Хью Грант: многодетный холостяк станет мужем

Хью Грант, 57-летний британский актер, прославившийся ролями в романтических комедиях («Четыре свадьбы и одни похороны», «Дневник Бриджет Джонс», «Реальная любовь») впервые женится. Невестой кинозвезды ожидаемо стала 39-летняя Анна Эберштейн – его подруга и мать его детей. Сообщение о помолвке было вывешено в муниципальном офисе района Челси и опубликовано британскими газетами.

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Анна Эберштейн – родом из Швеции, по профессии она телепродюсер. Малышей у пары трое – это пятилетний сын, двухлетняя дочь и еще один младенец, появившийся на свет в марте в атмосфере некоторой секретности. СМИ до сих пор не сообщили пол ребенка, а о том, что Хью Грант стал отцом в пятый раз, стало известно от его бывшей девушки и близкого друга пары, актрисы Элизабет Херли – она рассказала об этом в эфире телепередачи Watch What Happens Live.

Многодетным отцом Хью Грант стал довольно стремительно.

Еще в возрасте 50 лет он был одним из самых завидных холостяков Англии, не обремененным заботами о семье и детях.

Однако в сентябре 2011-го 51-летний Грант впервые стал отцом дочери Табиты – ее произвела на свет подруга актера Тинглан Хонг. Эта девушка, родом из Китая, переехала в Великобританию в 2003-м году, а с Хью Грантом познакомилась в 2008-м. Как писали СМИ, пара познакомилась в винном баре в Челси.

Через год после рождения первенца актера, в сентябре 2012-го, сына актеру родила Анна Эберштейн. Однако в течение года факт рождения малыша скрывался от общественности – о том, что у Хью Гранта есть еще один ребенок, стало известно, только когда в бланке регистрации рождения ребенка появился имя британской кинозвезды. До этого графа «Отец» оставалась пустой.

Как сообщали Daily Mail, за месяц до рождения первенца Анна Эберштейн переехала в дом стоимостью 2,69 млн фунтов стерлингов, причем сумма была выплачена наличными. В то же время, Тинглан Хонг, по информации того же издания, жила в особняке стоимостью 1,2 млн фунтов стерлингов. Дома и одной, и второй дам находились в пешей доступности от жилища самого Хью Гранта в лондонском районе Фулхэм.

В начале 2013-г, у Хью Гранта появился третий ребенок по имени Феликс Грант – его матерью была Тинглан Хонг.

В четвертый раз Хью Грант стал отцом в декабре 2015-го – это оказалась девочка. Пятый ребенок родился в 2018-м – об этом стало известно в марте. Хью Грант и Анна Эберштейн долгое время скрывали факт беременности: только в феврале 2018-го они появились на церемонии вручения премии «Золотой глобус» — тогда Анна была уже на третьем триместре, и утаивать что-либо было уже невозможно. Впрочем, мать Анны Эберштейн Сьюзен, судья по профессии и видный шведский политик левого толка, еще в январе 2018-го заявила шведскому изданию Aftonbladet: «Я счастлива, что у меня появится пятый внук. Это должно произойти скоро».

Хью Грант долгое время был известен, с одной стороны, ролями ловеласов в кино, с другой стороны, стабильными отношениями с другой британской звездой, актрисой Элизабет Херли.

Он познакомился с ней на съемках испанской картины Remando Al Viento, в которой он играл Лорда Байрона, Херли – возлюбленную поэта Клэр Клэрмонт. В 2000 году после 13 лет отношений пара рассталась, но актеры до сих пор остаются хорошими друзьями – актер, например, стал крестным отцов сына Херли Дэмиена.

Отношения между Хью Грантом и Элизабет Херли, впрочем, не были безоблачными: в 1995 году он был арестован в Лос-Анджелесе на бульваре Сансет за оральную связь с проституткой по имени Дивайн Браун. За это ему присудили штраф в размере $1180 и приговорили на два года условно, а кроме того, ему пришлось пройти просветительский курс о ВИЧ-инфекции. Отношения Херли и Гранта закончились чрез пять лет после этого. А вот сама Дивайн Браун прославилась и хорошо заработала: интервью по появление в телепрограммах принесли ей, в общей сложности, около $1 млн.

Сообщение о помолвке Хью Гранта и Анны Эберштейн, между тем, совпало еще с одним событием – и нет, это не свадьба принца Гарри и Меган Маркл. 20 мая 2018 года на канале BBC One состоялась премьера мини-сериала «Очень английский скандал», в котором актер сыграл главную роль. Сериал рассказывает историю лидера Либеральной партии Джереми Торпа, которого обвиняли в том, что он планировал убийство своего бывшего возлюбленного Нормана Скотта. Это не было доказано, но Джереми Торпу – его роль как раз исполняет Хью Грант – пришлось уйти с политической сцены Великобритании.