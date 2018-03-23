Откройте, полиция: как модные дома прячутся от налогов

19 марта портал The Fashion Law поделился информацией о том, что итальянский бренд Gucci в очередной раз замешан в финансовом скандале — появились отчеты об уклонении от налогов на сумму $3,1 млрд. Немецкая газета Der Spiegel и французская Mediapart выпустили отчеты, согласно которым Gucci ушел от уплаты налогов благодаря использованию своего логистического центра в Швейцарии, через который проходит вся продукция бренда. Это стало возможно благодаря тому, что компания Kering, в которую, помимо Gucci, входят такие бренды, как Alexander McQueen и Saint Laurent, заключила договор с властями юга Тичино, Швейцария.

Условия договора позволили компании выплачивать ставку корпоративного налога по швейцарским законам — 8% — вместо 31% в Италии.

В прошлую пятницу представители Kering рассказали агентству Reuters о том, что они полностью соблюдают швейцарское налоговое законодательство, а их дистрибьютерский центр в Швейцарии занимается реальной деловой активностью.

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Швейцарский офис генерального прокурора заявил в среду, что первоначально миланских прокуроров, обратившихся к нему за содействием, интересовала фигура, одного из бывших менеджеров Kering. В заявлении, направленном по электронной почте, он добавил, что налоговые вопросы рассматривать не планировалось. Однако после этого офис сделал заявление о том, что он также завел уголовное дело на Kering за отмывание денег и подделку документов.

Подозреваемые отказались комментировать ход расследования в Швейцарии, но ранее группа Kering подтвердила, что сотрудничает с итальянской налоговой полицией. Под подозрением оказались исполнительный директор Gucci Марко Биззарри, а также его предшественник Патрицио Ди Марко.

Gucci далеко не первый итальянский дом моды, который попадает под прицел Guardia di Finanza, или итальянской налоговой полиции.

Орган сосредоточил внимание на итальянских компаниях в секторе роскоши, которые могли скрывать прибыль от правительства при помощи иностранных европейских компаний в Европе.

Особенно налоговую полицию интересуют компании с офисами в Швейцарии, Ирландии и Нидерландах — своеобразном оффшорном рае для недовольных итальянской налоговой политикой.

В похожих ситуациях оказывались многие модные дома, но они предпочли решить свои финансовые неурядицы без вмешательства суда: в 2014 году Giorgio Armani согласились выплатить $373 млн, Миучча Прада вместе со своим супругом Патрицио Бертелли извинились перед налоговой на сумму $571 млн в 2013-м, а одна из крупнейших ювелирных компаний мира Bulgary выплатила свои долги в 2015 году в размере $7,6 млн. А вот другие дома не избежали разбирательств в суде.

Dolce&Gabbana

Luca Bruno/AP Доменико Дольче и Стефано Габбана

В июне 2013 года гиганты индустрии Dolce&Gabbana не смогли отделаться от судебного разбирательства по той же статье — итальянский суд признал и Доменико Дольче, и Стефано Габбана виновными в отсутствии выплаты налогов на сумму в $540 млн с прибыли в $1,3 млрд. Суд даже приговорил каждого из них к сроку тюремного заключения на 20 месяцев, а процесс разбирательства по этому делу шел примерно 10 лет. Стоит признать, что они создали действительно мошенническую схему: бренд был продан их подставной корпорации в Люксембурге (налог на прибыль юридических лиц там такой же маленький, как сама страна), в то время как бизнесмены продолжали вести бизнес из Италии.

И все это было проделано, чтобы не платить итальянские налоги.

Забавно, что после этого крупного скандала и банального преступления закона ни один из модных журналов не отказался работать с брендом, а британский Vogue даже продекламировал открытие их нового бутика в Лондоне.

Стив Мэдден

Andy Kropa/AP Стив Медден

Американец и владелец одноименной марки обуви Стив Мэдден сел в тюрьму на 41 месяц в 2002 году по обвинениям в биржевом мошенничестве. Впрочем, репутация бренда Steve Madden также не пострадала. Даже после почти четырех лет в местах лишения свободы Мэдден остался креативным директором марки.

Карл Лагерфельд

Gonzalo Fuentes/Reuters Карл Лагерфельд

Два года назад дизайнером марки Chanel Карлом Лагерфельдом заинтересовались французские налоговые службы: газета L'Express сообщила, что Лагерфельд использовал в качестве оффшоров Ирландию, Виргинские Острова и даже США, чтобы скрыть $21,7 млн от французского правительства. Представитель Лагерфельда заявила, что дизайнер не собирался нарушать закон и доверился своим финансовым консультантам, чтобы выгодно разрешить ситуацию с выплатой налогов. Иными словами, «Кайзер» сам не ведал, что творил, но его родной модный дом совершенно точно не был замешан в скандале.