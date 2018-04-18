Саудовская Аравия стала модной: кому это выгодно?

Саудовская Аравия всегда была одной из самых консервативных и закрытых стран. Женщинам нельзя было сидеть с мужчинами в кафе, ездить за рулем посещать спортивные мероприятия. А запрет на концерты и кинотеатры и вовсе распространялся на представителей обоих полов. Представить себе, что власти страны разрешат устроить показ мод с молодыми моделями, расхаживающими по подиуму на высоких каблуках, было невозможно.

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Однако пришедший к власти в середине 2017 года принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд решил вывести страну на новый уровень: в течение года в Саудовской Аравии появится первый кинотеатр, пройдет более 5 тыс. концертов, а водить машину женщинам уже разрешено.

Перспективной отраслью принцу показалась и индустрия моды,

и в Саудовской Аравии впервые прошла Неделя моды. Несмотря на тщательную подготовку (на протяжении пяти месяцев ей занимался Арабский совет моды, который провел уже пять недель моды в Дубае), мероприятие чуть было не сорвалось – десятки иностранных журналистов и зрителей не смогли вовремя получить визы. Организаторы нашли выход и перенесли мероприятие на неделю позже. Во избежание непредвиденных ситуаций, для сотрудников средств массовой информации была подготовлена информационная памятка с 14 пунктами, в которых перечислялись самые важные местные законы и обычаи. Например, журналистам напомнили, что в стране запрещен алкоголь, а однополые отношения и внебрачные сексуальные отношения являются «незаконными и могут подвергаться суровым наказаниям».

В качестве подиумной площадки на территории роскошного отеля крупной международной сети была построена роскошная палатка. Внутри – украшенные лепниной стены и потолки, массивные люстры с хрусталем, обеденные столы, заставленные угощением для гостей, и большой экран, на котором крутилось видео с рекламой новинок немецкого автомобильного концерна. Управляли автомобилями местные модели, одетые в абайи.

Всего на неделе моды было 1,5 тыс. гостей. Однако

посмотреть сами показы могли только женщины, мужчинам разрешено было лишь посетить прием в честь открытия мероприятия.

Из-за отсутствия мужчин на показе от дресс-кода для местных женщин было решено отказаться – большинство из них отдали предпочтение скромным элегантным платьям и комбинезонам. А вот делать селфи на неделе моды было категорически запрещено: таким образом организаторы решили избежать возможности попадания в социальные сети фотографий женщин без абайи.

На подиуме свои коллекции представили кутюрье из 14 стран, среди которых были Ливан, Китай, Индонезия, Италия, Саудовской Аравии, США, ОАЭ, Польша, Франция и даже России. Впрочем, известных широкой публике имен в этом списке почти не оказалось. Так, Америку представляли бренд LaQuan Smith и опальный модный дом Marchesa, совладелицей которого является Джорджина Чапман, бывшая жена Харви ВАйнштейна. От Италии были Antonio Marras и Bruno Caruso, от Франции – Ingie Paris, а российскую моду представил бренд, специализирующийся на свадебных платьях, Nadezda Yusupova. Исключение составили, разве что, хедлайнеры недели моды – Жан-Поль Готье и Роберто Кавалли.

В том, что неделя моды добралась и до Саудовской Аравии, нет ничего удивительного. По словам почетного президента Арабского совета моды принцессы Нур бин Фейсал Аль Сауд, страна всегда интересовалась модой, а мода, несмотря на стереотипы, не считается табуированной темой.

Впрочем, идея сделать местное население более модным, кажется второстепенной. Скорее, организаторы хотели привлечь международное внимание к Саудовской Аравии. «Запуская «Неделю арабской моды» в Эр-Рияде, мы собираемся не просто организовать событие мирового класса в сфере дизайна. По нашему мнению,

индустрия моды даст толчок развитию таких отраслей нашей экономики, как туризм, гостиничный бизнес, торговля.

Наша сфера развлечений – в числе самых быстро развивающихся в мире», — сказала директор «Недели арабской моды» по Саудовской Аравии Лейла Иса Абузейд на встрече с журналистами.