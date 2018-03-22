Отдохнуть от друзей: 4 направления для одиночек

Амстердам, Нидерланды

Отправляясь в путешествие в одиночестве, первое, о чем задумывается большинство туристов, это безопасность. Если для вас этот пункт имеет значение, стоит обратить внимание на Амстердам. В рейтинге Safe Cities Index 2017 столица Нидерландов заняла самую высокую строчку среди европейских городов, расположившись на шестом месте. Местные жители не любят проводить время в шумных компаниях и часто отдыхают в одиночестве, поэтому вы вряд ли будете испытывать дискомфорта от того, что оказались на отдыхе без друзей.

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В городе даже есть кафе для одиночек Eenmaal, где столики рассчитаны только на одного посетителя.

В Амстердаме расположено множество музеев, например, Рейксмюсеум или музей Ван Гога, куда можно сходить посмотреть на шедевры живопись. Или, наконец, наверстать упущенную школьную программу по физике и химии в научном центре NEMO.

Kevin Coombs/Reuters

А чего стоит местная библиотека The Public Library Amsterdam: тысячи книг, журналов, рабочие пространства с компьютерами и огромная коллекция фильмов, которые можно посмотреть прямо в библиотеке. Кстати, это самая большая библиотека в Европе, вход в нее бесплатный, а с шестого этажа открывается великолепный вид на Амстердам. Скрасить одиночество помогут и книжные магазины, от классического Waterstones до мелких точек в центре, здесь продается множество литературы на английском языке. Так что запасайтесь парой новых книг и отправляйтесь в Вонделпарк — сидеть на газоне, есть галету с томатами и голубым сыром и читать. Если погода не будет располагать к отдыху на свежем воздухе, можно заглянуть в ботанический сад Hortus Botanicus.

Если культурный досуг приестся, рекомендуем отправиться на эротическое шоу. Или заглянуть в один из местных клубов, почти каждые выходные здесь дают концерты ведущие диджеи мира. Предупреждаем заранее, затягивать с вечеринкой не стоит: к двум-трем часам ночи от веселья уже почти ничего не остается.

Дубай, ОАЭ

Если работа не позволяет отправиться в полноценный пляжный отпуск, а московская погода за окном уже порядком надоела, стоит рассмотреть короткое путешествие в Дубай. Во-первых, сорваться на отдых можно спонтанно — визы в эмираты ставят в аэропорту по прилету. Во-вторых, чтобы сменить московский 0 на солнечные +29, потребуется всего пять часов в полете. В-третьих, здесь легко организовать досуг для одного на несколько дней. О безопасности волноваться тоже не стоит, нужно лишь помнить, что носить слишком откровенную одежду в мусульманских странах не стоит из уважения к местной культуры.

Неоспоримое преимущество Дубая — пляжный отдых. Благодаря тому, что большая часть пляжей в городе платная, береговая линия оборудована лежаками и барами, к тому же

отпадает необходимость следить за вещами, пока вы идете поплавать отпадает — охранники на пляже гарантируют их сохранность.

Тем, кто не представляет свой отдых без шопинга, эмираты особенно придутся по душе — здесь расположено множество торговых центров, где представлены последние коллекции от ведущих европейских дизайнеров. Среди тех, куда однозначно стоит заглянуть, можно выделить Dubai Mall, Mall of the Emirates и Wafi Shopping Mall. Магазинов в них настолько много, что вполне можно провести в торговом центре весь день, не заметив, как за окном начнет смеркаться. Кстати, с комфортом добраться до торговых центров можно вне зависимости от того, где вы разместитесь — большая часть отелей в Дубае предлагает бесплатный транспорт до молов.

Ahmed Jadallah/Reuters

Любителям восточных базаров рекомендуем отправиться в Дейру: здесь можно приобрести специи, ковры, ткани и украшения из золота (от миниатюрных сережек до массивных изделий, полностью закрывающих верхнюю часть туловища, последних, кстати, значительно больше).

За последние несколько лет Дубай сильно продвинулся вперед в современном искусстве — здесь открылись более полусотни галерей.

Бали, Индонезия

Второй вариант для пляжного отдыха — Бали. Место идеально подойдет как для тех, кто хочет остаться на время путешествия в полном одиночестве, так и для тех, кто стремится найти в отпуске новую компанию. На острове большая русская община, так что даже такой проблемы, как языковой барьер, можно будет избежать.

Отправляясь на Бали, вы будто оказываетесь на другой планете. Местных жителей совершенно не волнуют политические проблемы, им незнакома жажда денег, они бескорыстны и очень улыбчивы. Если вы забудете кошелек с деньгами дома, они, не раздумывая ни секунды, предложат вам заплатить через час или даже на следующий день.

Darren Whiteside/Reuters

Лучший транспорт для исследования острова — байк. Если у вас нет прав, можно договориться с любым местным жителем и за символическую плату ездить по острову в течение всего дня. Досуг на острове настолько разноплановый, что времени скучать в одиночестве у вас просто не останется.

Тем, кто едет на Бали впервые, рекомендуем посетить рисовые террасы Жатилувих, лес обезьян в Убуде и храм Пура Танах Лот.

После долгих прогулок обязательно сходите в местное спа. Массажные салоны здесь расположены на каждом шагу, а мастера знают такие точки, что на утро можно проснуться новым человеком.

Барселона, Испания

Если путешествие в одиночестве — вынужденная мера, а отсутствие компании на ближайшие несколько дней заставляет вас всерьез задуматься «а не перенести ли мне отпуск?», покупайте билеты в Барселону. В этом месте почувствовать себя одиноким просто невозможно. Во-первых, в городе такое количество туристов, что вы едва ли услышите каталонскую речь. Во-вторых, местные жители одни из самых веселых и коммуникабельных людей на свете.

Стоит только присесть на лавочку завязать шнурки, как компания испанцев уже будет тут как тут — с предложениями пойти вместе на вечеринку, прогуляться по набережной или устроить полноценную экскурсию по городу.

Albert Gea/Reuters

Тем, кто хочет успеть все и сразу, рекомендуем приобрести билет на туристический автобус. Он останавливается возле всех основных достопримечательностей, что позволит сэкономить время на поисках нужного маршрута. Так, в первый же день можно будет увидеть все визитные карточки города: среди них — Саграда Фамилия, парк Гуэль, Готический квартал, дом Бальо, гору Монжуик, музей Пикассо и Музей национального искусства Каталонии. Во время путешествия обязательно освободите один день для пеших прогулок — это лучшая возможность почувствовать тот самый дух свободы, которым так восхищаются те, кто выбирают Барселону в качестве места для эмиграции.

Второй, не менее важный пункт в must-do list — местные рынки. Тем, кто привык в путешествии плотно и вкусно поесть, рекомендуем заглянуть в La Boqueria, Santa Caterina или Sant Antoni Market. За картинами местных художников отправляйтесь в Mercadillo de la Placa de Sant Josep, а за украшениями времен прабабушки, раритетной техников и монетами — в Fira de Nautumismo.

Любителям органной музыки стоит заглянуть в базилику Санта-Мария-дель-Мар — здесь дают одни из лучших концертов в Европе.