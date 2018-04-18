Всеобщая бабушка: кто боялся Барбары Буш

Во вторник, 17 апреля, не стало Барбары Буш – она ушла из жизни в 92 года. Еще в воскресенье, незадолго до смерти, он отказалась от лечения в больнице: супруга 41 президента США Джорджа Буша-ст. долгое время страдала от обструктивной болезни легких и сердечной недостаточности, и зная, что жизнь ее подходит к концу, предпочла встретить кончину дома, в окружении близких людей. Умение любить – прежде всего, родных, но не только, — оказалась чертой, благодаря которой американцы не прекращали любить Барбару Буш даже тогда, когда в 1992-м рейтинг ее мужа упал до 29 процентов.

Всенародная мама и бабушка — теплая, добрая, домашняя, скромная, она предпочитала держаться на публике в тени мужа, но, не желая этого, обходила его в рейтинге одобрения американцев. Потому что своя.

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Она встретила Джорджа Буша-ст. в 16 лет на рождественских танцах, а вышла за него в 19, дождавшись его из армии. Несколько лет они переписывались, а когда однажды будущий муж попросил у ее матери фотографию Барбары, ты выслала ему снимок, сделанный несколькими годами ранее – это было фото девочки-подростка, обнимавшей щенка. «Бедный Поппи! — писала она потом. – Он подумал, что встречается с 12-летней. Закончив школу, я еще раз сфотографировалась, и на этот раз, по крайней мере, без собаки».

Они поженились в 1945-м – Барбара потом говорила, что вышла за человека, который впервые его поцеловал. В браке у них родилось шестеро детей – Джордж-мл., Робин, Джеб, Нил, Марвин и Дороти – однако когда маленькой Робин не исполнилось и четырех лет, она умерла от лейкемии, буквально в Барбары на руках. «Из-за Робин, — сказала на однажды, — мы с Джорджем больше любим каждого человека на свете».

В течение тех восьми лет, что Джордж Буш-ст. занимал должность вице-президента США в администрации Рональда Рейгана, они с Барбарой культивировали образ «простых американцев», таких же, как все – в противоположность изысканным Рейганам. С приходом Буша в Белый дом уже в качестве президента ничего не изменилось: Барбара Буш по-прежнему предпочитала оставаться матерью семейства, которой более близки интересы народа, чем игры политиков. Она не стеснялась носить фальшивый жемчуг – и признаваться в этом, — пекла печенье, вязала, даже плела кружево, откровенно говорила о себе как о человеке, который не любит соперничать с людьми. Но при этом не отказывалась выполнять роль первой леди США и занималась благотворительностью, борясь со СПИДом, безграмотностью, бедностью.

Не стоит, впрочем, думать, будто Барбара Буш была всего лишь доброй безобидной домохозяйкой. В августе 1992 года журнал Vanity Fair опубликовал материал, в котором первая леди США представала не только добродушной женой президента, но и человеком, который держал в страхе весь персонал Белого дома.

Собеседники издания, согласившись говорить о ней анонимно, называли ее «сложной», «требовательной», «аристократичной», «твердой, как гвозди».

«Когда она хмурилась, — рассказывал один из членов избирательного штаба Буша-ст. 1988 года, — множество людей начинало дрожать».

Став первой леди США, она всем своим видом подчеркивала, что у нее нет ничего общего с ее предшественницей Нэнси Рейган. Не будет ни безупречной укладки, ни элегантных костюмов, ни брошей. «Во время инаугурационной недели в 1989-м она безошибочно уколола свою предшественницу, скопировав ее стиль в одежде: «Пожалуйста, обратите внимание: укладка, макияж, дизайнерское платье, — сказала она на одном из мероприятий. – Хорошенько полюбуйтесь на меня на этой неделе, потому что это будет только неделю», — писал о ней Vanity Fair.

Да, она была остра на язык, но умела посмеяться не только над другими, но и над собой – над внешностью, нарядами, объемом талии. Но другим насмешек не позволяла. Зато она тщательно следила за тем, какой ее показывает пресса, своим пиаром она занималась сама. Она четко знала, какое сообщение хочет донести до общественности: однажды, например, она сфотографировалась, держа на руках малыша, больного СПИДом, чтобы показать – ВИЧ не передается при помощи прикосновений.

Себя она называла «всеобщей бабушкой» — она говорила «люди любят меня, потому что я честная, люблю детей и обожаю своего мужа». Таких бабушек, как она, действительно любят и боятся – потому что они всегда желают нам добра и готовы заботиться о нас день и ночь, но горе нам, если мы будем их расстраивать.