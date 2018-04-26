Как мама: 5 раз, когда Кейт копировала принцессу Диану

4

Красное двубортное

В 2006 году будущая герцогиня Кэмбриджская была еще просто Кейт Миддлтон — выпускницей престижного колледжа Сент-Эндрюс и девушкой холостяка и повесы Уильяма. Но когда появляется возможность выйти замуж за принца, нужно играть по-крупному: на выпускной церемонии в военной академии будущего мужа Кейт появилась в ярко-красном пальто и большой черной шляпке. Что-то невероятно похожее когда-то надела Диана на Рождество в 1993 году, когда храброму офицеру было всего 11 лет.

За месяц до появления Кейт в академии молодой человек сделал ей предложение, от которого нельзя отказаться. Он пригласил ее приехать к его семье в Сандрингем в декабре и вместе отметить Рождество. До этого история британской короны не знала случая, когда чья-либо возлюбленная удостаивалась подобной чести без обручального кольца на пальце. Стоит отдать Миддлтон должное: не будучи официальной невестой Уильяма, ехать она отказалась, в итоге в тот год они все еще встречали Рождество порознь.