Миллион в сутки: где рождаются принцы и принцессы

На протяжении длительного времени место рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма оставалось загадкой. По слухам, герцогиня собиралась рожать дома под присмотром королевских врачей, однако в результате выбрала уже привычное место — больницу Сент-Мэри в центральном районе Лондона Паддингтон. Здесь появились ее дети Джордж и Шарлотта.

Toby Melville/Reuters Королевская семья: принц Чарльз с супругой Камиллой, принц Уильям, на его фоне принц Гарри, Кейт Миддлтон с детьми, королева Елизавета II с супругом Филиппом

Больница Сент-Мэри, а точнее ее эксклюзивное крыло «Линдо» — уже проверенное королевской семьей место. Здесь же принцесса Диана рожала Гарри и Уильяма.

Крыло «Линдо» больше напоминает пятизвездочный отель, чем больницу, например, к услугам рожениц есть номера категории «люкс» или «делюкс». Цены соответствующие: стандартный пакет номера, включая однодневное пребывание, стоит от 500 тыс. рублей, а пакет люкс — от 570 тыс. руб. с дополнительной стоимостью в размере около 100 тыс. руб. за оба пакета.

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Люкс из двух комнат, одна из которых используется как гостиная, со всеми возможными пакетами помощи, которые также выросли в цене с момента рождения первого ребенка Уильяма и Кейт может обойтись королевской семье примерно в 700 тыс. рублей за сутки.

В каждом люксе есть спутниковое телевидение с основными международными каналами, радио, телефон на прикроватной тумбочке, холодильник, бесплатный Wi-Fi и ежедневные газеты. Отдельного внимание заслуживает меню. Все блюда готовятся на отдельной кухне из свежайших продуктов, родственникам предлагают послеобеденный чай, чтобы отпраздновать появление нового члена семьи. Для желающих здесь также доступна отличная винная карта. Гостиная достаточно просторна, чтобы вместить всех своих близких родственников, а если отец новорожденного не захочет расставаться с семьей ни на минуту, для него с радостью приготовят дополнительное спальное место.

«Мы делаем все, обеспечивая современную и домашнюю обстановку, чтобы вы могли начать вашу новую или расширенную семейную жизнь», — говорится на сайте отделения «Линдо».

Для рожениц в «номере» также приготовлены туалетные принадлежности и доступна услуга вызова массажиста или врача. Самое же главное в «Линдо» — уровень медицинской помощи. Например, за рождением дочери герцогини Кембриджской Шарлотты в родовом отделении наблюдали королевский хирург-гинеколог Гай Торп-Бистон и несколько его помощников, в то время как всего в крыле находилось более десятка экспертов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в общей сложности 23 анастезиолога и педиатра.

Принц Уильям и Кейт решили не узнавать заранее пол младенца, и оставить это для себя и всех остальных в секрете. Предположительная дата появления третьего ребенка Уильяма и Кейт на свет — 23 апреля, но быть начеку королевской семье и команде врачей нужно уже в середине месяца. В больнице уже готовятся к родам члена королевской семьи. Так,

на территории больницы Сент-Мэри уже введен ограниченный доступ, в пределах частной родильной палаты «Линдо» установлены специальные барьеры, а на парковках выставлены знаки безопасности.

Также уже создано отдельное пространство для средств массовой информации, где разместятся телевизионные экипажи, журналисты и фотографы, которые соберутся сразу после родов герцогини.



Стоит отметить, что всемирно известный акушерский отдел «Линдо» является не только эксклюзивным крылом для высокопоставленных и богатых семей, но и отделом, специализирующимся на сложных беременностях и родах, а также недоношенных детях в подразделении «Винникотт».

В 2006 году Уильям посетил отремонтированный отдел новорожденных в Сент-Мэри, где лежали два крошечных недоношенных младенца, один из которых весом всего 2,2 кг. Отдел «Винникотт» заботится о наиболее критически больных новорожденных в Великобритании. Здесь лечат около 350 больных и недоношенных детей со всей страны каждый год, ухаживая за 18 младенцами одновременно.