Странные дела без Путина: самые влиятельные люди мира

Американский журнал Time опубликовал ежегодный рейтинг «100 самых влиятельных людей мира» за 2018 год. Топ разделен на пять категорий: «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры», «Иконы» и «Титаны». При этом каждого человека, попавшего в рейтинг, описывает другая известная личность.

Примечательно, что в этом году в список не попал российский лидер Владимир Путин, который фигурировал в рейтинге Time с 2014 по 2017 год.

В соцсетях сразу же начали говорить о том, что исключение Путина из списка — это месть Запада за его международную политику. Как бы то ни было, редакция еженедельника заранее предупреждает, что ее выбор может значительно расходиться с мнением читателей.

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Отметим, что в прошлом году автором комментария о Путине стал бывший президент СССР Михаил Горбачев. «Я убежден, что Россия может добиться успеха только путем демократии. Россия готова к политической конкуренции, действительной многопартийной системе, честным выборам и систематической ротации правительства. Это должно определять роль и ответственность президента», — писал он.

При этом Time в этом году все же не до конца обделил вниманием российского лидера — в апреле европейская версия журнала поместила Путина на обложку. На ней президент предстал в образе царя.

Time Обложка журнала «Time» от 2 апреля 2018

Однако вернемся к рейтингу, который был опубликован накануне. В номинацию «Новаторы» попали хип-хоп-исполнительница Cardi B, олимпийская чемпионка, американская сноубордистка Хлои Ким, а также студенты, которые пережили стрельбу в школе Паркленда во Флориде 15 февраля текущего года. Молодые люди последние месяцы выступают за контроль оружия в стране.

Их попадание в топ прокомментировал бывший президент США Барак Обама. Он считает, что подростки имеют право доказать: Америка «может быть лучше». Экс-президент отметил, что молодые лидеры заняты общим делом с афроамериканцами и латиноамериканцами — невинными жертвами насилия с применением оружия. «Они достигают возраста голосования, вероятность значимых изменений будет неуклонно расти», — добавил он.

В разделе «Деятели искусства» оказались актеры Николь Кидман, Хью Джекман, а также 14-летняя Милли Бобби Браун, известная ролью девочки по имени Одиннадцать в сериале «Очень странные дела». Она стала самым молодым лауреатом рейтинга. Также в раздел попали дизайнер Кристиан Сириано, художница Джуди Чикаго и телеведущий Джимми Киммел.

Ведущий популярного американского шоу «Jimmy Kimmel Live» оказался в рейтинге не благодаря шуткам, а благодаря речи, посвященной его новорожденному сыну. В начале одного из выпусков своего шоу Киммел рассказал, что его сын родился с серьезным пороком сердца.

«В прошлый понедельник доктор вскрыл его грудную клетку и исправил один из двух дефектов в сердце моего крошечного сына», — сказал ведущий. Он отметил, что его семье пришлось очень тяжело, и поблагодарил всех за поддержку. В конце своей речи Киммел призвал конгрессменов задуматься о детях, которые должны получать медстрахование бесплатно, так как в то время политики осуждали закон об отмене страховки, финансируемой государством.

Список «Лидеров» возглавил американский президент Дональд Трамп — текст о нем написал сенатор-республиканец Тед Круз.

«Пока всякие умники были одержимы «твитами», он работал с конгрессом по вопросу сокращения налогов для нуждающихся семей. Пока богатые знаменитости кричали, что покинут страну, он возвращал рабочие места и промышленность. Пока болтуны предсказывали Армагеддон, сильная позиция президента Трампа по Северной Корее поставила Ким Чен Ына на колени», — выразил свое мнение Круз.

В «Лидеры» попали и принц Гарри со своей невестой невестой Меган Маркл, а также глава КНДР Ким Чен Ын.

Статью о северокорейском лидере написала девушка, которой удалось сбежать из страны и рассказать свою историю в двух книгах. Она назвала его «самым опасным человеком на планете».

«Новый год мог подарить кому-то надежду, что Ким Чен Ын не так плох, как казалось: он объединился с Южной Кореей на Олимпиаде, пригласил президента Трампа, остановив испытания ядерного оружия. Я так надеялась на него в 2011 году, когда он пришел к власти, зная, что он изучал основы демократии и капиталистического общества в Швейцарии. Но он оказался даже хуже, чем его отец», — написала она.

Поп-звезд и деятелей культуры Time объединил в номинацию «Иконы» — в нее попали певицы Дженнифер Лопес, Кеша и Рианна. Последнюю описала британская исполнительница Адель — она рассказала о своих первых впечатлениях от ранних хитов Рианны, в частности, от песни «Umbrella».

«Иконами» также стали основательница движения #MeToo Тарана Берк и авторы расследования о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна Ронана Фэрроу, Джоди Кантор и Мэган Туэй.

«Титанами» редакция американского журнала назвала лучших представителей своей сферы деятельности. Среди них оказались теннисист Роджер Федерер, телеведущая Опра Уинфри и основатель компании Tesla инженер Илон Маск.

Небольшую статью о Уинфри опубликовала актриса и продюсер Тиффани Хэддиш. «У Опры было трудное детство, но она преодолела все трудности. Несмотря ни на что она идет к своим целям и добивается их. Она осуществила свои мечты, и я, смотря на нее, тоже смогла это сделать», —заявила Хэддиш.

Илона Маска описал российский бизнесмен, основатель DST Global Юрий Мильнер. «Он один из немногих людей, которые не только думают о благополучии нашей цивилизации в будущем, но и что-то делают для этого: например, готовят условия для создания жизнеспособной колонии на Марсе», — написал Мильнер.

Предприниматель убежден, что новаторский дух канадско-американского инженера «перенесет человечество в следующее тысячелетие и дальше».

«Предположим, что в 3000 году Time опубликует список 100 самых влиятельных людей тысячелетия. Кто из нашего поколения войдет в него?», — задается вопросом Мильнер и сразу заявляет, что Маску это бы удалось.

Отметим, что впервые американский еженедельник «Time» опубликовал рейтинг «100 самых влиятельных людей мира» в 1999 году. Редакция журнала объясняет, что в топе оказываются люди, оказывающие наибольшее воздействие на мировую обстановку. Рейтинг также может включать различные организации, объединения и собирательные образы.