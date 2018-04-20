Разошлись: за что критикуют конкурсы красоты

В мире существует несколько сотен конкурсов красоты: мировые и региональные, для замужних и незамужних женщин, для подростков и даже для детей. За ними следят, их участниц обсуждают, а фотографии пристально рассматривают. Однако с каждым годом становится понятнее: в современном мире нельзя оценивать людей по экстерьеру.

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В реальном мире женщины и мужчины любого возраста достойны уважения и признания за свои амбиции, культуру, взгляды, работоспособность. Имеют ли для общества на этом фоне большое значение внешние данные? Несомненно, но этому значению пора перестать быть приоритетным.

Правила

Правила и критерии всех крупных конкурсов красоты примерно одинаковые: помимо наличия гражданства представляемой страны, номинантки обязаны придерживаться здорового образа жизни, не должны иметь отношение к эротике или порнографии, а также татуировки и судимости. Дальше — интереснее:

одной из задач мисс Россия, например, является пропаганда нравственных и семейных ценностей и «укрепление позитивного образа России в международном сообществе».

В обязательную программу конкурса входят дефиле в купальниках, вечерних платьях, конкурс талантов и интеллектуальное задание.

Мисс Россия VS Мисс Америка

Главный приз конкурса «Мисс Америка» — это внушительная стипендия на обучение в размере $50 тысяч, помимо этого победительница получает «шестизначную сумму и годовую оплату всех представительских расходов во время своего царствования». Также «Мисс Америка» обязана работать с социальными службами для поддержки детей, семей, пожилых людей, ветеранов и бездомных.

Обладательница титула «Мисс Россия» получает огромную корону из драгметаллов и денежный приз в размере 3 млн рублей. В 2018 году в лучших традициях шоу Якубовича триумфатору конкурса Юлии Полячихиной подарили также автомобиль.

Масштабный конкурс «Мисс Америка» более ориентирован на современную женщину, чем российский. Сравните: вопросы американцев на интеллектуальном конкурсе касаются политических проблем

а новой Мисс России задали вопрос о том, с каким видом искусства ее познакомили в детстве родители и как эта встреча повлияла на ее жизнь.

Кстати говоря, Юлия Полячихина ответила благодарностью своему тренеру по фитнес-аэробике, сопроводив это словами «этот вид спорта заложился у меня в душе».

Мисс Америка-2018 Кара Мунд из Северной Дакоты в аналогичном испытании отвечала на вопрос о правильности решения Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения, которое является международным объединением в борьбе с климатическими изменениями. Мисс Мунд не согласилась с решением США, заявив, что стране необходимо сесть за стол переговоров вместе с другими державами перед лицом опасности изменения климата. Разумеется, в данной ситуации можно сделать скидку на то, что в России 2018 год посвящен балету и искусству, но от красавиц в Соединенных Штатах почему-то ожидают не только гордости за свою большую и красивую страну.

Скандалы на конкурсах

Главным предметом для обсуждения каждый год становятся ответы участниц, не отличающихся эрудированностью. Примем во внимание тот факт, что девушки нанимают специальных тренеров, главная задача которых — «натаскать» на актуальные темы.

Подобные мероприятия любят устраивать студенческие советы многих вузов в России и всего мира, но периодически закрадывается мысль о целесообразности позиционирования девушек как красивой игрушки, некоего подобия украшения.

10 апреля студенты и преподаватели Высшей Школы Экономики отменили финансовую и административную поддержку конкурса «Мисс НИУ ВШЭ» и аргументировали это отходом от либеральных ценностей университета. За 10 лет существования конкурса в его стенах студенческий совет сумел добиться отмены только части, где студентки на глазах своих однокурсников и преподавателей дефилировали в купальниках.

Детская красота

Отдельного упоминания заслуживает такое явление, как детские конкурсы красоты. Франция на законодательном уровне запретила проведение подобных мероприятий на своей территории, поскольку это создает неправильный посыл для юных участниц: детей детсадовского возраста ярко красят и причесывают, ставят на каблуки и одевают в пышные короткие платьица.

О бесспорном вреде конкурсов красоты для детей на просторах интернета не говорят только самые ленивые, и в случае возникновения полемики всегда побеждает простой аргумент — у ребенка должно быть детство.

Психологи утверждают, что в этой ситуации происходит так называемая «гиперсексуализация» образа маленького ребенка, что не только ломает его психику, но и увеличивает вероятность случаев педофилии. Термин был создан сексологами несколько лет назад и буквально означает «позиционирование ребенка как взрослого в миниатюре». И хотя в том, чтобы наряжаться, нет ничего дурного, на детских конкурсах красоты существует ожидаемая модель поведения, а она существенно отличается от детской. Это даже не самое страшное — девочки и мальчики привыкают к мысли, что успех в жизни целиком зависит от их внешнего вида.