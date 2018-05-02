Берегите рыбку: зачем отмечать День тунца

Тунец — одна из самых известных и популярных рыб, употребляемых в пищу. Его даже наравне с лососем называют морской курицей, сравнивая с мясом курицы как с самым популярным среди прочих птиц.

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В среднем, взрослая особь тунца весит 60-70 кг и достигает 1,5-2 метра в длину. Самая крупная особь среди зарегистрированных была поймана в Японии: рыба весила 684 кг, а ее длина составляла 4,6 метров. А в январе 2013 года в той же Японии выловили тунца весом в 222 кг. Его продали на аукционе за рекордную сумму — 1 млн 760 тысяч долларов.

Когда-то тунца и вовсе не воспринимали как рыбу. Цвет его мяса не бледный, как у большинства рыб, а ярко красный, как у говядины. Причиной такой необычной окраски является миоглобин — вещество, которое вырабатывается в мышцах тунца, чтобы организм рыбы был устойчив к повышенным нагрузкам.

Тунец двигается много и очень быстро: его скорость достигает 80 км/ч. Однако тунец популярен отнюдь не за свои спортивные достижения.

В первую очередь, его мясо богато белком: в тунце его содержится до 30%. Более того, в нем содержатся витамины (в особенности витамин D), кальций, фосфор, а также полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, и все это при относительно низкой калорийности.

Во всем мире тунца настолько полюбили, что его популяция начала стремительно сокращаться. Хоть на долю мигрирующих видов тунца приходится 20% стоимости всех морских рыболовных промыслов, с начала его промысла в середине ХХ века популяция тунца сократилась на 4%.

Что касается самого крупного вида — тихоокеанского тунца — за последние 40 лет его численность в восточной Атлантике сократилась на 72%, а в западной — на 82%. Сегодня промыслом этой рыбы занимается более 80 стран мира.

В результате, в декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию и провозгласила 2 мая всемирным Днем тунца. Отмечать его рекомендуется в соответствии с национальными приоритетами, повышая осведомленность о ценности тунца, угрозах его популяции, экономических и социальных аспектов тунцовых запасов, а также рассказывать о передовых наработках в этой сфере. И естественно, в этот день стоит воздержаться от блюд из тунца.

Это не первый и вряд ли последний праздник в честь рыбы, который отмечают в мире. В некоторых странах существуют национальные праздники с подобной тематикой, однако отмечают их ровно наоборот.

День рыбы, Япония

Местные жители называют этот праздник Кинго Мацури. Ежедневно на прилавках рынков Японии и так простираются горы свежей рыбы, а 12 мая ее можно встретить на каждом углу. Сырую рыбу тоннами поедают в виде тартаров, крудо, севиче и сашими, а также в составе более привычных нам роллов и суши.

Также ее маринуют, жарят на сковороде и на открытом огне, варят в соевом соусе или кипящем масле и даже делают из нее колбасу и сосиски. Еще местные жители любят сушеную рыбу: знакомый нам тунец, высушенный, прокопченный и затем натертый в стружку, может храниться долгое время и считается дорогим подарком.

Особенно трепетно японцы относятся к подбору соусов к блюду и его внешнему виду: на тарелках иногда подают настоящие произведения искусства.

Также в этот день повсеместно проводятся мастер-классы, посвященные тому, как правильно выбрать, очистить от чешуи и разделать сырую рыбу.

День сельди, Нидерланды

В одну из июньских суббот в один из голландских портов приходит первый за сезон траулер со свежей сельдью. Именно этот улов считается самым удачным, поскольку рыба достигает своего идеального размера и степени жирности. Нередко можно услышать, как местные жители называют праздник «Днем флажков», поскольку часто сельдь продают с воткнутыми деревянными палочками с флагом страны на конце, чтобы не пачкать руки рыбой.

Судно, первым зашедшее в гавань с уловом, получает денежный приз — это происходит обычно в начале недели.

Сельдь сразу засаливают и в субботу по традиции первый бочонок отправляют в подарок в королевский дворец, а второй уходит с молотка на аукционе.

Все средства от продажи второго бочонка идут на благотворительность, а оставшаяся сельдь расходится по торговым лавкам. Продавцы в национальных костюмах прямо за прилавком ловко разделывают сельдь и подают ее с луком и соленым огурцом в булочке.

Также в честь праздника специально для туристов проходят экскурсии по гавани, заполненной современными судами и древними парусниками, а рядом с причалом в порту Схефенинген проходят конные состязания.

^^День лосося, США^^^

С каждым годом все больше и больше американцев празднуют День лосося. Не во всех штатах, впрочем — пока что в начале октября этот праздник отмечают, в основном, в Калифорнии, Иллинойсе и Орегоне. Он проходит в рамках пропаганды здорового питания в Америке, поскольку лосось так же, как и тунец, богат большим количеством витаминов, микро- и макроэлементов, а также содержит жирные кислоты омега-3.

В день праздника проходят различные игры для детей и взрослых, связанные, в основном, с традициями коренных народов Северной Америки. Участники фестиваля переодеваются в национальные индейские костюмы, желающие могут сплести фенечки, венки и ловцы снов. Кругом устанавливаются декорации в виде рыб, и конечно же, палатки и трейлеры с множеством блюд из лосося.