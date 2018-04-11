Великая иммигрантка: на кого Брэд Питт променял Джоли

В окружении Брэда Питта появилась новая женщина — эффектная брюнетка Нери Оксман, широко известная в архитектурных кругах. Нери Оксман — профессор Массачусетского технологического института, дизайнер и художник, работы которой выставлены в ведущих музеях. Впрочем, не меньшее восхищение вызывает и ее внешность: в свои 42 Оксман выглядит на 27, находится в прекрасной физической форме и обладает великолепным вкусом.

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Знакомство состоялось еще в прошлом году, когда актер обратился в архитектурное бюро для совместного проекта. Архитектура всегда интересовала Питта ничуть не меньше, чем кино. «Хотя съемки — это моя карьера, архитектура — моя страсть», — говорил актер в интервью The Telegraph в 2008 году, когда участвовал в проектировании гостиничного комплекса в Дубае.

Кто такая Нери Оксман?

Нери Оксман родилась и выросла в Израиле. Ее детство прошло «между культурой и архитектурой» — Нелли проводила время в саду своей бабушки и архитектурной студии родителей. Видимо, именно такой образ жизни сказался на ее выборе профессии — сейчас она занимается дизайном и искусством.

Оксман широко известна в кругах деятелей искусства, ее даже называют человеком, который опередил свое время. Ее работы были представлены на выставках Нью-Йоркского музея современного искусства, Центра Помпиду в Париже, Музея прикладного искусства в Вене, Бостонского музея изящных искусств.

В 2014 году Нери Оксман вошла в список великих иммигрантов Америки и стала обладательницей премий двух крупных фондов: Карнеги и Вильчека, которые вручаются иммигрантам, сделавшим вклад в развитие американского общества благодаря своим достижениям в различных областях науки.

Вкладом Оксман стали передовые дизайн-технологии.

На данный момент она ведет собственную программу в знаменитом Массачусетском технологическом институте, где вместе со своей командой проводит исследования, которые пересекаются с дизайном, цифровой обработкой, материаловедением и синтетической биологией. В описании ее деятельности на сайте университета написано, что Оксман придумала термин и стала первопроходцем в области исследования «Материальной экологии». «Материальная экология рассматривает вычисление, производство и сам материал как неотъемлемые составляющие дизайна», — раскрывает это понятие сайт.

Архитектор уже была замужем, причем за лауреатом музыкальной премии «Грэмми» композитором аргентинского происхождения Освальдо Голиховым. Чета распалась несколько лет назад, причина развода осталась неизвестной.

Ключевой вопрос, который больше всего интересует общественность, — что же на самом деле связывает актера и архитектора. Источники, близкие к окружению Брэда Питта и Нерри Оксман, утверждают, что пока роман между новыми знакомыми еще не начался. «Сразу после знакомства они стали близкими друзьями. У них так много общих интересов: архитектура, дизайн, искусство. Их отношения нельзя назвать романом, но Питт восхищается Оксман, и ему очень интересно проводить с ней время», — цитирует Harper's Bazaar слова источника, близкого к окружению.

А как же Дженнифер Энистон?

Еще несколько недель назад в прессе появилась информация о воссоединении Брэда Питта и его первой жены Дженнифер Энистон. Виной всему стал выход нового номера американского таблоида Star, на обложке которого была фотография целующихся экс-супругов. Изначально фотография даже не вызвала никаких сомнений: еще в декабре минувшего года

Брэд Питт называл свой развод с Энистон громадной ошибкой, а брак с Джоли — двенадцатью кругами ада.

Логично было предположить, что после такого заявления Питт сделает все возможное, чтобы наверстать упущенное. Кроме того, теперь свободна и сама Дженнифер — в феврале актриса заявила о расторжение брака с Джастином Теру. Однако радоваться воссоединению бывших возлюбленных поклонники могли недолго: фотография оказалась обычным фотошопом. Об этом сообщило издания Gossip Cop, которое специализируется на опровержении мифов о представителях шоу-бизнеса. Выяснилось, что фотография «склеена» из снимков 2009 года, на котором Дженнифер целовалась с актером Джейсоном Бейтманом, и 2010 года, где Питт целует Джоли.