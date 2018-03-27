Цена президентства: как травят семью Трампа

Развод
Дональд Трамп Младший с женой Ванессой в апреле 2016
Президентство Дональда Трампа отрицательно сказалось на жизни его старшего сына Трампа-младшего: 40-летний бизнесмен и его жена, в прошлом американская модель Ванесса решили развестись после 12 лет брака. В совместном заявлении родители пятерых детей заявили, что «решили пойти разными путями». Столь неожиданное решение общественность связывает с вовлеченностью Трампа-младшего в дела отца. Еще во время предвыборной гонки он выступал как ярый сторонник политической программы Трампа, публикуя в твиттере грубые посты, что вызывало возмущение общественности.
Трамп-младший был в центре внимания, в то время как его супруга стремилась проводить время с семьей и держаться подальше от прессы.
Однако, по словам источников, близких к семье, Трампа-младшего почти никогда не было рядом — Ванесса оставалась с детьми одна, даже когда супруг отправлялся на отдых. Мириться с равнодушием мужа на фоне пристального внимания СМИ, которое и без того давалось Ванессе с большим трудом, было настоящим испытанием.
Последней каплей стала история с получением конверта с белым порошком, адресованного его супругу, после чего Ванесса всерьез испугалась за здоровье своих детей. Позже выяснилось, что вещество не представляет угрозы, однако в качестве меры предосторожности Ванесса была вынуждена провести в клинике несколько дней.
Есть и еще одна версия, объясняющая развод одной из самых крепких пар Америки — измена Трампа-младшего. Как сообщают источники, Ванесса нашла переписку супруга с бывший любовницей певицей Обри О'Дэй, из которой поняла, что тот изменял ей во время беременности третьем ребенком.
Травля
После вступления Дональда Трампа на президентский пост его младший сын Бэррон стал постоянной мишенью недоброжелателей. Все началось еще с инаугурации. Тогда пользователи социальных сетей позволили себе высмеять 10-летнего ребенка, который изо всех сил старался не показать, что очень хочет спать на официальном мероприятии. Борясь со сном, Бэррон прищуривал глаза и все-таки позволил себе зевнуть, что стало поводом обрушить десятки злых твитов на ребенка. В сети моментально появились едкие комментарии, среди которых были, например:
«Возможно ли спать стоя с открытыми глазами?» или «Когда даже твой сын не хочет видеть, как ты становишься президентом».
Спустя полгода Бэррон стал мишенью уже для СМИ — таким образом журналисты стремились задеть действующего президента. Однажды их не устроила одежда, в которой на тот момент 11-летний ребенок вышел из самолета в компании родителей. Бэррон был одет, как обычный школьник: лоферы, шорты до колен, красная футболка с надписью «On your mark tiger shark». Тогда издание The Daily Caller обвинило Дональда Трампа в том, что его сын «одет не как он в Белом доме». Предполагалось, что в августовскую жару мальчик должен, по примеру отца, появляться в костюме и галстуке.
С комментариями мгновенно выступила пресс-секретарь Меланьи Трамп Стефани Гришэм, заявив, что Бэррон — несовершеннолетний ребенок, который должен иметь детство, поэтому администрация просит СМИ дать ему возможность на частую жизнь.
Вступление на пост президента США задело и вторую дочь Трампа Тиффани. Во-первых, 23-летняя девушка, жизнь которой на протяжении длительного времени оставалась в тени (до участия отца в предвыборной гонке Тиффани жила со своей мамой в Калифорнии), оказалась под психологическим давлением со стороны СМИ. В прессе не переставали обсуждать развод ее родителей, публично высмеивали негативное отношение к ней со стороны отца и активно обсуждали попытки братьев и сестер лишить ее наследства.
После победы на выборах Трампа на Тиффани ополчились даже звезды шоу-бизнеса. Так, когда девушка пришла посмотреть показ Philipp Plein на неделе моды в Нью-Йорке, от нее демонстративно стали отсаживаться американские селебрити. Даже американская актриса Кристи Бринкли выложила в твиттер фотографию дочери Трампа, сопроводив ее подписью
«Никто не хочет сидеть рядом с Тиффани Трамп на Philipp Plein, от нее все отсаживаются, а места вокруг остаются пустыми».
Скандал государственного масштаба
В ходе предвыборной кампании Дональда Трампа именно его Иванку нация увидела в качестве правой руки Дональда Трампа. Не имея никакого опыта в политической сфере, она настаивала на решении глобальных проблем: в апреле 2017 года она дала интервью, в котором заявила о намерении стать «смягчающей силой» в администрации. Ее основным фокусом должны были стать проблемы климатических изменений, депортации, образования и политики в отношении беженцев.
Тем не менее, жизнь круто повернулась для ее мужа Джареда Кушнера — по совместительству старшего советника президента.
В конце февраля Кушнеру ограничили доступ к документам статуса повышенной секретности — меры связаны со скандалом, который произошел в Белом Доме.
Бывший секретарь штаба Роб Портер обнародовал информацию о том, что десятки сотрудников Белого Дома имели доступ к наиболее секретной правительственной информации до получения официального разрешения. Речь идет о данных уровня SCI, которые относятся к категории информации, полученной от разведывательных служб. Помимо этого, раньше Кушнер имел доступ к самому важному документу, который видит Дональд Трамп: ежедневной сводке президента. У Трампа была возможность обеспечить своему зятю любой уровень доступа, но он возложил ответственность за принятие этого решения на главу аппарата Белого Дома генерала Келли.
В комментарии представителям СМИ адвокат Кушнера Эбб Лоуэлл заявил, что за все время на посту старший советник «сделал больше, чем от него ожидали», а также добавил, что изменения его уровня доступа не повлияют на «возможность мистера Кушнера продолжать очень важную работу, которую ему доверил президент». Разведданные бы ему все-таки пригодились, ведь в его обязанности, помимо политического диалога с Мексикой. входят реформа уголовной системы и урегулирование конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. По сообщению источника, Кушнер и сам заметил неприязнь по отношению к себе и даже собирается уйти в отставку:
решение Келли о запрете доступа разозлило его, после инцидента он многим задал вопрос: «Почему Джон Келли делает это?».
Это не первый случай, когда правительство выражает недоверие к мужу Иванки Трамп: в ноябре прошлого года юридический комитет Сената Конгресса обвинил его в сокрытии информации касательно контактов российскими хакерами и порталом WikiLeaks. И хотя все обвинения были сняты ввиду недостоверности информации, осадок явно остался.