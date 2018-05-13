Костюмчик не сидел: 6 модных провалов «Евровидения»

Сербия

Саня Илич и трио «Балканика» исполнили песню «Новые дети» в том, что в Сербии понимают под новыми трендами. Певец и потенциальный двойник Максима Фадеева появился в длинной рубашке и в накидке с кожаными вставками. Вряд ли сербский самурай надел реинкарнацию своей народной одежды, больше претензий на аутентичность было у его «Балканики». Белые плиссированные платья — гордость бэк-вокалисток всех времен, но то, что должно было «осовременить» летящие ангельские наряды, их уничтожило. Полунакидки из кожи, веревок, ткани были, кажется, из коллекции первокурсника какого-нибудь института дизайна.

Armando Franca/AP Участник «Евровидения-2018» от Сербии

Если бы это действительно было так, то ее стоило бы назвать «Зена — королева сербов».

Черные веревки были повсюду: от голов девушек до барабанов на сцене. Причем закрученные шапочки создают впечатление, что кто-то пытался заплести «Балканике» африканские косички, но по неизвестным причинам все пошло прахом, и стилист не нашел ничего лучше чем скрутить на их головах болтавшиеся веревки.

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Франция

Забавный факт про французский дуэт, припев песни которых состоит из многократного повторения французского слова «мерси» — их одевал Жан-Поль Готье. Да, кто-то может сказать, что черные водолазки с брюками в тон — неподходящие костюмы для такого красочного собрания людей и многомиллионных бюджетов стран, в которых весь остальной год цветет кризис.

Pedro Nunes/REUTERS Участник «Евровидения-2018» от Франции

Но не стоит забывать, что они одни из немногих переодевались для ожидания в «зеленой комнате» в красные костюмы и, к тому же, из пары Мадам и Месье у «мадам» был сделан акцент на плечах.

Как у Balmain прошлого сезона, только Gaultier и с красными беговыми кроссовками на белой подошве. Стильно, модно, молодежно и совершенно ничем не мотивировано. Спасибо.

Чехия

Любимец букмекеров Миколас Джозеф вызывал смешанные чувства не только потому, что он выглядит так, будто сбежал с детского «Евровидения», но и потому, что участника от Чехии одели, будто на дворе 2010-й год.

Armando Franca/AP Участник «Евровидения-2018» от Чехии

Хипстеры ушли, на смену им уже давно пришли хайпбисты, а потомки Ярослава Гашека до сих пор не слышали про уродливые кроссовки.

Непонятно, какие эмоции кроме материнского умиления планировали вызвать у публики стилисты короткими штанишками на подтяжках, галстуком-бабочкой и очками Миколаса. Главный вопрос заключается в другом: что именно в процессе исполнения проходной композиции в жанре популярной песни может потребовать от певца ношения рюкзака? Пусть эта дискуссия останется в пределах арены в Лиссабоне, а мы можем порадоваться за певца, потому что к грандиозному финалу у него все-таки получилось двигать попой в одном направлении со своей подтанцовкой.

Болгария

Почему-то во всех коллективах, где среди мужчин выступает женщина, ее нужно выделить из толпы самыми необъяснимыми способами. Болгарская участница группы EQUINOX не стала исключением: результат генной мутации образов Риты Оры и певицы Sia облачили в черный наряд, состоявший из большого количества деталей, ни одна из которых, вопреки всем законам логики, не смотрелась удачно.

Armando Franca/AP Участник «Евровидения-2018» от Болгарии

Хочется верить, что тайна изготовления наряда из космического слюнявчика, прогрызенного корсета из мусорного мешка и нижней полупрозрачной кофточки будет навеки сохранена авторами этого чуда переработки материалов в тайне.

«Евровидение» все стерпит, но реальный мир, даже при всех своих несовершенствах, этого не заслужил.

Швеция

На самом деле Бенджамин Ингроссо показал от лица всей Швеции сразу трех исполнителей: немного себя, Робина Тика в его клипе на песню Blurred Lines и манеру исполнения Джастина Бибера.

Armando Franca/AP Участник «Евровидения-2018» от Швеции

Многогранная и прекрасная Швеция, страна фрикаделек с брусничным соусом и сборных стульев, почему твой представитель выступал в черной виниловой куртке и уродливых белых кроссовках?

Честь мюзиклу «Бриолин» и его Джону Траволте была отдана уже очень давно, и, кажется, манера исполнения песни, когда лицо исполнителя озаряет улыбка после исполнения каждой строчки, тоже несколько устарела. Костюм и песня в симбиозе передают очень важное сообщение — Швеция не готова принимать у себя еще одно Евровидение, хотя после победы песни Heroes в 2015-м у них получилось хорошее шоу.

Нидерланды

Общая картина номера выглядела неоднозначно: на возвышении стоял нидерландский ковбой в окружении темнокожих танцоров.

Armando Franca/AP Участник «Евровидения-2018» от Нидерландов

Странные представления жителей этой страны о мире Дикого Запада выразились и в костюме певца, который состоял из обязательной детали практически каждого мужского образа на конкурсе — широкополой шляпы, кожаных штанов и леопардового пиджака.

Кстати говоря, песня до степени плагиата напоминает менее зажигательную версию хита Save a Horse американцев Big & Rich, а кантри-рок композиции не принято спасать новомодными танцевальными движениями. И на то есть свои причины.