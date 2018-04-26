Как мама: 5 раз, когда Кейт копировала принцессу Диану

Любовь к розовому так же вечна, как страсть некоторых к леопардовому принту. Насыщенные оттенки идут далеко не всем, но к двум главным женщинам в жизни герцога Кембриджского пальто цвета фуксии отнеслись благосклонно. Принцесса Диана предпочла красочный наряд в июне 1990 года во время визита в Вестминстер, а Кейт в своем пальто уже с двумя рядами черных круглых пуговиц посетила центр Стивена Лоуренса, который создан для оказания помощи творческой молодежи. «А чем же дополнить такой смелый образ? Разумеется черным клатчем», — подумали стилисты двух королевских особ с разницей в 25 лет.
Так называемая «Polka dot» является универсальным принтом, и потому горячо любима всеми женщинами не только в Соединенном Королевстве. Обе принцессы не стали исключением. Неважно, куда вы направляетесь в платье в горошек — на соревнования по поло с последующей церемонией награждения, как сделала Диана в 1987, или, подобно Кейт, на студию кинокомпании Warner Brothers в 2013 году. Шотландская клетка или «tartan» для молодого поколения стала кошмаром еще со школьных времен, но Кэтрин и Диана знают, как создавать и возвращать тренды. Кейт в 2012 появилась на благотворительном мероприятии в своем родном Сент-Эндрюсе в принте с синей и серой клеткой, Диана в 1985 представила зеленую клетку во время поездки в Венецию.
Неизвестно, случайно или нет, но когда Кейт вышла из здания родильного крыла «Лидо» с новорожденным принцем 23 апреля, мы вспомнили появление Дианы перед журналистами на следующий день после рождения Гарри. Дело даже не в выборе того же места, а, скорее, в платье от Дженни Пэкхэм, которое было созвучно наряду «принцессы народа» своим красным цветом и белым воротничком. Разумеется, стоит сделать скидку на время года и изменчивую моду, ведь Гарри родился в сентябре 33 года назад, а его племяннику только 3 дня. На этом совпадения не заканчиваются: своего первенца Джорджа в 2013 году герцогиня Кэтрин вынесла в свободном платье в горошек, похожем на то, в котором принцесса Уэльская когда-то показала Уильяма в далеком 1982-м.
В 2006 году будущая герцогиня Кэмбриджская была еще просто Кейт Миддлтон — выпускницей престижного колледжа Сент-Эндрюс и девушкой холостяка и повесы Уильяма. Но когда появляется возможность выйти замуж за принца, нужно играть по-крупному: на выпускной церемонии в военной академии будущего мужа Кейт появилась в ярко-красном пальто и большой черной шляпке. Что-то невероятно похожее когда-то надела Диана на Рождество в 1993 году, когда храброму офицеру было всего 11 лет.
За месяц до появления Кейт в академии молодой человек сделал ей предложение, от которого нельзя отказаться. Он пригласил ее приехать к его семье в Сандрингем в декабре и вместе отметить Рождество. До этого история британской короны не знала случая, когда чья-либо возлюбленная удостаивалась подобной чести без обручального кольца на пальце. Стоит отдать Миддлтон должное: не будучи официальной невестой Уильяма, ехать она отказалась, в итоге в тот год они все еще встречали Рождество порознь.
Вдобавок к помолвочному кольцу матери принца Уильяма с 12-каратным сапфиром в окружении 14 отдельных бриллиантов Кейт «унаследовала» еще кое-что из шкатулки Дианы. Свадебный подарок от королевы Великобритании в виде золотой тиары, инкрустированной бриллиантами и каплями жемчуга, произвел немалый фурор, Тиара не только стала данью памяти матери жениха, но и оказалась прекрасным дополнением к свадебному наряду Кейт Миддлтон.