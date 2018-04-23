Мальчик или девочка: у герцогини Кембриджской начались схватки. LIVE

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Родильная палата, в которой сейчас рожает герцогиня Кембриджская, находится в акушерском отделении «Линдо» больницы Сент-Мери. «Газета.Ru» уже успела рассказать, что в сутки высококлассная палата обойдется членам королевской семьи в £5,9000 — в стоимость включены не только максимально комфортные условия для роженицы и отца будущего ребенка, но и услуги суммарно 23 акушеров и анестезиологов. Информация о том, что персонал больницы уже готовится к важным родам, поступила 9 апреля: перед отделением установили заграждения для представителей СМИ и специальные парковочные знаки.
Новорожденный малыш или малышка — как неудобно не знать пол будущего ребенка! — окажется пятым в очереди на королевский трон, подвинув своего дядю Гарри на шестое место.
Толпа, собравшаяся у крыла «Линдо» больницы Сент-Мэри, обсуждает, как долго будут проходить роды, и решает, что недолго, — пишет Daily Mail. В толпе немало опытных матерей, которые авторитетно заявляют: третий ребенок рождается довольно быстро. Для сравнения: принц Джордж родился у Кейт через 10 часов после начала схваток, его младшая сестра Шарлотт появилась на свет через два часа 34 минуты после того, как герцогиня Кембриджская приехала в больницу Сент-Мэри.
Накануне родов Кейт Миддлтон букмекеры объявили, какие имена британцы подобрали для будущего мальчика или девочки. Жители Англии уверены, что родится девочка, поэтому, как сообщает Independent, по количеству ставок лидируют женские имена — Мэри, Элис и Виктория. Многие британцы ставят и на Елизавету — те, кто ждет рождения принцессы, предполагают, что ее могут назвать в честь прабабушки. Но если это все же будет мальчик — а это ведь тоже возможно, — англичане ждут, принца назовут Альбертом, Джеймсом или Артуром.
Через 45 минут после того, как Кенсингтон официально объявил о то, что Кейт в больнице, у госпиталя Сент-Мэри собралась толпа репортеров и зевак. Смотреть там не на что, но желание быть причастным к великому событию никто не отменял.
То, что малыш появится в конце апреля, было известно заранее: Кенсингтонский дворец предупреждал об этом еще в октябре. После британский таблоид The Sun опубликовал даже точную дату — 23 апреля. И не ошибся.
О том, что Кейт Миддлтон, ранним утром была направлена в больницу Сент-Мэри, сообщил официальный твиттер Кенсингтонского дворца. До госпиталя, где для нее уже заранее было подготовлено крыло «Линд», она доехала на автомобиле в компании мужа, принца Уильяма.
Здравствуйте, дорогие друзья! Этот день будет ознаменован радостным событием: в Великобритании на свет появится очередной наследник (или наследница) престола. Прямо сейчас в больнице Сент-Мэри в лондонском районе Паддингтон герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон производит на свет третьего малыша. «Газета.Ru» не может оставить без пристального внимания это знаменательное событие.