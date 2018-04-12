Назло изменам: в семействе Кардашьян — пополнение

В больнице Кливленда в четверг около 4 утра по местному времени 33-летняя телезвезда и предприниматель Хлои Кардашьян родила девочку. У новорожденной пока что нет имени, и молодая мама еще не успела сообщить об этом важном событии в соцсетях.

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Известно, что ее мать Крис Дженнер и сестры Кортни и Ким Кардашьян после сообщения о схватках немедленно прибыли в Кливленд, куда Хлои приехала из Лос-Анджелеса к своему бойфренду. Отец ребенка — Тристан Томпсон — баскетболист, играющий за команду Cavaliers. Несмотря на сообщения о его изменах, Хлои не стала запрещать Тристану посещать ее в родильной палате.

Во вторник, 10 апреля, издание The Daily Mail сообщило, что бойфренда Хлои Кардашьян в одном из ночных клубов Нью-Йорка журналисты засекли за интересным занятием: он болтал и целовался с неизвестной брюнеткой. Позже выяснилось, что эта девушка — Лани Блэр, 28-летняя модель, работающая в стриптиз-баре.

В тот же вечер Лани и Тристан были замечены в отеле, в котором остановился Томпсон. Они провели несколько часов вместе, а на следующее утро Лани снова видели в том же отеле.

10 апреля в сеть попали другие доказательства измены Томпсона. Как оказалось, Тристан обманул Хлои еще в октябре прошлого года, когда она уже была на третьем месяце беременности. На видеозаписи, которая была сделана в одном из кальянных лаунджей Вашингтона, видно, как две девушки целуют и обнимают баскетболиста.

Несмотря на эти печальные новости, известно, что Тристан Томпсон все же прибыл в больницу. Хлои уверяет, что сумела утаить свои чувства от ребенка, однако вполне возможно, что нервное напряжение могло стать причиной преждевременных родов, поскольку рождения ребенка не ждали раньше конца апреля.

Новорожденная девочка — первый ребенок Хлои, в то время как у Тристана уже есть годовалый сын, родившийся в предыдущих отношениях.

В сентябре 2016 года спортсмен бросил свою беременную девушку Джордан Крэйг и начал встречаться с Хлои Кардашьян. А уже в декабре Джордан родила сына, мальчика назвали Принс.

В то же время бывший муж Хлои, 38-летний двухкратный чемпион НБА Ламар Одом, беспокоится за свою бывшую супругу. Он «ужасно расстроен» новостью, что Хлои Кардашян оказалась в самом центре неприятного скандала на поздних сроках своей первой беременности.

«Ламар совершенно точно хотел бы возобновить отношения с Хлои, поскольку осознал, что вел себя не лучшим образом, пока они были вместе», — сообщил источник в интервью UsWeekly в среду, 11 апреля. Он мог бы позвонить ее матери, Крис, но не хочет вторгаться в ее жизнь накануне крайне важного события.

В 2015 году Одома нашли без сознания на полу одного из борделей в районе Лас-Вегаса.

Бывший спортсмен провел там несколько дней под воздействием алкоголя и наркотиков и в компании девушек легкого поведения. В результате передозировки средств, повышающих потенцию, он впал в кому и провел четыре дня в критическом состоянии. Хлои приехала в больницу, чтобы поддержать Ламара, однако приняла решение с ним развестись.

Ранее 20-летняя модель Кайли Дженнер из семьи Кардашьян впервые стала мамой. Об этом она сообщила в своем инстаграме 4 февраля, спустя три дня после родов.

«Я прошу прощения за то, что держала вас в неведении посреди всех этих предположений. Я понимаю, что вы привыкли к тому, что я беру вас с собой во все приключения. Моя беременность стала тем (приключением), которое я предпочла не совершать на глазах у всего света», — написала она. Дженнер также поблагодарила своих родителей и друзей. Девочку назвали Сторми.

А 15 января Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст стали родителями в третий раз, у них родилась дочка, которую назвали в честь города — Чикаго. Об этом они сообщили в блоге Кардашьян.

«Канье и я рады сообщить о появлении на свет нашей здоровой, прекрасной девочки. Мы безмерно благодарны суррогатной матери, которая воплотила нашу мечту», — говорится в сообщении.

Выносила и родила ребенка для пары суррогатная мать, которая не знала, что рожает для Ким Кардашьян и Канье Уэста. Будущие родители опасались, что она не захочет носить ребенка именно для них.

У пары уже есть два ребенка — дочь Норт Уэст и сын Сейнт Уэст.