Мамы против Кейт: слишком хорошо, чтобы быть правдой

23 апреля, в 11.01, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила третьего ребенка в лондонской больнице Сент-Мэри. Около 18.00 она появилась на крыльце акушерского отделения в компании принца Уильяма с младенцем на руках. От момента появления на свет новорожденного сына прошло всего семь часов, но ничто в ее внешности не указывало на то, что всего несколько часов назад ей было не до появления на публике.

Это не первый раз, когда Кейт Миддлтон появляется перед толпой фанатов в безупречном виде вскоре после рождения малыша. Однако если раньше это всех восхищало, то теперь у публики вопрос: «Как это возможно?»

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Задавать его начали, прежде всего, молодые мамы, которые знают: после рождения малыша у женщины нет ни желания, ни возможности делать укладку, надевать туфли на каблуках и выходить на публику. Портал Mumsnet наводнили публикации женщин, которых смутил безупречный внешний вид мамы новорожденного принца, а одна из сотрудниц телеканала «Би-би-си», ведущая передачи Woman's Hour («Женский час»), Джейн Гарви написала в своем твиттере:

«Потрясающий внешний вид #ГерцогиниКембриджской сомнителен. Большинство женщин выглядят после родов, как мешки с картошкой. Я бы выложила свою фотографию, но после этого вам понадобится помощь». После этого она предложила женщинам, которые не боятся напугать своей внешностью пользователей соцсетей, выкладывать свои фотографии.

В комментариях к посту Джейн появилось множество снимков молодых мам вместе с новорожденными младенцами, сделанных вскоре после родов. Ничего ужасного в них нет – если только вы не считаете, что дама не имеет права появляться на публике без макияжа и в больничной сорочке.

Однако флешмоб стал весьма популярным: женщины Британии стали доказывать, что укладка, макияж, каблуки и платье от Дженни Пэкхэм недопустимы, если еще несколько часов ты переживала муки рождения.

«Я опубликовала это, потому что как молодая мама, считаю, что мы испытываем слишком много давления в Соединенном Королевстве», — написала одна из пользовательниц твиттера.

«Я считаю, что нужно показывать, как реально выглядят роды и материнство, чтобы другие матери не чувствовали себя одинокими», заметила другая. Корреспондент «Би-би-си» Нина Уорхерст также поддержала коллегу, выложив коллаж, сравнивающий ее саму и Кейт Миддлтон и написав: «Я справа, если что».

Большинство женщин сошлось во мнении, что герцогине стоило бы не появляться на публике, а покинуть больницу черед запасной ход, не тратя время на укладку и макияж и проведя его, скорее, с ребенком.

Сияющее и расслабленное лицо герцогини Кембриджской заставило женщин, знакомых с процессом, пожалеть мать троих детей:

вместо того, чтобы отдыхать, она вынуждена брать себя в руки, отдаваться в руки стилистов и визажистов наряжаться в каблуки, в то время как все, что хочется женщине после родов – это в душ и поспать.

Тем временем, СМИ объяснили, в чем секрет ее идеального образа – в работе стилистов, разумеется.

Как сообщала газета The Sun, прической Кейт Миддлтон занимается стилист Аманда Кук Такер – она же причесывала герцогиню и после рождения Джорджа в 2013-м, и после появления на свет Шарлотты в 2015-м. Издание утверждает, что на то, чтобы уложить волосы Кейт, стилисту требуется изрядное количество приспособлений – 13 щеток, 7 расчесок два фена и щипцы для завивки в количестве трех штук. За макияж отвечает визажист Арабелль Престон – она всегда сопровождает принцессу на важных мероприятиях.

Наряды для герцогини выбирает стилист и бывшая помощница Кейт Наташа Арчер --

ее появление в день рождения малыша стало для публики знаком того, что ребенок уже появился на свет и можно ожидать явления герцогов Кембриджских перед народом.

Уже в третий раз для выхода на публику после рождения ребенка она выбрала платье от Дженни Пэкхем, британского модельера, наряды которой всегда помогают Кейт продемонстрировать патриотизм.

Есть и еще несколько причин, по которым Кейт покинула больницу уже в день родов. По мнению журналистов, это было сделано для того, чтобы шумиха вокруг появления на свет королевского наследника не затягивалась – и зеваки, толпившиеся вокруг госпиталя и мешавшие другим роженицам, наконец, разошлись.

А кроме того, многие издания напомнили: срок, в течение которого женщине можно находиться в больнице после родов, в Великобритании весьма недолог – он составляет всего полтора дня. Прежде, чем выписать молодую маму из больницы, акушеры, разумеется, проверяют ее состояние и здоровье малыша, однако если все в порядке, в Соединенном Королевстве не видят оснований для того, чтобы оставлять женщину под присмотром врачей.

Впрочем, Кейт, разумеется, никто одну не оставят: медики продолжают следить за ее состоянием. А вот когда мы в следующий раз увидим ее на публике – это вопрос. Впереди у нее два важных события: день рождения дочери Шарлотты (2 мая ей исполнится три года) и свадьба принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится 19 мая. Так что, вероятно, надевать каблуки ей придется совсем скоро.