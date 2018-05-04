Точка Джиджи: супермодель стыдится своей кожи

Супермодель Джиджи Хадид снова просит прощения. Одна из самых популярных моделей мира, которой не далее как в сентябре 2017 года пришлось извиняться перед китайцами за то, что она пародировала статую Будды, теперь оправдывается перед темнокожими. На этот раз — за то, что на обложке итальянского выпуска журнала Vogue ее собственная кожа оказалась слишком темной, что было расценено как оскорбительная культурная апроприация.

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На обложке последнего номера итальянского Vogue, снятой фотографом Стивеном Кляйном, Джиджи Хадид сидит на коленях манекенщика Джастина Мартина в комбинезоне Dolche&Gabbana. Кожа ее выглядит действительно весьма загорелой.

После того как обложка была выложена в инстаграм, пользователи соцсети принялись критиковать Джиджи, поскольку на фото она не очень похожа сама на себя. Под огнем критики оказались и Vogue, обвиненные в излишнем пристрастии к фотошопу, поскольку светлая от природы кожа модели стала на обложке журнала совсем темной. «Зачем нанимать темнокожую модель, если можно раскрасить полностью тело и лицо Джиджи, чтобы она выглядела темной», — саркастически отметил один пользователь. К нему присоединились и другие — они тоже обвинили модель и журнал в использовании оскорбительного приема «блэкфейс», когда белые люди раскрашивают лица и имитируют темнокожих.

Обложка была признана одной из худших, что делал Vogue.

В ответ на обвинения с извинениями выступили и Джиджи Хадид, и представители модного журнала.

Издательский дом Conde Nast, выпускающий Vogue, выпустил заявление. «На протяжении своей истории Vogue Italia уважала и приветствовала творческий подход приглашенных фотографов. В нашей последней истории с обложки работы Стивена Кляйна идея была в том, чтобы создать пляжный образ со стилизованным бронзирующим эффектом, — говорится в сообщении, опубликованном Teen Vogue. — Мы понимаем, что результат спровоцировал некоторую дискуссию среди наших читателей, и мы искренне сожалеем, если он оскорбил кого-то».

Супермодель же сочла нужным объяснить, как получилось, что ее кожа оказалась такой темной. Она опубликовала в твиттере фотографию, на которой возвращается с той самой съемки, чтобы пользователи соцсети могли своими глазами увидеть, насколько загорелой она выглядит из-за использования бронзера. В тексте поста она сообщила пользователям, что не имеет никакого отношения к тому, как обрабатывается и используется ее фотография — ее работа заканчивается, когда она выходит из студии.

Более того: Стивен Кляйн известен своей любовью к бронзерам, и, скорее всего, в этот раз от него ждали того же — чтобы можно было показать саму Джиджи в новом свете.

Объяснив, что стоит за ее слишком загорелой кожей, супермодель все-таки решила извиниться перед теми, кто увидел в этом оскорбление. «Хотя я понимаю, какими были намерения Vogue Italia, они были неверно реализованы, и обеспокоенность, которую они вызвали, оправдана, — написала Джиджи. — Я хочу обратиться к тем, кто был оскорблен редактированием и обработкой цветов. Пожалуйста, знайте, что все было-бы по-другому, если бы я по-другому контролировала ситуацию». Супермодель добавила, что никогда не хотела отнимать возможности у других и просит прощения, если ее появление в таком загорелом виде было расценено именно так, а главное — она ценит разнообразие в модельной индустрии.

Фотосессии для Vogue с участием Джиджи Хадид не в первый раз вызывают такую острую реакцию у читателей. Так, мартовский выпуск Vogue UK поднял бурю возмущения из-за того, что для журнала Джиджи и ее сестра Белла снялись обнаженными — причем в довольно провокационной позе, лицом друг к другу, интимно сблизившись. Тогда автором снимка стал фотограф Стивен Майзел — и читатели его идею не оценили, фотография вызвала у них чувство неловкости.

В 2015-м году Джиджи Хадид, как и сейчас, была обвинена в культурной апроприации, поскольку снималась для все того же Vogue Italia в разноцветных париках, имитирующих прическу афро. Тогда автором фотосессии был тот же Стивен Майзел. Супермодель уже в тот момент обвиняли в том, что она отнимает рабочие места у темнокожих моделей — ведь раз уж фотографу нужна была девушка с такими волосами, он мог обратиться к модели африканского происхождения.