Цена президентства: как травят семью Трампа

Развод

Дональд Трамп Младший с женой Ванессой в апреле 2016

Президентство Дональда Трампа отрицательно сказалось на жизни его старшего сына Трампа-младшего: 40-летний бизнесмен и его жена, в прошлом американская модель Ванесса решили развестись после 12 лет брака. В совместном заявлении родители пятерых детей заявили, что «решили пойти разными путями». Столь неожиданное решение общественность связывает с вовлеченностью Трампа-младшего в дела отца. Еще во время предвыборной гонки он выступал как ярый сторонник политической программы Трампа, публикуя в твиттере грубые посты, что вызывало возмущение общественности.

Трамп-младший был в центре внимания, в то время как его супруга стремилась проводить время с семьей и держаться подальше от прессы.

Однако, по словам источников, близких к семье, Трампа-младшего почти никогда не было рядом — Ванесса оставалась с детьми одна, даже когда супруг отправлялся на отдых. Мириться с равнодушием мужа на фоне пристального внимания СМИ, которое и без того давалось Ванессе с большим трудом, было настоящим испытанием.

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Последней каплей стала история с получением конверта с белым порошком, адресованного его супругу, после чего Ванесса всерьез испугалась за здоровье своих детей. Позже выяснилось, что вещество не представляет угрозы, однако в качестве меры предосторожности Ванесса была вынуждена провести в клинике несколько дней.

Есть и еще одна версия, объясняющая развод одной из самых крепких пар Америки — измена Трампа-младшего. Как сообщают источники, Ванесса нашла переписку супруга с бывший любовницей певицей Обри О'Дэй, из которой поняла, что тот изменял ей во время беременности третьем ребенком.

Травля

Jonathan Ernst/Reuters Дональд и Меланья Трамп с сыном Бэрроном на инаугурации, 20 января 2017 года

После вступления Дональда Трампа на президентский пост его младший сын Бэррон стал постоянной мишенью недоброжелателей. Все началось еще с инаугурации. Тогда пользователи социальных сетей позволили себе высмеять 10-летнего ребенка, который изо всех сил старался не показать, что очень хочет спать на официальном мероприятии. Борясь со сном, Бэррон прищуривал глаза и все-таки позволил себе зевнуть, что стало поводом обрушить десятки злых твитов на ребенка. В сети моментально появились едкие комментарии, среди которых были, например:

«Возможно ли спать стоя с открытыми глазами?» или «Когда даже твой сын не хочет видеть, как ты становишься президентом».

Спустя полгода Бэррон стал мишенью уже для СМИ — таким образом журналисты стремились задеть действующего президента. Однажды их не устроила одежда, в которой на тот момент 11-летний ребенок вышел из самолета в компании родителей. Бэррон был одет, как обычный школьник: лоферы, шорты до колен, красная футболка с надписью «On your mark tiger shark». Тогда издание The Daily Caller обвинило Дональда Трампа в том, что его сын «одет не как он в Белом доме». Предполагалось, что в августовскую жару мальчик должен, по примеру отца, появляться в костюме и галстуке.

С комментариями мгновенно выступила пресс-секретарь Меланьи Трамп Стефани Гришэм, заявив, что Бэррон — несовершеннолетний ребенок, который должен иметь детство, поэтому администрация просит СМИ дать ему возможность на частую жизнь.

https://www.instagram.com/p/BTKvORggXSu/?taken-by=tiffanytrump

Вступление на пост президента США задело и вторую дочь Трампа Тиффани. Во-первых, 23-летняя девушка, жизнь которой на протяжении длительного времени оставалась в тени (до участия отца в предвыборной гонке Тиффани жила со своей мамой в Калифорнии), оказалась под психологическим давлением со стороны СМИ. В прессе не переставали обсуждать развод ее родителей, публично высмеивали негативное отношение к ней со стороны отца и активно обсуждали попытки братьев и сестер лишить ее наследства.

После победы на выборах Трампа на Тиффани ополчились даже звезды шоу-бизнеса. Так, когда девушка пришла посмотреть показ Philipp Plein на неделе моды в Нью-Йорке, от нее демонстративно стали отсаживаться американские селебрити. Даже американская актриса Кристи Бринкли выложила в твиттер фотографию дочери Трампа, сопроводив ее подписью

«Никто не хочет сидеть рядом с Тиффани Трамп на Philipp Plein, от нее все отсаживаются, а места вокруг остаются пустыми».

Скандал государственного масштаба

https://www.instagram.com/p/BdyjoD4lk6X/?taken-by=ivankatrump

В ходе предвыборной кампании Дональда Трампа именно его Иванку нация увидела в качестве правой руки Дональда Трампа. Не имея никакого опыта в политической сфере, она настаивала на решении глобальных проблем: в апреле 2017 года она дала интервью, в котором заявила о намерении стать «смягчающей силой» в администрации. Ее основным фокусом должны были стать проблемы климатических изменений, депортации, образования и политики в отношении беженцев.

Тем не менее, жизнь круто повернулась для ее мужа Джареда Кушнера — по совместительству старшего советника президента.

В конце февраля Кушнеру ограничили доступ к документам статуса повышенной секретности — меры связаны со скандалом, который произошел в Белом Доме.

Бывший секретарь штаба Роб Портер обнародовал информацию о том, что десятки сотрудников Белого Дома имели доступ к наиболее секретной правительственной информации до получения официального разрешения. Речь идет о данных уровня SCI, которые относятся к категории информации, полученной от разведывательных служб. Помимо этого, раньше Кушнер имел доступ к самому важному документу, который видит Дональд Трамп: ежедневной сводке президента. У Трампа была возможность обеспечить своему зятю любой уровень доступа, но он возложил ответственность за принятие этого решения на главу аппарата Белого Дома генерала Келли.

В комментарии представителям СМИ адвокат Кушнера Эбб Лоуэлл заявил, что за все время на посту старший советник «сделал больше, чем от него ожидали», а также добавил, что изменения его уровня доступа не повлияют на «возможность мистера Кушнера продолжать очень важную работу, которую ему доверил президент». Разведданные бы ему все-таки пригодились, ведь в его обязанности, помимо политического диалога с Мексикой. входят реформа уголовной системы и урегулирование конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. По сообщению источника, Кушнер и сам заметил неприязнь по отношению к себе и даже собирается уйти в отставку:

решение Келли о запрете доступа разозлило его, после инцидента он многим задал вопрос: «Почему Джон Келли делает это?».

Это не первый случай, когда правительство выражает недоверие к мужу Иванки Трамп: в ноябре прошлого года юридический комитет Сената Конгресса обвинил его в сокрытии информации касательно контактов российскими хакерами и порталом WikiLeaks. И хотя все обвинения были сняты ввиду недостоверности информации, осадок явно остался.