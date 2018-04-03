«Дьявол» собрался в отставку: кто заменит даму-командора

По слухам из многочисленных источников, 68-летняя Анна Винтур, главный редактор американского издания Vоgue, собралась уходить на покой после выпуска сентябрьского номера. 3 апреля представитель Condе Nast, издательского дома, который выпускает Vogue, опроверг эту информацию в интервью с порталом Page Six. «Мы категорически отрицаем эти слухи», — заявил он.

Однако издательство явно чего-то не договаривает — дальнейшие планы Винтур спикер не назвал.

Нежелание разглашать эту информацию может быть связано с вероятным падением акций дома в случае ее отставки, ведь когда уходит великая эпоха перед людьми возникают туманные перспективы. По предположениям внутренних источников, сейчас на место Анны Винтур мог бы претендовать главный редактор британской версии Vogue Эдвард Эннинфул, но тот имеет существенно меньше опыта и занимает свой пост всего лишь с ноября 2017 года.

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К тому же, совершенно непонятно, кому в таком случае достанется пост в управляющем совете Conde Nast. Для издательского дома, для нью-йоркской светской жизни, для мировой моды, Анна Винтур — это практически все. Каким будет мир моды без нее, сложно представить.

В этом году Анна Винтур отмечает свой 30-летний юбилей в качестве главного редактора старейшего мирового глянцевого журнала. До корпоративного рекорда ей остается 8 лет — в начале XX века главный редактор журнала Эдна Вульман Чейс продержалась на этом посту 37 лет.

Без связей и новых предложений по работе она уж точно не останется, Британский совет моды вполне может предоставить ей высокий пост и неплохой заработок. Однако выделить особые заслуги Винтур можно и без неподтвержденных слухов.

В мае 2017 года Анна получила от ее величества Елизаветы II титул дамы, а точнее «дамы-командора Британской империи». Винтур удостоилась высокой чести за вклад в развитие журналистики и моды, британская королева даже присоединилась к ней на одном из показов Недели моды в Лондоне сезона «Осень-зима 2018».

Все те, кто никак не был связан с индустрией моды, узнали о ее непростом характере в 2006 году после выхода фильма по одноименному роману Лорен Вайсбергер «Дьявол носит Prada».

В нем Анна стала прототипом героини Мерил Стрип — безмерно стильного и тираничного главного редактора глянцевого журнала, а настоящий «дьявол» продемонстрировала редкое чувство юмора, посетив премьеру.

История обложки

Она по-настоящему умеет создать хороший тренд: в 1989 году на обложку «Модной Библии» именно по ее инициативе попала темнокожая супермодель Наоми Кэмпбелл. И не просто на один из ежемесячных выпусков, а именно на обложку сентябрьского — этот факт достоин особенного упоминания: выпуск Vogue в сентябре является самым главным в году, по сути, он открывает сезон. В 2009 году вышел документальный фильм, который повествует о процессе создания самого толстого номера в истории журнала в 2007, его так и назвали «Сентябрьский выпуск».

Charles Platiau/Reuters Обложки Vogue на Елисейских полях в Париже во время празднования 90-летия журнала, 2009 год

Фильм, кстати говоря, мгновенно вошел в список лучших фильмов о моде, так что теперь в интернете можно лицезреть процесс создания самого качественного глянца.

И хотя многие из руководящего состава Conde Nast в начале ее редакторской карьеры пытались уговорить Анну Винтур не снимать звезд шоу-бизнеса вместо моделей, продажи журнала каждый раз взлетали до заоблачных высот, а конкуренты молниеносно перенимали любую революционную инициативу.

За все время работы журнала со звездами первой величины у читателей не было больше претензий, чем в апреле 2014 года, когда для обложки позировали Канье Уэст и Ким Кардашьян Уэст. Комментаторы в социальных сетях не обрадовались появлению на первом плане Ким — по сути, звезда реалити-шоу прославилась благодаря слитому в интернет домашнему видео, а Анна якобы поддержала выскочку.

Не редакционная политика

Vogue не слишком часто становится площадкой для политических дискуссий, однако когда Хиллари Клинтон баллотировалась на пост президента США, госпожа Винтур молчать не стала: главный редактор полностью поддерживала кандидата демократов и даже собиралась выпустить с Клинтон уже вторую по счету обложку в случае победы первой женщины-президента — предыдущий выпуск с Хиллари датирован декабрем 1998 года.

Greg Allen/Invision/AP Главред Vogue Анна Винтур и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон во время мероприятия в Нью-Йорке, 2017 год

В 2014-м бывшего американского президента Барака Обаму с женой Винтур принимала в своем доме в Гринвич-Вилладж на вечеринке в честь сбора средств Демократического национального комитета.

В тот вечер около 30 единомышленников пожертвовали примерно $33 тыс. в качестве платы за проход на закрытое мероприятие.

Бал Института костюма MET

Нетрудно догадаться, в честь кого в 2014 году назвали новое крыло Нью-Йоркского музея «Метрополитан», в котором каждый первый понедельник мая проходит MET Gala Ball. С того момента как Анна занялась организацией торжества в 90-х годах, ее деятельность принесла Институту костюма $175 млн по состоянию на 2016 год. Изначальная миссия устроителей бала состояла в сборе средств для различного рода благотворительных организаций, но Анна Винтур сделала из него самое долгожданное и высококлассное событие.

Evan Agostini/Invision/AP Би Шаффер и ее мать Анна Винтур во время бала Met Gala в Нью-Йорке, 2014 год

МЕТ чем-то напоминает церемонию вручения «Оскара», только для входа нужно выглядеть по меньшей мере роскошнее, чем когда-либо, и нравиться Анне. И за честь добиться последнего, сотни мало-мальски известных людей готовы заплатить любую цену.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что Vogue — не просто модный журнал, а Анна Винтур уже давно перестала быть простым главным редактором.