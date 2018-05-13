Костюмчик не сидел: 6 модных провалов «Евровидения»

Сербия
Саня Илич и трио «Балканика» исполнили песню «Новые дети» в том, что в Сербии понимают под новыми трендами. Певец и потенциальный двойник Максима Фадеева появился в длинной рубашке и в накидке с кожаными вставками. Вряд ли сербский самурай надел реинкарнацию своей народной одежды, больше претензий на аутентичность было у его «Балканики». Белые плиссированные платья — гордость бэк-вокалисток всех времен, но то, что должно было «осовременить» летящие ангельские наряды, их уничтожило. Полунакидки из кожи, веревок, ткани были, кажется, из коллекции первокурсника какого-нибудь института дизайна.
Если бы это действительно было так, то ее стоило бы назвать «Зена — королева сербов».
Черные веревки были повсюду: от голов девушек до барабанов на сцене. Причем закрученные шапочки создают впечатление, что кто-то пытался заплести «Балканике» африканские косички, но по неизвестным причинам все пошло прахом, и стилист не нашел ничего лучше чем скрутить на их головах болтавшиеся веревки.
Франция
Забавный факт про французский дуэт, припев песни которых состоит из многократного повторения французского слова «мерси» — их одевал Жан-Поль Готье. Да, кто-то может сказать, что черные водолазки с брюками в тон — неподходящие костюмы для такого красочного собрания людей и многомиллионных бюджетов стран, в которых весь остальной год цветет кризис.
Но не стоит забывать, что они одни из немногих переодевались для ожидания в «зеленой комнате» в красные костюмы и, к тому же, из пары Мадам и Месье у «мадам» был сделан акцент на плечах.
Как у Balmain прошлого сезона, только Gaultier и с красными беговыми кроссовками на белой подошве. Стильно, модно, молодежно и совершенно ничем не мотивировано. Спасибо.
Чехия
Любимец букмекеров Миколас Джозеф вызывал смешанные чувства не только потому, что он выглядит так, будто сбежал с детского «Евровидения», но и потому, что участника от Чехии одели, будто на дворе 2010-й год.
Хипстеры ушли, на смену им уже давно пришли хайпбисты, а потомки Ярослава Гашека до сих пор не слышали про уродливые кроссовки.
Непонятно, какие эмоции кроме материнского умиления планировали вызвать у публики стилисты короткими штанишками на подтяжках, галстуком-бабочкой и очками Миколаса. Главный вопрос заключается в другом: что именно в процессе исполнения проходной композиции в жанре популярной песни может потребовать от певца ношения рюкзака? Пусть эта дискуссия останется в пределах арены в Лиссабоне, а мы можем порадоваться за певца, потому что к грандиозному финалу у него все-таки получилось двигать попой в одном направлении со своей подтанцовкой.
Болгария
Почему-то во всех коллективах, где среди мужчин выступает женщина, ее нужно выделить из толпы самыми необъяснимыми способами. Болгарская участница группы EQUINOX не стала исключением: результат генной мутации образов Риты Оры и певицы Sia облачили в черный наряд, состоявший из большого количества деталей, ни одна из которых, вопреки всем законам логики, не смотрелась удачно.
Хочется верить, что тайна изготовления наряда из космического слюнявчика, прогрызенного корсета из мусорного мешка и нижней полупрозрачной кофточки будет навеки сохранена авторами этого чуда переработки материалов в тайне.
«Евровидение» все стерпит, но реальный мир, даже при всех своих несовершенствах, этого не заслужил.
Швеция
На самом деле Бенджамин Ингроссо показал от лица всей Швеции сразу трех исполнителей: немного себя, Робина Тика в его клипе на песню Blurred Lines и манеру исполнения Джастина Бибера.
Многогранная и прекрасная Швеция, страна фрикаделек с брусничным соусом и сборных стульев, почему твой представитель выступал в черной виниловой куртке и уродливых белых кроссовках?
Честь мюзиклу «Бриолин» и его Джону Траволте была отдана уже очень давно, и, кажется, манера исполнения песни, когда лицо исполнителя озаряет улыбка после исполнения каждой строчки, тоже несколько устарела. Костюм и песня в симбиозе передают очень важное сообщение — Швеция не готова принимать у себя еще одно Евровидение, хотя после победы песни Heroes в 2015-м у них получилось хорошее шоу.
Нидерланды
Общая картина номера выглядела неоднозначно: на возвышении стоял нидерландский ковбой в окружении темнокожих танцоров.
Странные представления жителей этой страны о мире Дикого Запада выразились и в костюме певца, который состоял из обязательной детали практически каждого мужского образа на конкурсе — широкополой шляпы, кожаных штанов и леопардового пиджака.
Кстати говоря, песня до степени плагиата напоминает менее зажигательную версию хита Save a Horse американцев Big & Rich, а кантри-рок композиции не принято спасать новомодными танцевальными движениями. И на то есть свои причины.