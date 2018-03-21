«Черный Ренессанс»: рэперы сеют любовь

В своем интервью журналу GQ Лав рассказал об этом проекте, который он называет «Черным Ренессансом» — в своем твиттере рэпер заявил, что в этом году они с коллегами собираются заработать много денег, изменить жизни и распространить много любви. По словам словам предпринимателя, главная цель приложения заключается в том, чтобы помочь увеличить финансовое благополучие темнокожего населения страны. Новый стартап направлен на заработок средств, которые потом вернутся в свое сообщество.

Но никакого расизма: Дидди пообещал, что они все равно будут посещать китайский квартал Чайнатаун и покупать Gucci.

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На данный момент приложение находится в стадии разработки, и не все убеждены в целесообразности этой разработки. Например, в своем твиттере Дональд Трамп заявил, что рейтинг безработицы среди афроамериканцев достиг самого низкого уровня за всю историю США (статистический учет этого феномена начал вестись только в 1972 году). Твит был закончен утверждением о том, что демократы не сделали для решения данной проблемы ничего, кроме разговоров ради голосов избирателей. На последующих пресс-конференциях президент утверждал, что он гордится остатком всего в 6.8 процентов по состоянию на декабрь 2017 года. Обозреватели портала CNN выступили с мгновенной критикой этих слов: действующий президент как будто забыл о своем предшественнике Бараке Обаме, с которого началась эта тенденция.

В своей программе в эфире канала CNN политический обозреватель Вэн Джонс брал интервью у бизнесмена Джея Зи, в ходе которого спросил, нормально ли для Трампа говорить ужасные вещи, но класть деньги в карманы темнокожего населения. Джей Зи ответил отрицательно:

«В конце концов, дело не в деньгах. Материальное благополучие не приравнивается к счастью. Нужно оценивать людей по-человечески. Это главное».

Evan Agostini/Invision/AP Jay-Z

Под «ужасными вещами» телеведущий имел в виду случай в начале этого года, когда президент Трамп обозвал ряд африканских стран, а также Таити и Эль Сальвадор «вонючей дырой». Президент, кстати, мгновенно ответил рэперу посредством своего любимого средства коммуникации и твитнул: «Кто-нибудь, пожалуйста, проинформируйте Джей Зи о том, что благодаря моей политике количество безработного черного населения самое низкое в истории!».

Журнал Forbes оценил годовую прибыль Джей Зи в $810 миллионов, а Дидди — в $820 миллионов, в рейтинге самых богатых деятелей хип-хоп культуры 2017 они заняли первые два места.

Мобильное приложение станет не первым случаем, когда Джей Зи создает платформу для ограниченного числа пользователей: в 2015 году он приобрел права на платный музыкальный сервис Tidal совместно с другими исполнителями. TIDAL стал первым сервисом в мире, которым владеют музыкальные исполнители, в состав акционеров этого многомиллионного «ОАО» вошли Никки Минаж, Алиша Кис, Бейонсе, Рианна, Канье Уэст и многие другие. На данный момент прибыль рэпера от этого проекта оценивается в $600 миллионов долларов.

Дидди прочат статус миллиардера, его уже знают скорее как успешного бизнесмена нежели рэпера. Он стал не только самым высокооплачиваемым хип-хоп исполнителем, но и самой богатой знаменитостью 2017 года. Его состояние стало результатом рекламных кампаний алкогольной продукции и большой доли акций телевизионной компании Revolt. Также ему принадлежат рекламное агентство Blue Flame, хип-хоп лейбл Bad Boy Entertainment и собственный бренд модной одежды Sean John — все это и многое другое входит в состав огромного холдинга Combs Enterprises.

Тем не менее, афроамериканцам даже в Америке все еще приходится сталкиваться с неосознанной дискриминацией, хоть с ней и идет постоянная борьба.

Donald Traill/AP Пи Дидди

В течение долгого времени темнокожим женщинам было сложно подобрать себе такой обыденный компонент косметички, как тональный крем или консилер. От кого такого подвоха не ждали, так это от жены Канье Уэста Ким Кардашьян. Когда ее косметическая линия запустила карандаши для контуринга всего для трех цветов кожи, на Ким посыпалась масса возмущенных комментариев — ее обвиняли в том, что она пренебрегла интересами потребителей с более темным цветом кожи. Для справки: контуринг или контурирование предполагает использование оттенка на порядок темнее цвета кожи. Ее провалом быстро воспользовалась марка Fenty Beauty — детище певицы Рианны, — которая выпустила сразу 40 оттенков тональных средств от почти белого до самого темного тона.

Опрометчивый поступок, который также спровоцировал скандал в индустрии, только теперь модной, совершил массмаркет бренд H&M. О рекламном постере с чернокожим ребенком в их свитшоте с надписью «Лучшая обезьянка в джунглях» в январе спорила половина мира. В торговом центре столицы ЮАР Претории разъяренные покупатели разгромили один из магазинов марки в знак протеста, активисты действовали настолько жестоко, что полиция была вынуждена стрелять в протестующими резиновыми пулями. Разумеется, вскоре после этого шведский производитель одежды извинился перед общественностью, но рейтинг их продаж заметно упал после инцидента.

Panoramic/Zumapress.com/Globallookpress.com

Значительным подъемом духа чернокожих американцев стал недавно вышедший боевик кинокомпании Marvel Studios «Черная пантера», который впервые снял фильм о фантазийной чернокожей цивилизации.

Поклонники уже собираются выдвинуть картину на номинацию кинопремии «Оскар», что, скорее ,всего произойдет, ведь когда современное общество говорит о diversity или «разнообразии» — это не вызов существующему режиму, это культурная норма, к которой человечество шло долгие столетия.