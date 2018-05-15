Здоровье нации: как Меланья Трамп перенесла операцию

Первая леди США Меланья Трамп в больнице: в понедельник она перенесла операцию на почках в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида неподалеку от Вашингтона.

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«Этим утром первая леди Меланья Трамп подверглась процедуре эмболизации для лечения доброкачественного заболевания почек. Операция прошла успешно, жалоб не было», — сообщила пресс-секретарь супруги Дональда Трампа Стефани Гришэм. Она добавила, что Меланья Трамп останется в госпитале в течение всей недели, но с нетерпением ждет полного восстановления, когда снова сможет работать на благо детей.

Президент США Дональд Трамп во время операции оставался в Белом доме, однако в 17:00 он сообщил в своем твиттере, что направляется в больницу, чтобы навестить супругу. «Еду в Медицинский центр Уолтера Рида проведать нашу прекрасную первую леди Меланью. Успешная процедура, она в добром расположении духа. Спасибо всем, кто желал ей всего наилучшего!», — написал он.

Эмболизация – это малоинвазивная хирургическая процедура, заключающаяся в закупорке некоторых кровеносных сосудов, направленная на то, чтобы предотвратить ток крови к определенным органам – она применяется в лечении опухолей, как доброкачественных, так и злокачественных, и с целью остановки кровотечения. Точный диагноз Меланьи Трамп, отметившей в апреле 48-летие, Белый дом не сообщает.

В последний раз Меланья Трамп появлялась на публике в четверг, 10 мая – тогда вместе с мужем на объединенной базе «Эндрюс» в Мэриленде она приветствовала возвращение в США троих американских граждан, находившихся более года в заключении в Северной Корее.

Меланья Трамп была госпитализирована ровно через неделю после того, как она представила американцам свой проект «Be Best» («Будь лучшим»), направленный на защиту детей от кибербуллинга. 7 мая на презентации в Розовом саду, находящемся в Западном крыле Белого дома, она заявила:

«Есть только одна цель – научить детей иметь дело с многочисленными проблемами, с которыми они сталкиваются сегодня. Если мы будем по-настоящему прислушиваться к тому, что говорят наши дети, будь то их заботы или идеи, взрослые смогут оказать им поддержку и снабдить их инструментами, которые помогут им вырасти счастливыми и продуктивными».

О своих планах заниматься благополучием детей Меланья Трамп говорила еще в сентябре 2017 года – однако на чем именно намерена сосредоточиться первая леди США, не было ясно. Спустя 16 месяцев после вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов Америки, планы его супруги обрели конкретные очертания в виде презентации и буклета, в котором объяснялось, что она намерена бороться против преследования детей в интернете и учить подростающее поколение общаться в соцсетях и противостоять нападкам.

Как отметили критики, программа Меланьи Трамп оказалась довольно расплывчатой – помимо кибербуллинга, первая леди США намерена защитить детей от опиоидных наркотиков и бороться за их общее физическое и эмоциональное благополучие. Это отличает проект от программ ее предшественниц, которые сосредотачивались, как правило, на одной проблеме – так, Мишель Обама, например, сражалась с детским ожирением.

После презентации программы по защите детей Меланья Трамп подверглась критике в соцсетях и СМИ – интернет-пользователи и журналисты обвинили ее в плагиате, заметив, что текст и графическое оформление буклета «Будь лучшим» оказались идентичны буклету, выпускавшемуся администрацией Барака Обамы.

Кроме того, критики отметили, что рекомендации, дающиеся в буклете, больше подходят для родителей 7-летних детей, поскольку предлагают полный контроль за поведением детей в интернете, в частности, установку родительского пароля на гаджетах.

После того, как в СМИ появились сообщения о госпитализации Меланьи Трамп, твиттер сошелся на том, что сейчас нужно отставить в сторону политические разногласия и поддержать первую леди. Сейчас противники желают супруге президента США исключительно крепкого здоровья.

«Доброе напоминание о том, что вам могут не нравиться чьи-то политические убеждения, но мы не желаем им болеть. Скорее поправляйтесь, первая леди Меланья», — написала одна из пользовательниц твиттера. «Политику в сторону, первая леди мать юного сына, и хотя это была рутинная, но все же операция, я желаю ей скорейшего выздоровления», — отметил другой.