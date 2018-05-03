Ким Кардашьян спасает бабушку

Звезда реалити-шоу и предпринимательница Ким Кардашьян ведет переговоры с Джаредом Кушнером, зятем и советником президента США Дональда Трампа, о возможном помиловании 62-летней Алисы Мари Джонсон, отбывающей пожизненный срок за отмывание денег и контрабанду наркотиков. Об этом сообщили источники сразу двум изданиям – TMZ и Mic: они подтвердили, что Ким Кардашьян беседует по телефону с Джаредом Кушнером в течение нескольких месяцев, а в последние дни эти звонки участились: телезвезда просит Джареда Кушнера и Иванку Трамп повлиять на президента, чтобы он помог освободить Алису Мари Джонсон.

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История 62-летней дамы, находящейся в заключении с 1996 года за участие в незаконном обороте наркотиков без перспектив когда-нибудь выйти на свободу, получила широкую огласку в октябре 2017 года. Тогда портал Mic опубликовал видеоинтервью с Алисой Мари Джонсон – одной из 3278 американских заключенных, пожизненно осужденных за преступления ненасильственного характера (по данным сайта, 79% из них совершили правонарушения, связанные с наркотиками, и 65% из них темнокожие).

Для всех них, и для Алисы Мари Джонсон в том числе, единственный шанс выйти на свободу – это президентская амнистия.

62-летняя женщина рассказала в видеоролике, опубликованном порталом Mic, что связалась с торговлей наркотиками из-за того, что в жизни ее наступил нелегкий период: она потеряла работу в почтовой компании из-за пристрастия к азартным играм, пережила развод, а ее младший сын погиб в мотоциклетной аварии. «Мне казалось, что я пропала, — рассказывала она. — Я была в совершеннейшей панике и в отчаянии приняла одно из худших решений в жизни – раздобыть денег по-быстрому. И оказалась вовлечена в оборот наркотиков».

Алиса Мари Джонсон стала одной из шести заключенных, участвующих в борьбе организации ACLU (Американский союз защиты гражданских свобод) против массового заключения граждан под стражу на длительные сроки за преступления, не связанные с насилием. Она рассказывает по скайпу свою историю по всей Америке, выступая, в частности, перед студентами престижных университетов, таких, как Йельский или Нью-Йоркский.

This is so unfair... https://t.co/W3lPINbQuy — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 26, 2017

Ким Карашьян, посмотрев видео на Mic, так прониклась сочувствием к 62-летней бабушке, что рассказала ее историю в твиттере – и ее посмотрели 8 млн человек. Вскоре после этого она активно взялась помогать Алисе Мари Джонсон выйти из тюрьмы по амнистии.

Уже в ноябре 2017-го Ким Кардашьян наняла команду адвокатов, в которую вошла и ее собственный юрист Шан Холли. В ответ телезвезда получила от Алисы Мари Джонсон письмо, в котором выражала «глубокую и сердечную благодарность» а то, что она взяла на себя заботу о ее судьбе, и сообщила, что узнав от адвоката Шан Холли имя своей благодетельницы, не сразу могла прийти в себя. Кроме того, она выразила надежду, что Ким Кардашьян войдет в историю США как человек, которому «хватило мужества встать против складирования людей» и который стал «ключевой фигурой в важной реформе уголовного правосудия».

В 2016 году 231 заключенный был освобожден по амнистии, объявленной Бараком Обамой – но Алиса Мари Джонсон, несмотря на образцовое поведение в тюрьме, не вошла в их число.

Сейчас она и ее семья надеются, что все получится. Как сказала Джонсон в интервью порталу Business Incider, адвокаты уже сообщили ей, что ее делом занимаются в администрации президента. Она добавила, что в последние дни «ходит в оцепенении» и что она смотрит в будущее с оптимизмом, надеясь, что ее все-таки освободят.

О Ким Кардашьян 62-летняя женщина сейчас отзывается как об ангеле-хранителе и человеке, бросившем ей спасательный жилет. «Моя вера в Бога до сих пор очень сильна. Я уже увидела — чудо, когда Ким Кардашьян познакомилась с моей историей и явилась спасти меня, наняв адвокатов, чтобы те помогли мне обрести свободу».