Секс в большом штате: зачем Никсон идет в губернаторы

Синтия Никсон, исполнявшая в сериале роль Миранды Хоббс, объявила о своем намерении баллотироваться на пост губернатора Нью-Йорка в своем твиттере в понедельник, 19 марта, после нескольких месяцев тишины и неподтвержденных слухов. В посте с агитационным роликом она оставила краткий комментарий:

«Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост его губернатора. Присоединяйтесь к нам».

На сайте ее предвыборной кампании размещена информация о том, что кандидат не будет принимать пожертвования для предвыборной гонки от организаций или частных лиц, которые составят сумму свыше $65,1 тыс. Журнал The New York Times назвал это довольно смелым решением, учитывая, что это первая попытка актрисы построить политическую карьеру, а бюджет ее оппонента составляет $30 млн. Помимо прочего, Куомо практически унаследовал штат — его отец Марио Куомо занимал пост губернатора три срока подряд.

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В своем предвыборном ролике Синтия Никсон выделила основные направления своей деятельности:

«Мы хотим, чтобы наше правительство снова начало работать. Над системой здравоохранения, прекращением массового лишения свободы, ремонтом нашего метро».

Никсон подчеркнула, что жителей Нью-Йорка «достали политики, которые больше заботятся о газетных заголовках и власти», чем, собственно, о них самих.

Важной позицией в списке ее претензий к нынешнему губернатору стоит неравномерная государственная поддержка финансирования общеобразовательных школ Нью-Йорка. В своем интервью на шоу Today в августе Никсон рассказала, что штат находится на 49-м месте по качеству среднего бесплатного образования в США (напомним, что в Америке всего 50 штатов плюс федеральный округ Колумбия). Финансирование школ в богатых и бедных районах сильно различается, а количество средств, расходуемых на одного ученика, распределяется неравномерно — именно это и собирается изменить мать троих детей Синтия Никсон.

Хотя актрису можно назвать новичком в политической сфере, она в течение многих лет активно занималась общественной деятельностью — боролась за права ЛГБТ-сообщества, права женщин, а также за улучшение качества образования и повышение осведомленности о раке молочной железы. Звезда сама перенесла тяжелое заболевание в 2008 году и с тех пор поддерживает множество фондов, занимающихся исследованиями болезни.

Будучи членом Альянса за качественное образование, в январе 2018 года она выступила с критикой утвержденного Куомо бюджета на систему образования:

«Сегодня у губернатора Куомо был шанс поставить следующее поколение нью-йоркцев на первое место. Вместо этого он предложил бюджет, который удержит Нью-Йорк на нижней позиции, когда дело доходит до равенства и справедливости в образовании».

Помимо этого, Никсон сотрудничала с организацией Planned Parenthood («Запланированное материнство») и в 2016 году написала эссе для TIME об аборте своей матери и женском праве выбора.

Официальный представитель предвыборной кампании Эндрю Куомо заявил, что на своем посту действующий губернатор достиг большего прогресса, чем любой другой представитель Демократической партии в стране. В числе его достижений находятся легализация однополых браков, ужесточение контроля над огнестрельным оружием, увеличение минимальной заработной платы и так далее.

В начале марта 60-летний Куомо высмеивал звездный статус звезды «Секса в большом городе»: «Изначально известность человека имеет значение, если она как-то соотнесена с амбицией.

Если от громкого имени зависит победа на выборах, то я надеюсь, что Брэд Питт и Анджелина Джоли в компании с Билли Джоелом не станут участвовать в этой гонке».

Аналитики также сомневаются в возможности победы Никсон на предстоящих выборах: социолог и политический советник Куомо Джефри Поллок в компании других видных демократов сказал, что «известность вряд ли сможет оказаться преимуществом перед управленческим опытом в кабинке для голосования».

Поллок подчеркнул: «По результатам наших исследований, демократические избиратели не стремятся выбрать аутсайдера, потому что они видят ситуацию в Вашингтоне и то, что этот аутсайдер сделал в стране».

Опрос, который провели в колледже Сиены 19 марта, показал, что среди демократов Куомо ведет с 66 процентами голосов. Никсон повысила свои показатели среди молодежи и демократов из северных штатов, но все равно не набрала более четверти голосов каждой из голосующих групп.