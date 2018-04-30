Лето близко: 7 секретов офисного дресс-кода

Подходящее нижнее белье

Мода на белые блузки и майки поверх черных бюстгальтеров осталась на студенческих дискотеках времен 2007 года. В приличном обществе просвечивающее белье воспринимают как признак вульгарности и отсутствия вкуса. Впрочем, правило касается не только бюстгальтеров темных оттенков, но и слегка просвечивающих кружев и бретелей, «невзначай» выглядывающих из-под одежды.

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И не оголяйте на работе плечи. Сидя за стационарным компьютером, вы рискуете выглядеть в глазах начальника так, будто забыли одеться.

Белая рубашка всегда выглядит выигрышно

Белая блузка — это классика жанра, способная сделать образ именно таким, как того требуют обстоятельства. Останавливаться на традиционном приталенном фасоне, который мы носили еще в 2010, совершенно не обязательно. Магазины предлагают множество вариаций этой модели от удлиненный рубашки до колен с боковыми разрезами до блузы с рукавами «летучая мышь».

На деловую встречу такую вещь можно сочетать с дудочками, а для рабочего дня в офисе подойдет юбка-карандаш и кюлоты.

Хорошим решением станут минималистичные аксессуары, способные подчеркнуть индивидуальность и создать свой собственных стиль из вполне привычных вещей.

Если все, что хотя бы относительно напоминает традиционную рубашку, вам приелось еще со времен школьной скамьи, присмотритесь к блузам с воланами, рукавами-фонариками или акцентными деталями на манжетах. Выглядеть это будет уместно, а находиться в такой вещи будет комфортно.

Все внимание на ноги

Те, кому офисный дресс-код позволяет носить обувь с открытым носом — настоящие счастливчики. Учитывая количество популярных в этом сезоне моделей, появляться в новой паре обуви можно трижды в неделю. Но не забывайте про главное правило: никаких вьетнамок на работе.

В ответ тем, кто готов спорить про неуместность шлепок с меховой отделкой, заявляем: эта модель для носки в городе, вьетнамки — только для пляжа.

Тех, кто все-таки решится приходить на работу в открытой обуви, искренне просим не забывать про педикюр — летом он необходим как никогда. Поверьте, нет более отталкивающего зрелища, чем неподстриженные ногти на ногах. Впрочем, если цветные лаки вас отталкивают, можно сделать выбор в пользу аккуратно подпиленных ногтей без покрытия.

Добавьте в свой гардероб юбки-миди

Да-да, мы все давно ждали возможности максимально прочувствовать долгожданные 20+ всем телом. И самым лучшим решением, на первый взгляд, кажутся юбки выше колен и шорты. Но только в том случае, если вы отдыхаете где-нибудь на побережье, в офисе подобное совершенно недопустимо. В конце концов, пожалейте своих коллег, им же еще работать.

Альтернативой может стать юбка-миди. Во-первых, в ней совсем не жарко. Во-вторых, это даже более женственная вещь, чем привычные мини. В-третьих, это правда уместнее на работе.

Разделите вещи на офисные и повседневные

Самая распространенная ошибка — приходить на работу в том, что вы купили для прогулок в выходные. Если ваша профессия не имеет отношения к креативной индустрии, про смешные леггинсы, аляповатые фасоны платьев, джинсовые шорты и даже серые унисекс майки стоит забыть. Оставьте все это для выходных — как минимум появится еще один стимул встать с дивана и пойти подышать свежим воздухом.

Выбросите джинсы с рваными коленками

Рваные джинсы потеряли свои позиции еще год назад. Сейчас этот предмет гардероба выглядит как ботинки Джефри Кемпбелл или брюки-зуавы. Во избежание статуса «антитренд» от подобного изделия стоит отказаться.

Впрочем, не одобряет подобный стиль и руководство, в большинстве случаев задаваясь вопросом «почему вы приходите в офис в рваной одежде?».

Откажитесь от черных вещей

Как показывает практика, зима в Москве длится от шести до девяти месяцев. Этого времени вполне достаточно, чтобы выйти в свет во всех фасонах черного цвета.

Не разрешайте себе носить черный ни при каких условиях, летом в ваше гардеробе должно появиться хоть какое-то разнообразие!

Если обстоятельства вынуждают все-таки сделать темный акцент в образе, отдайте предпочтение графитовому или темно-синему. Летом он будет смотреться значительно эффектнее черного.