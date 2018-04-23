Мальчик или девочка: у герцогини Кембриджской начались схватки. LIVE

Накануне родов Кейт Миддлтон букмекеры объявили, какие имена британцы подобрали для будущего мальчика или девочки. Жители Англии уверены, что родится девочка, поэтому, как сообщает Independent, по количеству ставок лидируют женские имена — Мэри, Элис и Виктория. Многие британцы ставят и на Елизавету — те, кто ждет рождения принцессы, предполагают, что ее могут назвать в честь прабабушки. Но если это все же будет мальчик — а это ведь тоже возможно, — англичане ждут, принца назовут Альбертом, Джеймсом или Артуром.