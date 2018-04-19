Вербовка коктейлем: как шпионка помогла создать Израиль

Иоланду Хармер называли еврейской Матой Хари — но не совсем справедливо. Исполнительница экзотических танцев, шпионившая во время Первой мировой войны в пользу Германии, имела мало общего с египетской еврейкой, убежденной сионисткой и светской львицей, которую в 1945 году завербовало Еврейское агентство («Сохнут») для шпионажа в пользу будущего еврейского государства. Единственное сходство, пожалуй, — тот факт, что и Мата Хари, и Иоланда Хармер пользовались своим магнетическим воздействием, которое они оказывали на мужчин, для того чтобы вытягивать из них информацию. А поклонников и у Маты Хари, и у Иоланды Хармер было действительно много — и весьма влиятельных.

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Иоланда Габай (Хармер, или Хар-Мор — это ее ивритское имя) родилась в 1913 году в Александрии. В 17 лет она вышла замуж за предпринимателя Жака де Боттона, но через несколько лет развелась. В браке родился сын Жильбер, тоже предприниматель, — он отец знаменитого французского философа Алена де Боттона.

Ее завербовал глава политического отдела Еврейского агентства Моше Шарет на коктейльной вечеринке в Каире — в 1945 году ей было 32 года, она была разведена (Хармер — ее девичья фамилия) и воспитывала сына.

Вербовка произошла после того, как Моше Шарет узнал, что у египетской красавицы-журналистки, звезды светских раутов еврейские корни и она искренне предана идеям сионизма. Разумеется, для Хаганы — подпольной еврейской военной организации, действовавшей в Палестине с 1920 по 1948 год во времена Британского мандата, — египтянка, о еврейском происхождении никто не подозревал, была находкой. Иоланда была весьма популярна в высшем обществе и могла обеспечить себе доступ к самым высокопоставленным чиновникам. А будущим израильтянам непременно нужно было знать, что планируют делать власти арабских государств, когда срок действия мандата окончится.

Моше Шарет, приехавший с визитом в Каир, убедил популярную журналистку шпионить в пользу будущего еврейского государства: она согласилась добывать данные о планах арабских государств относительно палестинских земель и передавать их евреям, боровшимся за создание на территории, подмандатной Великобритании, собственного государства.

После той судьбоносной встречи на вечеринке Иоланда Хармер вошла в окружение египетского короля Фарука и завела там множество полезных (будущему Израилю, разумеется) знакомств. Ей доверяли старшие редакторы крупнейшей египетской газеты Египта «Аль-Ахрам». Главный помощник Абдула Рахмана Хассана Аззама, в то время первого генерального секретаря Лиги арабских государств, и сын Амина Аль-Хусейни, Великого муфтия Каира, пытавшегося предотвратить создание на палестинской территории государства Израиль, были в числе ее самых горячих поклонников — и, не зная этого, важными источниками информации.

Иоланда предоставляла палестинским поселенцам, стоявшим у истоков основания Израиля, важную информацию стратегического значения — в том числе тексты резолюций Лиги арабских государств 1947 и 1948 годов, которые заявляли, что намерены «пожертвовать политическими и экономическими интересами арабского мира, чтобы спасти арабскую Палестину».

Она раскрывала военные планы арабских стран, намеченные на период окончания действия Британского мандата в 1948 году.

Иоланда много раз рисковала жизнью, чтобы добыть нужную евреям-поселенцам информацию. В июле 1948-го, когда государству Израиль исполнилось около двух месяцев (независимость была объявлена 14 мая 1948 года, но День независимости празднуют по еврейскому календарю), ей перестало везти. Ее разоблачили и арестовали. Ей могла бы грозить смертная казнь — впоследствии в истории Моссада были случаи, когда местные жители, завербованные израильской разведкой, были убиты. Однако ей помогли все те же связи в правительственных кругах. Иоланду Хармер освободили и выслали во Францию. Здоровье ее ухудшалось, но во Франции она продолжала работать на ближневосточное отделение израильского Министерства иностранных дел. В Париже она поддерживала связи с египетскими друзьями, по-прежнему передавая Израилю информацию.

В 1959 году Иоланда Хар-Мор умерла, проиграв в многолетней борьбе с раком. Сейчас в Иерусалиме существует площадь ее имени — имени первой в истории израильской разведки женщины-шпионы.