге будет +18, дождь не предвидится.

25 мая в концертном зале Мариинского театра будет опера — здесь дадут совместный концерт Хор туринского Театро Реджио и Симфонический оркестр Мариинского театра. В программе концерта — итальянская хоровая музыка XIX века.

А вот 26 мая многолюдно будет на Дворцовой площади. Там, конечно, всегда так, но в этот день у Эрмитажа будет организовано торжественное мероприятие от имени губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Главным событием вечера станет музыкальное шоу «Классика на Дворцовой» при участии оперных артистов — это дуэт Роберто Аланья и Александра Куржак, сопрано Валентина Нафорница и звезды российской оперной школы.

Своя концертная программа у компаний и организаций, участвующих в форуме. Любителей классической музыки, судя по всему, там немного, зато денег хватило на то, чтобы пригласить звезд отечественной рок-музыки и даже одного знаменитого западного исполнителя. Список внушительный: Борис Гребенщиков на приеме Росконгресса, Земфира на приеме ИД «Коммерсант», группа «Звери» (кроме них, правда, Юрий Башмет, Денис Мацуев и Игорь Бутман) на вечеринке ВТБ, Тина Кузнецова и «Моральный кодекс» на приеме ВЭБа, «Чайф» от банка «Открытие», «Несчастный случай» в церкви Святой Анны и — как вишенка на торте — Робби Уильямс, приглашенный «Мегафоном» на празднование своего 25-летия. От последнего, разумеется, ждут, что он исполнит песню Party Like Russian, несмотря на то что текст этой композиции для российских миллиардеров довольно обидный.

Спортивные соревнования

Александр Гальперин/РИА «Новости» Ретро-автомобили на международном проекте «Ралли мира» в рамках Петербургского международного экономического форума, 23 мая 2018 года

Спорт — это всегда отдельная часть форума: где еще можно увидеть политиков и предпринимателей в спортивных трусах? В 2016 году, например, в рамках ПМЭФ был организован забег, в котором принял участие пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В этом году спортивных мероприятий для участников будет в разы больше.

Гала-матч по хоккею «Сборная Форума — Сборная Правительства Санкт-Петербурга» уже прошел — и 24 мая сборные, в которых играют политики, бизнесмены и знаменитые спортсмены, сойдутся на баскетбольной площадке. 25 мая на Крестовском острове состоится забег на дистанцию 5000 м, в котором могут принять участие не только гости форума, но и все желающие. 25 и 26 мая политики и деловые люди смогут посоревноваться в сквоше, теннисе и гольфе. 26 мая из Санкт-Петербурга в Монако стартует «Ралли мира» — это второй этап автопробега, в котором участвуют редкие дорогие автомобили. 23 мая машины прибыли из Монако в северную столицу.

На пути обратно за руль Buick 1947 Roadmaster, Morgan 1973, Aston Martin DB2 и других коллекционных автомобили сядут российские бизнесмены, а встречать их в Монако будет принц Альбер II.

В тот же день, 26 мая, состоится и ретро-ралли «Ленинград» которое начнется в 11:00 на площади Европы. Для того, чтобы попасть на это мероприятие, даже приглашение не нужно — вход на него свободный.

Отдельного упоминания заслуживают Санкт-Петербургские корпоративные игры — 26 мая в СК им. Алексеева будут соревноваться в 15 видах спорта (включая шашки) команды коммерческих структур и органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

А для тех, кто не любит самодеятельность, 24 мая состоится товарищеский матч между женскими сборными России и Франции по фехтованию на саблях и международный турнир по смешанным единоборствам.

Приемы, выставки, игры

Алексей Даничев/РИА «Новости» Вид на мост Петра Великого и Смольный собор в Санкт-Петербурге

Помимо концертов и спортивных состязаний, гостей ПМЭФ ждут и другие мероприятия. 24 мая, например, в Гранд-отеле «Европа» пройдет индийский прием, на котором приглашенные гости ознакомятся с индийской культурой и кухней. На тот же вечер запланирована арт-вечеринка «Максимально культурно» — для тех, кто интересуется современным искусством, — а для умников будет организована игра «Что? Где? Когда?» с Александром Друзем в ресторане «Метрополь». В тот же насыщенный день участники форума смогут успеть и на открытие выставки «Космос. Истории людей» в галерее искусств KGallery — она посвящена людям, внесшим вклад в развитие отечественной космонавтики, но оставленным в свое время без внимания.

Парады

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Разнообразные уличные мероприятия в Санкт-Петербурге во время ПМЭФ открыты для всех желающих — северная столица будет праздновать еще и свое 315-летие. 25 мая здесь состоится парад ретро-транспорта — по Невскому проспекту проедут раритетные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили.

26 мая стартует фестиваль «Мотостолица» — и снова коллекционеры автомобилей и мотоциклов прокатятся по городу, причем участвовать в шествии будут еще и трамваи и троллейбусы.

Вечером 26 мая гостей Санкт-Петербурга развлечет светомузыкальное шоу «Поющие мосты», 27-го состоится карнавальное шествие Первого Санкт-Петербургского международного фестиваля циркового искусства, на тот же день намечен праздничный парад духовых оркестров и оркестров барабанщиков. А завершится ПМЭФ салютом. Правда, он будет дан не в честь форума, а по случаю Дня города. Фейерверки в акватории Невы завершат празднование 315-летия Санкт-Петербурга.