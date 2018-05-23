Ошибки молодости: откуда в моде уродливые вещи

Современная мода вызывает множество вопросов у всех тех, кто привык думать, что люди должны стремиться выглядеть привлекательными: женщины — носить облегающую одежду и высокие каблуки, а мужчины — брать солидностью и сильным характером, а не красивыми нарядами. В подобном восприятии мира нет ничего плохого — кроме того, что мир уже давно изменился.

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Теперь оба пола практически наравне выражают свои мысли, добиваются карьерных высот и хотят заниматься всем этим, не отвлекаясь на внешний вид. Или отвлекаясь, если хотят. Но возможность бегать на совещания в кроссовках, а не на каблуках, делает не только бег быстрее, но и настроение получше.

Влияние на умы и представления о прекрасном сегодня приобретает поколение, которое устало оправдывать ожидания других, а те дизайнеры, которые поняли это раньше всех, теперь находятся на вершине успеха.

Для нынешних икон стиля в модных предпочтениях ставка делается на три аспекта, которые обеспечивают максимально продуктивное существование: скорость, комфорт и самовыражение.

Мода от этого действительно становится более уродливой. Основное ее преимущество заключается как раз в эволюционном стремлении к обнажению тренда с целью его же упрощения. По крайней мере, так это происходит в отдалении от мира высокой моды. Так к жизни возвращаются вещи, о которых мы, казалось бы, были готовы забыть навсегда.

Поясные сумки

Globallookpress.com

В отношении поясных сумок люди делятся на два типа: первые не могут отделаться от ощущения, что одеты как забывчивый пенсионер, а у других просто свободны руки. К счастью для второй группы, модные бренды красиво обыгрывают эти сумочки для комплекта паспорт-кошелек-телефон-ключи, и всем хорошо, красиво и дорого.

Сандалии и угги

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Такие бренды, как Crocs, Ugg и Birkenstock, еще до завоевания Ugly Fashion своей популярности поняли, что можно сосредоточиться на изготовлении комфортной обуви, которая подходит под конкретные климатические условия, и иметь успех. Классические тапочки-биркенстоки при своей полной невзрачности идеальны для прогулок по городу и на природе. Нужно хорошенько постараться, чтобы найти босоножки или балетки удобнее тапочек на толстой пробковой подошве.

Вес распределяется равномерно, не наносит никакого вреда ногам, но важнее всего то, что летом в них достаточно встать и идти по делам.

Угги преследуют ту же цель, при этом оставаясь обувью для большинства жителей северных стран. По сути, эта модель сапог отринула все лишнее и оставила тепло, мягкость и неплохую износостойкость — кто же откажется носить на ногах пару некрупных овец в метель, когда выход на улицу предполагает длительную моральную подготовку? Когда марка Ugg выпустила свои знаменитые сапоги до бедра, аудитория сначала посмеялась, а потом задумалась.

Проблему не совсем решает то, что угги все-таки подходят не подо все, но с точки зрения ежедневного использования переоценить их вклад в комфорт потребителя невозможно. Во второй половине 2017 года марка заработала $400 миллионов, а продажа кроксов и вовсе стабильно приносит колорадскому бренду от $1 млрд в год, но об этом мы уже рассказывали.

Кроссовки

Balenciaga Triple S

Давайте будем откровенны: пара кроссовок модели Balenciaga Triple S продается за 90 тысяч рублей. Да, из этой суммы люди переплачивают за громкое имя примерно 85 тысяч, но дело даже не в этом. Сам феномен изогнутой и толстой подошвы призван дарить комфорт и радость своему владельцу, но и про престиж забывать не стоит.

Похожая история произошла с ботинками Dr. Martens: людей продолжает привлекать жесткая кожа, толстая резиновая подошва и практическая неуязвимость, потому что ботинки из-за перечисленных выше факторов довольно тяжелые.

А ведь изначально марка принадлежала ортопеду. Учитывая все это, важно помнить, что с каждым сезоном марки повышают цены не только вследствие экономического кризиса — спрос на большую жутковатую обувь только растет.

Толстые резинки и заколки-крабики

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Возродившаяся мода 80-х принесла с собой то, что раньше мирно использовалось в домашнем обиходе для умываний, принятия ванн, готовки и прочих дел, которые не предполагают наличие посторонних в помещении. С легкой руки нью-йоркского дизайнера Александра Ванга серебряные «крабики» вернулись к сильным независимым женщинам, у которых нет времени на укладку — им пора на работу. И в этом есть своя правда: большой и крепкой заколкой быстрее всего убрать волосы от лица и при этом не сидеть с «ананасом» из волос на голове.

Главный посыл: оставьте романтичные летящие локоны на потом, если хотите, а на работе надо, господа, дело делать.

Толстая резинка для волос также неизбежно вернулась вместе с подплечниками, штанами-бананами и начесом. Чтобы «ананас», если он уже все равно есть, выделялся и был твердо зафиксирован.