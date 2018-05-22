Ushanka: защита от холода или русская угроза?

20 мая на выпускном вечере в Йельском университете Хиллари Клинтон занесла над головой шапку-ушанку, чтобы продемонстрировать реалистичность «угрозы американской демократии». Бывший кандидат в президенты США выступила перед выпускниками юридического факультета Йельского университета, где старшекурсники в свой последний день в стенах университета часто надевают смешные шляпы. Упомянув эту традицию, Хиллари достала из под трибуны русскую шапку с советской атрибутикой и, перекрикивая смех в зале, заявила:

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«Слушайте, я имею в виду, если не можешь побить их, присоединись к ним».

Фразу сочли уколом в адрес Трампа, но в России же она вызвала объяснимое недоумение. И не только потому, что стереотипные представления о России с делом о «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года вышли из проходных голливудских боевиков. Серпы и молоты в компании с красными звездами все никак не уйдут в глубину времен из-за откровенно плохого маркетинга, а ушанка остается практичным головным убором.

CNN Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон с ушанкой во время выступления в Йельском университете, 21 мая 2018 года

Многих жителей стран, в которых зимой добраться от точки А до точки Б становится программой максимум, она не раз спасала от неприятного обморожения. Даже США и Канада обзавелись своими версиями шапок-ушанок — их в основном носят полицейские и военные для защиты от холода, а не для демонстрации пророссийских взглядов.

Не все знают, что предок шапки-ушанки прискакал к нам вместе с татаро-монголами в XV веке и назывался «малахаем» — это была шапка с наушниками и задником, прикрывавшая при необходимости щеки, уши и шею. К родственникам малахая можно отнести и русский треух.

И все же по-настоящему популярности ушанки мы обязаны, как ни странно, «шапке Нансена» — головному убору с длинными наушниками.

Подобные шапки носили, по примеру норвежского путешественника, в некоторых частях Русской армии во время Первой мировой войны, а в гражданскую крой скопировали для армии Колчака — правда, «колчаковки» были не меховыми, а суконными, но ушки и козырек у них были.

Получается, что именно белогвардейцы первыми начали носить головной убор, который в 30-е стал частью обмундирования Красной армии и с тех пор прочно ассоциируется с военной формой российской армии в частности и русской силой вообще.

Уже не один десяток лет ушанка — самый очевидный способ обозначит, например, в кино, что герой — русский. И, скорее всего, злой — по крайней мере, если говорить о Голливуде времен холодной войны.

Sony / Columbia Олег Видов и Арнольд Шварценеггер в сцене из фильма «Красная жара», 1988 год

В фильмах о Джеймсе Бонде, например, существует два мужских русских имени: Иван и Борис, причем в обоих случаях ударение ставится на первый слог.

Иван и Борис любят носить шапки-ушанки, потому что в них тепло употреблять крепкий алкоголь, также они гармонично смотрятся с матрешкой с лицами наших правителей.

Но хотя стереотипные идеи членов Демократической партии, из-за которых в руках у Хиллари Клинтон оказалась ушанка, устарело уже примерно лет на 40, актеры и певцы не собираются отказываться от комфорта из-за политических конфликтов. Отставляя в сторону политику, они убеждаются в том, что шапка-ушанка — это действительно удобно.

Звезда фильма «Джуно» Дженнифер Гарнер не раз была замечена папарацци в застегнутой ушанке во время прогулок с маленькой дочерью. Красных звезд видно не было, а уши были в тепле. Рэпер Tyler, The Creator стал объектом всеобщего внимания на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» в январе этого года. Исполнитель появился в белой меховой ушанке, под которой спрятал новую прическу под леопардовый принт. Есть подозрение, что Тайлер не пытался привлечь внимание к проблеме вымирания дальневосточного леопарда Этим акцентом его стилисты обыграли выбранный на вечер голубой шарф от Louis Vuitton и нежно-голубое же пальто Supreme.

В разное время в ушанках появлялись и представительницы клана Кардашьян-Дженнер Ким и Кендалл, певица Ke$ha в нашумевшем клипе Tick-Tock и луч света в темноте модных предрассудков Рианна. Ушанка изначально считалась исключительно мужской шапкой, а на кумирах молодых девушек она до сих пор смотрится достойно: среди них — американский певец Фаррел Уильямс и канадский исполнитель Джастин Бибер.

При таком количестве знаменитых поклонников головного убора, модные дизайнеры не могли оставаться в стороне. В 2009 году Chanel выпустил коллекцию, вдохновленную русской культурой. Посреди кокошников из жемчуга и бисера, корон и гусарских шапок фигурировала и ушанка. Использование дизайнером марки Карлом Лагерфельдом настоящего меха норки, возможно, было излишним, но Россия в глазах иностранцев в принципе не может ассоциироваться со сдержанностью.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Да и легендарная основательница дома Коко Шанель вдохновлялась русским стилем для создания своих знаковых вещей и ароматов, в том числе и для одного из балетов Дягилева.

Ушанка — благодатная почва для культурной апроприации, ведь ее можно как угодно декорировать и носить так, чтобы не быть похожим ни на одного мистического Бориса с ядерной кнопкой и медведем подмышкой.

И хотя мода на ушанки давно прошла, а Красная площадь продолжает пестрить этими шапками всех цветов и размеров, мода циклична, а сувениры советской эпохи вечны.