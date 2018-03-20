Что купить к весне: 7 советов для мужчин

Вертикальные полоски

Главным трендом сезона «весна-лето» — 2018 в мужском гардеробе станут вещи с вертикальными полосками. При этом ширина полос, как и цветовая гамма, не играет особой роли. Хотите, надевайте черный костюм в тонкую полоску, хотите, выбирайте свободную футболку с широкой полоской.

К слову, вопроса, с чем сочетать подобный дизайн, в этом сезоне больше не будет, западные кутюрье заявляют единогласно: в тренде total look из вертикальных полосок. Впрочем, нарушать геометрию все же не стоит, поэтому рекомендуем отказаться от сочетания брюк с лампасами с футболкой, декорированной множеством вертикальных линий.

Еще одна хорошая новость: такой принт одинаково хорошо смотрится как на худощавых мужчинах, так и на тех, кто страдает от лишнего веса.

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Total white

Времена, когда быть в тренде означало облачиться во все черное, наконец, закончились. Этой весной можно отказаться от вечного траура и взять курс на светлые вещи, тем более, что новым трендом сезона стал total white. Свитеры, рубашки, футболки, костюмы, джинсы и даже обувь и аксессуары этой весной модные дома рекомендуют выбирать именно белые.

Если в ослепительно белом вы чувствуете себя не очень комфортно, можно присмотреться к жемчужному и молочному – такие вариации оттенков предлагали, например, Gucci, Giorgio Armani, Salvatore Ferragamo, Boss.

Кстати, сочетать разные оттенки белого в одном образе тоже можно.

Акценты нежно-розового цвета

Вторым не менее популярным цветом в новом сезоне стал нежно-розовый – Ermenegildo Zegna, Berluti, Fendi и Valentino активно использовали его в коллекциях «Весна-лето — 2018». Впрочем, переходить на total-pink все-таки не стоит, лучше выбрать оттенок в качестве акцентного.

Рекомендуем присмотреться к рубашкам нежно-розового цвета (они будут уместно смотреться как с темно-синим, так и серым костюмами), а также футболкам.

Массивные карманы

Тем, кто хочет немножко выделиться из толпы, рекомендуем присмотреться к вещам с большими нагрудными карманами — декор послужит интересным акцентом в образе. Подобные модели курток и пиджаков есть например, у Oliver Spencer, No 21, Hermes. Предупреждаем заранее: несмотря на то, что карманы открываются, они выполняют исключительно декоративную функцию, не вздумайте складывать в них ключи, кошелек или записную книжку — убьете весь образ.

Брюки с лампасами

В новом сезоне по-прежнему не теряют свою актуальность брюки с лампасами. Так, Balmain предлагает сосредоточиться на скинни, a Valentino на ретро-спортивной тематике. Эксперты убеждены: подобный фасон будет уместен на любом мероприятии, если правильно подобрать верх. Так, для вечеринки стоит отдать предпочтение футболке, офисный же вариант будет уместен в сочетании с трикотажем или однотонной рубашкой .

Ветровки и плащи из нейлона

Из-за популярности спортивного стиля ветровки превратились в настоящий must-have в гардеробе каждого модника. Большинство отдавало предпочтение изделиям из полиэстра: яркие оттенки, которые так активно предлагали спортивные бренды, делали любителей себя показать и на других посмотреть особенно заметными в толпе.

Этой весной рекомендуем отдать предпочтение верхней одежде из нейлона — а именно, удлиненным ветровкам и плащам. Во-первых, они больше подходят для повседневной носки, во-вторых, меньше весят, в-третьих, их необязательно гладить.

Рубашки с цветочным и гавайским принтом

Складывается впечатление, что дизайнеры просто смеются над покупателями, вновь и вновь предлагая на подиуме рубашки с цветочным и гавайским принтом. Как носить такие вещи в городе? Тем не менее, и этот год не стал исключением.

Louis Vuitton и Dsquared2 вновь предлагают мужчинам почувствовать себя немного обитателями зоопарка.

Кутюрье рекомендуют сочетать подобные вещи с темными брюками и пиджаками, наш совет — отложить рубашку до отпуска и носить только на пляжных курортах.