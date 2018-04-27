Лапша дружбы: что на самом деле объединило Корею

27 апреля лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели встречу, которая оказалась не только важной для отношений двух стран, но и очень трогательной. Лидеры долго враждовавших стран держали друг друга за руки, обнимались, знакомили супруг.

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А еще Ким Чен Ын привез южному коллеге милый подарок – холодную гречневую лапшу нэнмён, традиционное блюдо столицы Северной Кореи, которое подали на банкете в честь окончания саммита. «Мы приложили усилия, чтобы привезти пхеньянский нэнмён прямо из Пхеньяна, — заявил Ким Чен Ын в начале саммита. – Надеюсь, господин президент сможет насладиться пхеньянским нэнмёном, приехавшим издалека. Хотя, полагаю, теперь я не должен говорить «издалека». Последнее северокорейский лидер сказал с усмешкой.

Лапша стала практически героем вечера. «Пхеньянский нэнмён, который специально подготовил председатель Ким Чен Ын, еще больше поднял значение сегодняшнего вечера», — сказал Мун Чжэ Ин после банкета.

После этого в Сеуле у ресторанов, подающих это традиционное пхеньянское блюдо, выстроились гигантские очереди – жители столицы Южной Кореи хотели попробовать то, что ели лидеры обеих стран. В социальных сетях люди больше писали о лапше, чем о договоренностях, достигнутых на саммите – хэштег #Pyongyang Naengmyeon стал одним из самых распространенных в южнокорейском сегменте твиттера.

А как сообщило южнокорейское новостное агентство «Йонхап», один из ресторанов пхеньянской кухни на востоке Сеула заявил, что лапша закончилась из-за слишком высокого спроса.

Перед другим рестораном, по сообщению Reuters, очередь достигала 40 метров уже к полудню. А сеть гипермаркетов E-land Mall выставила специальное предложение – 2-килограммовую упаковку лапши «Специальный пхеньянский нэнмён «Межкорейский саммит»» за 6900 южнокорейских вон (то есть за $6,40).

Important diplomatic developments between the Koreas -> symbolic ground-level response of long queues for Pyongyang cold noodles ( / naengmyeon) in South Korea. Just thought this was interesting. pic.twitter.com/Z2jOQ0TIQx — (@myouiwaddles) 27 апреля 2018 г.

Что же собой представляет знаменитый пхеньянский нэнмён?

Это холодная гречневая лапша, которую очень важно не переварить, подаваемая с небольшим количеством говяжьего бульона, ломтиками вареной говядины и вареным же яйцом. Отдельно к ней идут острые соусы, горчичный и чуть сладковатый соус из красного перца.

Для жителей Северной Кореи холодная гречневая лапша нэнмён – не совсем обыденное, праздничное блюдо. В 2015 году портал Business Insider опубликовал видео, снятое в ресторане «Окиру» в Пхеньяне – сюда жители регионов страны, совершающие групповые поездки в столицу, приезжают, чтобы съесть это блюдо.

Wong Maye-E/AP Трапеза с лапшой в ресторане северокорейского Пхеньяна, 2014 год

Посещение ресторана для них бесплатно – оно оплачивается государством. Перед гостями ресторана ставят высокие тарелки на ножках – на такие на Западе водружают торты, — на которых горкой выложена лапша, политая бульоном, с ломтиками говядины и вареных яиц.

Соусы сопровождают блюдо в отдельных плошках. Лапшу едят палочками – бульон после просто выпивается, так в странах Азии часто едят суп с лапшой.

«Каждый раз, когда я прихожу сюда, в глубине моего сердца рождается гордость за то, что я кореянка», — рассказывает одна из посетительниц ресторана «Окиру» авторам видеоролика.

Поварам же важно следить за температурой теста, из которого готовится лапша, и ни в коем случае не переварить ее.

Ahn Young-joon/AP Стеллажи с лапшой в супермаркете южнокорейского Сеула, 2014 год

В целом, кухня Северной Кореи довольно сильно отличается от южнокорейской из-за различий в климате. На севере Корейского полуострова куда прохладней, чем на юге, поэтому там сложно выращивать разнообразные овощи и специи. От этого – а еще от того, что страна беднее своего южного соседа – пища в Северной Корее обладает более простым и чистым вкусом, но не так богата овощными блюдами, как в Южной.

Впрочем, кимчи из капусты едят в обеих Кореях – и это тоже объединяет людей, до середины XX века живших в одной стране.